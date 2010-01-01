Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Греция. Суперлига
Команды
Арис
Результаты
€ 41 млн
Арис Салоники - результаты матчей
Салоники
Греция. Суперлига
Стадион:
Клеантис Викелидис
Сайт:
http://www.arisfc.gr/
Тренер:
Апостолос Манциос
Состав
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Результаты
Расписание
Таблица
Греция. Суперлига. 2026/2027
Греция. Кубок. 2025/2026
Греция. Суперлига. 2025/2026
Лига конференций. 2025/2026
Греция. Суперлига. 2024/2025
Греция. Суперлига. 2023/2024
Лига конференций. 2023/2024
Греция. Суперлига. 2022/2023
Лига конференций. 2022/2023
Греция. Суперлига. 2021/2022
Лига конференций. 2021/2022
Лига Европы. Квалификация 2020/2021
Греция. Суперлига. 2020/2021
Греция. Суперлига. 2019/2020
Лига Европы. 2019/2020
Греция. Суперлига. 2018/2019
Греция. Суперлига. 2013/2014
Товарищеские матчи. 2013
Лига Европы. 2010/2011
Товарищеские матчи. 2010
Кубок УЕФА. 2007/2008
13.09 | 21:00
ПАОК
2 : 0
Арис
05.09 | 21:00
АЕК
5 : 0
Арис
30.08 | 19:30
Арис
2 : 1
ОФИ
22.08 | 20:00
Каламата
2 : 3
Арис
Главные новости
У «Спартака» будет серьезный конкурент за Самородова зимой
Вчера, 23:57
Реакция Мостового на комичную симуляцию Кордобы
Вчера, 23:32
«Спартак» не подписал Самородова из-за травмы мизинца – через 3 дня он сыграл 85 минут за «Ахмат»
Вчера, 22:59
«Зенит» продолжает платить Мостовому: «Вы видели человека, который отказывается от 90 миллионов рублей?»
Вчера, 22:33
3
«Спартак» пытался изменить условия сделки по Самородову
Вчера, 22:17
1
Видео
«Бегите, выносите их!»: назван человек, спровоцировавший драку в конце матча «Динамо» – «Оренбург»
Вчера, 22:00
5
Акинфеев сделал заявление о прощальном матче
Вчера, 21:47
Кордоба заявил о внешней атаке на «Краснодар»
Вчера, 21:24
5
Экс-арбитр Федотов – о футболисте РПЛ: «Он бандит-рецидивист»
Вчера, 20:57
4
Видео
Генич охарактеризовал комичную симуляцию Кордобы
Вчера, 20:38
5
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+