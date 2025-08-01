Воспитанник «Барселоны» рассказал о своем состоянии после укуса собаки за гениталии

Вингер «Ариса» Карлес Перес прокомментировал резонансную ситуацию с его участием.

27-летний футболист пострадал во время выгула своей собаки в Салониках.

Их атаковала другая собака. Испанский нападающий пытался разнять дерущихся животных.

В итоге Перес получил серьезные рваные раны в области гениталий. Ему потребовалась госпитализация.

«Травма потребовала наложения швов. Сейчас я нахожусь дома. Я в порядке, выздоравливаю.

Я вернусь через несколько дней более мотивированным, чем когда‑либо. Спасибо всем за поддержку», – сказал Перес.