Воспитанник «Барселоны» рассказал о своем состоянии после укуса собаки за гениталии

Вингер «Ариса» Карлес Перес прокомментировал резонансную ситуацию с его участием.
- 27-летний футболист пострадал во время выгула своей собаки в Салониках.
- Их атаковала другая собака. Испанский нападающий пытался разнять дерущихся животных.
- В итоге Перес получил серьезные рваные раны в области гениталий. Ему потребовалась госпитализация.
«Травма потребовала наложения швов. Сейчас я нахожусь дома. Я в порядке, выздоравливаю.
Я вернусь через несколько дней более мотивированным, чем когда‑либо. Спасибо всем за поддержку», – сказал Перес.
- «Арис» арендовал игрока у «Сельты» менее месяца назад.
Источник: Foot Mercato