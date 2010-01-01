Турниры:
Греция. Суперлига (2022/2023)
|24 тур
|26 февраля, воскресенье
|20:30
|Арис
|2:1
|Атромитос
|23 тур
|20 февраля, понедельник
|20:30
|ОФИ
|0:3
|Арис
|22 тур
|12 февраля, воскресенье
|21:00
|Арис
|1:2
|Панатинаикос
|21 тур
|4 февраля, суббота
|20:00
|Ионикос
|1:0
|Арис
|20 тур
|29 января, воскресенье
|20:30
|АЕК
|3:0
|Арис
|19 тур
|21 января, суббота
|21:00
|Арис
|3:0
|Волос
|18 тур
|15 января, воскресенье
|20:30
|Олимпиакос
|1:0
|Арис
|17 тур
|8 января, воскресенье
|20:00
|Арис
|3:0
|Астерас
|16 тур
|4 января, среда
|21:00
|ПАОК
|1:0
|Арис
|15 тур
|29 декабря, четверг
|19:00
|Арис
|1:0
|Панетоликос
|14 тур
|21 декабря, среда
|16:00
|Левадиакос
|1:1
|Арис
|13 тур
|13 ноября, воскресенье
|17:00
|ПАС
|0:4
|Арис
|12 тур
|8 ноября, вторник
|21:00
|Арис
|5:0
|ПАС Ламия
|11 тур
|5 ноября, суббота
|20:00
|Атромитос
|0:0
|Арис
|10 тур
|30 октября, воскресенье
|21:30
|Арис
|1:1
|ОФИ
|9 тур
|23 октября, воскресенье
|19:30
|Панатинаикос
|1:0
|Арис
|8 тур
|15 октября, суббота
|20:30
|Арис
|2:1
|Ионикос
|7 тур
|9 октября, воскресенье
|21:15
|Арис
|0:2
|АЕК
|6 тур
|2 октября, воскресенье
|19:30
|Волос
|2:0
|Арис
|5 тур
|18 сентября, воскресенье
|20:00
|Арис
|2:1
|Олимпиакос
|4 тур
|11 сентября, воскресенье
|21:30
|Астерас
|0:2
|Арис
|3 тур
|4 сентября, воскресенье
|21:30
|Арис
|0:0
|ПАОК
|2 тур
|28 августа, воскресенье
|19:00
|Панетоликос
|3:1
|Арис
|1 тур
|21 августа, воскресенье
|20:30
|Арис
|3:0
|Левадиакос