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  • Воспитанник «Барселоны» рассказал о своем состоянии после укуса собаки за гениталии

Воспитанник «Барселоны» рассказал о своем состоянии после укуса собаки за гениталии

Вчера, 21:09
1

Вингер «Ариса» Карлес Перес прокомментировал резонансную ситуацию с его участием.

  • 27-летний футболист пострадал во время выгула своей собаки в Салониках.
  • Их атаковала другая собака. Испанский нападающий пытался разнять дерущихся животных.
  • В итоге Перес получил серьезные рваные раны в области гениталий. Ему потребовалась госпитализация.

«Травма потребовала наложения швов. Сейчас я нахожусь дома. Я в порядке, выздоравливаю.

Я вернусь через несколько дней более мотивированным, чем когда‑либо. Спасибо всем за поддержку», – сказал Перес.

  • «Арис» арендовал игрока у «Сельты» менее месяца назад.

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Источник: Foot Mercato
Греция. Суперлига Арис Перес Карлес
Комментарии (1)
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suhoffmonstro
1754073150
Ну очень футбольная новость.
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