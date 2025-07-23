24 июля в Баку на стадионе «Далга Арена» состоится первый матч второго квалификационного раунда Лиги Конференций между азербайджанским клубом «Араз-Нахичевань» и кипрским «Арисом». Обе команды подходят к встрече с разной скоростью подготовки и качеством состава, но статистика последних недель указывает на равное количество слабостей – прежде всего в обороне.

«Араз-Нахичевань»

Клуб из Азербайджана набрал неплохую форму. В последних пяти матчах – победа над «Трабзонспором» (3:2), ничья с «Аланьяспором» и минимальные поражения от «Коньяспора» и «Зири». Команда демонстрирует организованную игру в центре поля и стабильно забивает – 5 голов за 5 встреч, при этом столько же и пропускает.

На своeм поле «Араз-Нахичевань» традиционно выглядит увереннее: команда не проиграла в 5 из 7 последних домашних встреч. Упор делается на дисциплину и плотную игру в обороне, а результативность напрямую зависит от быстрых атак и стандарта.

«Арис»

Кипрский клуб остаeтся атакующей силой – 9 забитых мячей за 5 последних игр подтверждают это. Однако при этом команда слишком много допускает у своих ворот: 10 пропущенных голов за этот же период и 7 матчей подряд без «сухой» игры говорят о проблемах в защите.

Кроме того, «Арис» проиграл 3 последних гостевых матча в Лиге Конференций, включая встречи с «Ливингстоном» и «АЗ». На выезде команда теряет плотность между линиями и уязвима при контратаках. Тем не менее, атакующий потенциал «Ариса» позволяет рассчитывать на гол даже в сложных матчах.

Факты о командах

«Араз-Нахичевань»

В среднем: 1.00 забито, 1.00 пропущено (последние 5 игр)

Победа над «Трабзонспором» со счeтом 3:2

Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей дома

Забивает в 4 из 5 последних матчей

«Арис»

В среднем: 1.80 забито, 2.00 пропущено (последние 5 игр)

Пропускает в 7 матчах подряд

Проиграл 3 последних гостевых матча в Лиге Конференций

Победа над «Анортосисом» в последней игре – 2:1

Прогноз на матч

Матч обещает быть открытым и боевым. «Араз-Нахичевань» способен использовать домашнее преимущество и сыграть дисциплинированно против команды с нестабильной защитой. «Арис», несмотря на статус фаворита, не выглядит непобедимым в таких условиях. Обе команды склонны к обмену голами, и вероятность ничейного или минимального перевеса в любую сторону высока. В таком контексте ставка на обе забьют выглядит логично.

Рекомендованные ставки: