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    Шапи высказался о своем переходе в греческий «Арис»

    Новичок «Ариса» Магомед-Шапи Сулейманов поделился эмоциями в связи с завершением своего трансфера из «Краснодара».

    «Я рад приехать в «Арис». Это новый вызов в моей карьере, и я сделаю всe, чтобы помочь команде.

    С первых сообщений от людей я понял, насколько важна их роль и что моя новая команда – это семья. Мне это нравится, и я обещаю приложить все усилия на поле.

    Информацию о команде я получил от своего тренера в «Краснодаре». Он сказал мне, что «Арис» принадлежит к топ-клубам Греции с очень ярыми болельщиками, которые заполняют стадион на каждом матче и страстно поддерживают еe», – сказал Шапи.

    • Вингера арендовали до конца сезона с правом выкупа.
    • 23-летний Сулейманов – воспитанник «Краснодара».
    • Прошлый сезон он провел в аренде в «Хапоэле» (Беер-Шева): 35 матчей, 5 голов, 6 ассистов.

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    Источник: сайт «Ариса»

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