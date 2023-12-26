Cезон:
Команда:
Тур/Стадия:
Греция. Суперлига (2023/2024), 21 тур
|4 февраля, воскресенье
|22:00
|Панатинаикос
|2:0
|Олимпиакос
|4 февраля, воскресенье
|21:30
|Атромитос
|0:2
|ПАОК
|4 февраля, воскресенье
|18:30
|АЕК
|4:2
|Астерас
|4 февраля, воскресенье
|18:30
|ПАС
|1:4
|ПАС Ламия
|4 февраля, воскресенье
|17:00
|ОФИ
|1:2
|Кифисиас
|3 февраля, суббота
|20:30
|Пансерраикос
|1:1
|Арис
|3 февраля, суббота
|18:30
|Волос
|1:1
|Панетоликос
Греция. Суперлига (2023/2024), 20 тур
|28 января, воскресенье
|21:30
|ПАОК
|2:1
|Панатинаикос
|28 января, воскресенье
|20:30
|Олимпиакос
|3:1
|ПАС
|28 января, воскресенье
|18:30
|Астерас
|3:0
|Атромитос
|28 января, воскресенье
|17:00
|АЕК
|3:0
|ОФИ
|27 января, суббота
|21:00
|Кифисиас
|0:1
|Арис
|27 января, суббота
|20:30
|Пансерраикос
|2:2
|Волос
|27 января, суббота
|18:30
|Панетоликос
|1:1
|ПАС Ламия
Греция. Суперлига (2023/2024), 19 тур
|21 января, воскресенье
|21:30
|Арис
|1:2
|Олимпиакос
|21 января, воскресенье
|20:30
|Панатинаикос
|2:0
|Астерас
|21 января, воскресенье
|18:30
|Атромитос
|0:5
|АЕК
|21 января, воскресенье
|17:00
|Волос
|1:5
|ПАОК
|20 января, суббота
|21:00
|ОФИ
|1:0
|Панетоликос
|20 января, суббота
|20:00
|ПАС
|0:2
|Пансерраикос
|20 января, суббота
|18:30
|ПАС Ламия
|4:1
|Кифисиас
Греция. Суперлига (2023/2024), 18 тур
|14 января, воскресенье
|21:30
|АЕК
|2:2
|Панатинаикос
|14 января, воскресенье
|21:30
|ПАОК
|4:0
|ПАС
|14 января, воскресенье
|18:30
|Астерас
|1:0
|Волос
|14 января, воскресенье
|18:00
|Кифисиас
|2:3
|Олимпиакос
|14 января, воскресенье
|16:00
|Панетоликос
|0:4
|Арис
|13 января, суббота
|21:00
|ПАС Ламия
|0:2
|Пансерраикос
|13 января, суббота
|20:00
|Атромитос
|1:1
|ОФИ
Греция. Суперлига (2023/2024), 17 тур
|8 января, понедельник
|21:00
|ОФИ
|1:1
|ПАС Ламия
|7 января, воскресенье
|22:00
|Олимпиакос
|1:2
|АЕК
|7 января, воскресенье
|20:30
|Арис
|2:1
|ПАОК
|7 января, воскресенье
|18:30
|ПАС
|2:1
|Астерас
|7 января, воскресенье
|18:00
|Панатинаикос
|2:1
|Панетоликос
|7 января, воскресенье
|16:00
|Волос
|1:2
|Атромитос
|7 января, воскресенье
|16:00
|Пансерраикос
|1:1
|Кифисиас
Греция. Суперлига (2023/2024), 16 тур
Греция. Суперлига (2023/2024), 2 тур
|21 декабря, четверг
|21:30
|Атромитос
|0:0
|Олимпиакос
|27 августа, воскресенье
|21:00
|ПАОК
|2:1
|Кифисиас
|27 августа, воскресенье
|19:15
|ПАС Ламия
|1:0
|Арис
|26 августа, суббота
|21:30
|АЕК
|1:1
|Пансерраикос
|26 августа, суббота
|20:00
|Астерас
|3:0
|ОФИ
|26 августа, суббота
|20:00
|Панатинаикос
|3:0
|Волос
|25 августа, пятница
|21:00
|Панетоликос
|0:0
|ПАС
Греция. Суперлига (2023/2024), 15 тур
|21 декабря, четверг
|21:00
|Кифисиас
|0:6
|ПАОК
|21 декабря, четверг
|18:30
|ОФИ
|0:2
|Астерас
|21 декабря, четверг
|18:00
|Пансерраикос
|2:2
|АЕК
|21 декабря, четверг
|16:00
|ПАС
|0:0
|Панетоликос
|20 декабря, среда
|20:00
|Волос
|0:3
|Панатинаикос
|20 декабря, среда
|18:00
|Арис
|2:1
|ПАС Ламия
|27 августа, воскресенье
|21:30
|Олимпиакос
|4:0
|Атромитос
Греция. Суперлига (2023/2024), 14 тур
|18 декабря, понедельник
|19:00
|Пансерраикос
|0:1
|Олимпиакос
|18 декабря, понедельник
|18:00
|Панетоликос
|2:2
|АЕК
|17 декабря, воскресенье
|21:30
|Атромитос
|3:2
|Панатинаикос
|17 декабря, воскресенье
|20:30
|ПАС Ламия
|1:2
|Волос
|17 декабря, воскресенье
|18:30
|Астерас
|1:4
|ПАОК
|17 декабря, воскресенье
|16:00
|Арис
|1:0
|ОФИ
|16 декабря, суббота
|18:30
|Кифисиас
|4:2
|ПАС
Греция. Суперлига (2023/2024), 13 тур
|4 декабря, понедельник
|22:00
|АЕК
|1:0
|Арис
|4 декабря, понедельник
|19:00
|ПАОК
|3:0
|ПАС Ламия
|3 декабря, воскресенье
|20:30
|Панатинаикос
|4:0
|ОФИ
|3 декабря, воскресенье
|18:30
|Атромитос
|1:1
|ПАС
|3 декабря, воскресенье
|17:30
|Волос
|2:2
|Олимпиакос
|2 декабря, суббота
|21:00
|Астерас
|1:0
|Пансерраикос
|2 декабря, суббота
|18:30
|Панетоликос
|2:0
|Кифисиас
Греция. Суперлига (2023/2024), 7 тур
|29 ноября, среда
|18:00
|Волос
|1:0
|Пансерраикос
|2 октября, понедельник
|20:00
|ОФИ
|2:0
|АЕК
|2 октября, понедельник
|18:00
|Атромитос
|0:0
|Астерас
|1 октября, воскресенье
|20:30
|ПАС
|0:3
|Олимпиакос
|1 октября, воскресенье
|19:30
|Панатинаикос
|2:2
|ПАОК
|1 октября, воскресенье
|17:30
|Арис
|1:1
|Кифисиас
|1 октября, воскресенье
|15:00
|ПАС Ламия
|1:0
|Панетоликос
Греция. Суперлига (2023/2024), 12 тур
|26 ноября, воскресенье
|21:30
|Арис
|2:0
|Панатинаикос
|26 ноября, воскресенье
|20:30
|ПАС Ламия
|3:3
|Атромитос
|26 ноября, воскресенье
|18:00
|ПАС
|0:1
|АЕК
|26 ноября, воскресенье
|17:00
|Кифисиас
|1:3
|Астерас
|25 ноября, суббота
|20:30
|ПАОК
|5:0
|Пансерраикос
|25 ноября, суббота
|18:30
|Олимпиакос
|3:1
|Панетоликос
|24 ноября, пятница
|19:15
|ОФИ
|1:1
|Волос
Греция. Суперлига (2023/2024), 24 тур
|12 ноября, воскресенье
|22:30
|Кифисиас
|0:1
|Панатинаикос
Греция. Суперлига (2023/2024), 11 тур
Греция. Суперлига (2023/2024), 10 тур
|6 ноября, понедельник
|19:00
|Пансерраикос
|2:1
|ОФИ
|5 ноября, воскресенье
|21:15
|Арис
|1:3
|Атромитос
|5 ноября, воскресенье
|20:30
|Олимпиакос
|2:4
|ПАОК
|5 ноября, воскресенье
|18:30
|ПАС
|1:1
|Волос
|5 ноября, воскресенье
|17:00
|Панетоликос
|0:1
|Астерас
|4 ноября, суббота
|21:00
|Кифисиас
|1:1
|АЕК
|4 ноября, суббота
|18:30
|ПАС Ламия
|1:2
|Панатинаикос
Греция. Суперлига (2023/2024), 9 тур
|30 октября, понедельник
|22:30
|ОФИ
|0:2
|Олимпиакос
|30 октября, понедельник
|20:30
|АЕК
|2:0
|ПАОК
|29 октября, воскресенье
|21:30
|Арис
|2:0
|ПАС
|29 октября, воскресенье
|20:30
|Панатинаикос
|5:0
|Пансерраикос
|29 октября, воскресенье
|18:30
|Астерас
|0:1
|ПАС Ламия
|28 октября, суббота
|20:00
|Атромитос
|3:1
|Панетоликос
|28 октября, суббота
|17:30
|Волос
|2:1
|Кифисиас
Греция. Суперлига (2023/2024), 8 тур
|22 октября, воскресенье
|19:30
|Олимпиакос
|0:3
|Панатинаикос
|22 октября, воскресенье
|18:30
|ПАОК
|2:0
|Атромитос
|22 октября, воскресенье
|16:00
|Астерас
|0:3
|АЕК
|22 октября, воскресенье
|16:00
|Кифисиас
|0:0
|ОФИ
|21 октября, суббота
|20:00
|Арис
|1:0
|Пансерраикос
|21 октября, суббота
|17:30
|Панетоликос
|2:0
|Волос
|20 октября, пятница
|20:30
|ПАС Ламия
|2:1
|ПАС
Греция. Суперлига (2023/2024), 1 тур
|8 октября, воскресенье
|21:30
|Панатинаикос
|5:0
|Атромитос
|8 октября, воскресенье
|19:30
|АЕК
|3:0
|Панетоликос
|20 августа, воскресенье
|22:00
|Олимпиакос
|2:0
|Пансерраикос
|20 августа, воскресенье
|20:00
|ПАОК
|3:0
|Астерас
|20 августа, воскресенье
|19:30
|ОФИ
|3:2
|Арис
|19 августа, суббота
|20:00
|ПАС
|3:0
|Кифисиас
|18 августа, пятница
|21:00
|Волос
|2:2
|ПАС Ламия
Греция. Суперлига (2023/2024), 6 тур
|28 сентября, четверг
|21:00
|АЕК
|2:1
|Атромитос
|28 сентября, четверг
|20:30
|Астерас
|1:4
|Панатинаикос
|28 сентября, четверг
|17:30
|Пансерраикос
|3:2
|ПАС
|27 сентября, среда
|20:30
|Олимпиакос
|4:1
|Арис
|27 сентября, среда
|20:30
|ПАОК
|3:0
|Волос
|27 сентября, среда
|18:00
|Кифисиас
|1:1
|ПАС Ламия
|27 сентября, среда
|16:00
|Панетоликос
|1:1
|ОФИ
Греция. Суперлига (2023/2024), 5 тур
|25 сентября, понедельник
|21:00
|Панатинаикос
|1:2
|АЕК
|24 сентября, воскресенье
|20:30
|ПАС
|1:3
|ПАОК
|24 сентября, воскресенье
|20:00
|Волос
|1:2
|Астерас
|24 сентября, воскресенье
|17:30
|Арис
|3:0
|Панетоликос
|24 сентября, воскресенье
|17:00
|Олимпиакос
|4:0
|Кифисиас
|23 сентября, суббота
|20:00
|Пансерраикос
|2:0
|ПАС Ламия
|23 сентября, суббота
|17:30
|ОФИ
|1:1
|Атромитос
Греция. Суперлига (2023/2024), 4 тур
|18 сентября, понедельник
|18:00
|Атромитос
|1:1
|Волос
|17 сентября, воскресенье
|21:30
|АЕК
|1:1
|Олимпиакос
|17 сентября, воскресенье
|20:30
|ПАОК
|0:0
|Арис
|17 сентября, воскресенье
|18:00
|Кифисиас
|4:4
|Пансерраикос
|17 сентября, воскресенье
|15:00
|Астерас
|2:2
|ПАС
|16 сентября, суббота
|20:30
|Панетоликос
|0:5
|Панатинаикос
|16 сентября, суббота
|17:30
|ПАС Ламия
|2:2
|ОФИ
Греция. Суперлига (2023/2024), 3 тур
|3 сентября, воскресенье
|21:45
|ПАС
|0:1
|Панатинаикос
|3 сентября, воскресенье
|21:30
|Волос
|2:3
|АЕК
|3 сентября, воскресенье
|20:00
|Арис
|3:2
|Астерас
|3 сентября, воскресенье
|20:00
|Олимпиакос
|4:0
|ПАС Ламия
|3 сентября, воскресенье
|20:00
|ОФИ
|1:0
|ПАОК
|2 сентября, суббота
|21:00
|Пансерраикос
|1:1
|Панетоликос
|1 сентября, пятница
|21:00
|Кифисиас
|2:1
|Атромитос
Нет завершенных матчей