Названа сумма, которую клуб МЛС готов заплатить за Шапи

Российский вингер греческого «Ариса» Магомед-Шапи Сулейманов является главной трансферной целью «Спортинг Канзас Сити». За него клуб МЛС готов заплатить от 2 до 2,5 миллионов долларов. Сейчас американский клуб ведет активную работу по поиску футболистов в Восточной Европе.

25-летний Сулейманов – воспитанник академии «Краснодара».

В этом сезоне он провел за «Арис» 14 матчей, забил 1 гол, отдал 1 передачу.

Transfermarkt оценивает стоимость вингера в 1,8 миллиона евро.

Сулейманов выступал за молодежную и юношеские сборные России.

Помимо «Ариса» он играл в Турции за «Гиресунспор» и Израиле за «Хапоэль» (Беэр-Шева).