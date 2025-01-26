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Названа сумма, которую клуб МЛС готов заплатить за Шапи

Российский вингер греческого «Ариса» Магомед-Шапи Сулейманов является главной трансферной целью «Спортинг Канзас Сити». За него клуб МЛС готов заплатить от 2 до 2,5 миллионов долларов. Сейчас американский клуб ведет активную работу по поиску футболистов в Восточной Европе.

  • 25-летний Сулейманов – воспитанник академии «Краснодара».
  • В этом сезоне он провел за «Арис» 14 матчей, забил 1 гол, отдал 1 передачу.
  • Transfermarkt оценивает стоимость вингера в 1,8 миллиона евро.
  • Сулейманов выступал за молодежную и юношеские сборные России.
  • Помимо «Ариса» он играл в Турции за «Гиресунспор» и Израиле за «Хапоэль» (Беэр-Шева).

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Источник: Legalbet

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Комментарии (2)
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Spartak_forv@
1737911417
Глядишь супербоул возьмёт
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Таврида
1737914064
Шапи и Игнатьев - два лузера из Краснодара, которые просадили свою карьеру из-за агентских игрищ. Теперь будет гонять мяч в МЛС за гамбургеры...
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