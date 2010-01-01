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    Арис - результаты

    Город Салоники
    Дивизион Греция-Суперлига
    Сайт http://www.arisfc.gr/
    Стадион Клеантис Викелидис
    Тренер Алан Пардью
    Турниры:
    Греция. Суперлига (2022/2023)
    24 тур
    		26 февраля, воскресенье 20:30 Арис 2:1 Атромитос
    23 тур
    		20 февраля, понедельник 20:30 ОФИ 0:3 Арис
    22 тур
    		12 февраля, воскресенье 21:00 Арис 1:2 Панатинаикос
    21 тур
    		4 февраля, суббота 20:00 Ионикос 1:0 Арис
    20 тур
    		29 января, воскресенье 20:30 АЕК 3:0 Арис
    19 тур
    		21 января, суббота 21:00 Арис 3:0 Волос
    18 тур
    		15 января, воскресенье 20:30 Олимпиакос 1:0 Арис
    17 тур
    		8 января, воскресенье 20:00 Арис 3:0 Астерас
    16 тур
    		4 января, среда 21:00 ПАОК 1:0 Арис
    15 тур
    		29 декабря, четверг 19:00 Арис 1:0 Панетоликос
    14 тур
    		21 декабря, среда 16:00 Левадиакос 1:1 Арис
    13 тур
    		13 ноября, воскресенье 17:00 ПАС 0:4 Арис
    12 тур
    		8 ноября, вторник 21:00 Арис 5:0 ПАС Ламия
    11 тур
    		5 ноября, суббота 20:00 Атромитос 0:0 Арис
    10 тур
    		30 октября, воскресенье 21:30 Арис 1:1 ОФИ
    9 тур
    		23 октября, воскресенье 19:30 Панатинаикос 1:0 Арис
    8 тур
    		15 октября, суббота 20:30 Арис 2:1 Ионикос
    7 тур
    		9 октября, воскресенье 21:15 Арис 0:2 АЕК
    6 тур
    		2 октября, воскресенье 19:30 Волос 2:0 Арис
    5 тур
    		18 сентября, воскресенье 20:00 Арис 2:1 Олимпиакос
    4 тур
    		11 сентября, воскресенье 21:30 Астерас 0:2 Арис
    3 тур
    		4 сентября, воскресенье 21:30 Арис 0:0 ПАОК
    2 тур
    		28 августа, воскресенье 19:00 Панетоликос 3:1 Арис
    1 тур
    		21 августа, воскресенье 20:30 Арис 3:0 Левадиакос
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