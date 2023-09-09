Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Шапи высказался о своем переходе в греческий «Арис»

9 сентября 2023, 11:11

Новичок «Ариса» Магомед-Шапи Сулейманов поделился эмоциями в связи с завершением своего трансфера из «Краснодара».

«Я рад приехать в «Арис». Это новый вызов в моей карьере, и я сделаю всe, чтобы помочь команде.

С первых сообщений от людей я понял, насколько важна их роль и что моя новая команда – это семья. Мне это нравится, и я обещаю приложить все усилия на поле.

Информацию о команде я получил от своего тренера в «Краснодаре». Он сказал мне, что «Арис» принадлежит к топ-клубам Греции с очень ярыми болельщиками, которые заполняют стадион на каждом матче и страстно поддерживают еe», – сказал Шапи.

  • Вингера арендовали до конца сезона с правом выкупа.
  • 23-летний Сулейманов – воспитанник «Краснодара».
  • Прошлый сезон он провел в аренде в «Хапоэле» (Беер-Шева): 35 матчей, 5 голов, 6 ассистов.

Еще по теме:
Россиянин из МЛС близок к возвращению в РПЛ
МЛС. Клуб Миранчука одержал третью победу подряд и ушел с последнего места в конференции
Миранчук отдал голевой пас в 4-м матче подряд 2
Источник: сайт «Ариса»
Греция. Суперлига Россия. Премьер-лига Краснодар Арис Сулейманов Магомед-Шапи
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Старт общего этапа ЛЧ, номинанты на «Золотой мяч», соперники сборной России и другие новости
02:30
Ямаль отреагировал на жалобы «Реала» на судей
02:23
Холанд повторил бомбардирский рекорд «Манчестер Сити»
02:10
ЦСКА готов увеличить в три раза зарплату аргентинского вингера
01:29
1
Моуринью прокомментировал победу «Реала» над «Интером» в ЛЧ
01:15
Мостовой вынес вердикт Сафонову
00:59
Холанд вышел на чистое 7-е место в списке лучших бомбардиров ЛЧ
00:30
Лига чемпионов. «Реал» удержал победу над «Интером» – 2:1!
Вчера, 23:55
1
Врач раскрыл, сколько еще пропустит спартаковец Барко
Вчера, 23:47
1
Месси согласовал покупку испанского футбольного клуба
Вчера, 23:27
Все новости
Все новости
Европейский клуб готов предложить 7-8 миллионов за вратаря сборной России
Вчера, 00:48
1
Экс-форвард «Интера» пополнит «Рубин»
6 сентября
2
«Краснодар» отправил защитника в Грецию
5 сентября
2
ПАОК подтвердил трансфер чемпиона РПЛ
4 сентября
1
ФотоКлуб АПЛ продал игрока сборной Ямайки
3 сентября
«Краснодар» близок к покупке экс-партнера Роналду
2 сентября
1
Агент Тикнизяна признался, что Наир предпочел «Олимпиакос» вариантам в РПЛ
2 сентября
1
Агент Баринова рассказал о неудавшемся переходе игрока в европейский клуб
1 сентября
«Краснодар» близок к продаже 12-миллионного легионера
29 августа
2
Николич вывел свою команду в общий этап Лиги чемпионов
27 августа
2
«Зенит» принял окончательное решение по трансферу экс-игрока «Реала»
26 августа
5
«Краснодар» согласовал контракт с экс-партнером Роналду
25 августа
1
Фото«Краснодар» заинтересовался экс-вингером сборной Португалии
23 августа
1
ФотоЭкс игрок «Локомотива» и ЦСКА Тикнизян сменил клуб
18 августа
2
ФотоДортмундская «Боруссия» купила за 32 миллиона полузащитника, которым интересовались «Зенит» и ЦСКА
17 августа
Тикнизян проходит медосмотр для нового клуба
17 августа
4
«Олимпиакос» отказался от Угальде: известна причина
15 августа
6
Оздоев: «Чемпионат Греции сильнее РПЛ»
15 августа
6
Тикнизян отказал топ-клубу РПЛ ради «Олимпиакоса»
15 августа
9
«Црвена Звезда» продаст Тикнизяна в 4 раза дороже, чем купила его у «Локомотива» год назад
15 августа
10
Раскрыта сумма трансфера Дркушича из «Зенита» в ПАОК
12 августа
В ПАОКе подтвердили аренду игрока «Зенита»
12 августа
Дркушич близок к уходу из «Зенита» – известен его новый клуб
12 августа
7
ВидеоЛивай Гарсия забил в первом матче после ухода из «Спартака»
11 августа
28
В ЦСКА подтвердили переговоры с европейским клубом по Баринову: «Но в итоге не срослось»
11 августа
2
За Тикнизяна предложили 7 миллионов
11 августа
Спартаковец Угальде заинтересовал европейский клуб
10 августа
3
Карседо прокомментировал уход Гарсии из «Спартака»
7 августа
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+