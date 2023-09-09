Шапи высказался о своем переходе в греческий «Арис»

Новичок «Ариса» Магомед-Шапи Сулейманов поделился эмоциями в связи с завершением своего трансфера из «Краснодара».

«Я рад приехать в «Арис». Это новый вызов в моей карьере, и я сделаю всe, чтобы помочь команде.

С первых сообщений от людей я понял, насколько важна их роль и что моя новая команда – это семья. Мне это нравится, и я обещаю приложить все усилия на поле.

Информацию о команде я получил от своего тренера в «Краснодаре». Он сказал мне, что «Арис» принадлежит к топ-клубам Греции с очень ярыми болельщиками, которые заполняют стадион на каждом матче и страстно поддерживают еe», – сказал Шапи.