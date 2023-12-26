Введите ваш ник на сайте
Греция:
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии

    Греция. Суперлига - результаты

    Cезон:
    Команда:
    Тур/Стадия:
    Греция. Суперлига (2023/2024), 21 тур
    4 февраля, воскресенье 22:00 Панатинаикос 2:0 Олимпиакос
    4 февраля, воскресенье 21:30 Атромитос 0:2 ПАОК
    4 февраля, воскресенье 18:30 АЕК 4:2 Астерас
    4 февраля, воскресенье 18:30 ПАС 1:4 ПАС Ламия
    4 февраля, воскресенье 17:00 ОФИ 1:2 Кифисиас
    3 февраля, суббота 20:30 Пансерраикос 1:1 Арис
    3 февраля, суббота 18:30 Волос 1:1 Панетоликос
    Греция. Суперлига (2023/2024), 20 тур
    28 января, воскресенье 21:30 ПАОК 2:1 Панатинаикос
    28 января, воскресенье 20:30 Олимпиакос 3:1 ПАС
    28 января, воскресенье 18:30 Астерас 3:0 Атромитос
    28 января, воскресенье 17:00 АЕК 3:0 ОФИ
    27 января, суббота 21:00 Кифисиас 0:1 Арис
    27 января, суббота 20:30 Пансерраикос 2:2 Волос
    27 января, суббота 18:30 Панетоликос 1:1 ПАС Ламия
    Греция. Суперлига (2023/2024), 19 тур
    21 января, воскресенье 21:30 Арис 1:2 Олимпиакос
    21 января, воскресенье 20:30 Панатинаикос 2:0 Астерас
    21 января, воскресенье 18:30 Атромитос 0:5 АЕК
    21 января, воскресенье 17:00 Волос 1:5 ПАОК
    20 января, суббота 21:00 ОФИ 1:0 Панетоликос
    20 января, суббота 20:00 ПАС 0:2 Пансерраикос
    20 января, суббота 18:30 ПАС Ламия 4:1 Кифисиас
    Греция. Суперлига (2023/2024), 18 тур
    14 января, воскресенье 21:30 АЕК 2:2 Панатинаикос
    14 января, воскресенье 21:30 ПАОК 4:0 ПАС
    14 января, воскресенье 18:30 Астерас 1:0 Волос
    14 января, воскресенье 18:00 Кифисиас 2:3 Олимпиакос
    14 января, воскресенье 16:00 Панетоликос 0:4 Арис
    13 января, суббота 21:00 ПАС Ламия 0:2 Пансерраикос
    13 января, суббота 20:00 Атромитос 1:1 ОФИ
    Греция. Суперлига (2023/2024), 17 тур
    8 января, понедельник 21:00 ОФИ 1:1 ПАС Ламия
    7 января, воскресенье 22:00 Олимпиакос 1:2 АЕК
    7 января, воскресенье 20:30 Арис 2:1 ПАОК
    7 января, воскресенье 18:30 ПАС 2:1 Астерас
    7 января, воскресенье 18:00 Панатинаикос 2:1 Панетоликос
    7 января, воскресенье 16:00 Волос 1:2 Атромитос
    7 января, воскресенье 16:00 Пансерраикос 1:1 Кифисиас
    Греция. Суперлига (2023/2024), 16 тур
    4 января, четверг 20:00 Атромитос 3:0 Кифисиас
    4 января, четверг 18:00 Панетоликос 3:2 Пансерраикос
    3 января, среда 22:00 Панатинаикос 2:0 ПАС
    3 января, среда 21:00 ПАОК 4:0 ОФИ
    3 января, среда 20:00 АЕК 3:0 Волос
    3 января, среда 18:00 ПАС Ламия 1:0 Олимпиакос
    3 января, среда 17:00 Астерас 3:2 Арис
    Греция. Суперлига (2023/2024), 2 тур
    21 декабря, четверг 21:30 Атромитос 0:0 Олимпиакос
    27 августа, воскресенье 21:00 ПАОК 2:1 Кифисиас
    27 августа, воскресенье 19:15 ПАС Ламия 1:0 Арис
    26 августа, суббота 21:30 АЕК 1:1 Пансерраикос
    26 августа, суббота 20:00 Астерас 3:0 ОФИ
    26 августа, суббота 20:00 Панатинаикос 3:0 Волос
    25 августа, пятница 21:00 Панетоликос 0:0 ПАС
    Греция. Суперлига (2023/2024), 15 тур
    21 декабря, четверг 21:00 Кифисиас 0:6 ПАОК
    21 декабря, четверг 18:30 ОФИ 0:2 Астерас
    21 декабря, четверг 18:00 Пансерраикос 2:2 АЕК
    21 декабря, четверг 16:00 ПАС 0:0 Панетоликос
    20 декабря, среда 20:00 Волос 0:3 Панатинаикос
    20 декабря, среда 18:00 Арис 2:1 ПАС Ламия
    27 августа, воскресенье 21:30 Олимпиакос 4:0 Атромитос
    Греция. Суперлига (2023/2024), 14 тур
    18 декабря, понедельник 19:00 Пансерраикос 0:1 Олимпиакос
    18 декабря, понедельник 18:00 Панетоликос 2:2 АЕК
    17 декабря, воскресенье 21:30 Атромитос 3:2 Панатинаикос
    17 декабря, воскресенье 20:30 ПАС Ламия 1:2 Волос
    17 декабря, воскресенье 18:30 Астерас 1:4 ПАОК
    17 декабря, воскресенье 16:00 Арис 1:0 ОФИ
    16 декабря, суббота 18:30 Кифисиас 4:2 ПАС
    Греция. Суперлига (2023/2024), 13 тур
    4 декабря, понедельник 22:00 АЕК 1:0 Арис
    4 декабря, понедельник 19:00 ПАОК 3:0 ПАС Ламия
    3 декабря, воскресенье 20:30 Панатинаикос 4:0 ОФИ
    3 декабря, воскресенье 18:30 Атромитос 1:1 ПАС
    3 декабря, воскресенье 17:30 Волос 2:2 Олимпиакос
    2 декабря, суббота 21:00 Астерас 1:0 Пансерраикос
    2 декабря, суббота 18:30 Панетоликос 2:0 Кифисиас
    Греция. Суперлига (2023/2024), 7 тур
    29 ноября, среда 18:00 Волос 1:0 Пансерраикос
    2 октября, понедельник 20:00 ОФИ 2:0 АЕК
    2 октября, понедельник 18:00 Атромитос 0:0 Астерас
    1 октября, воскресенье 20:30 ПАС 0:3 Олимпиакос
    1 октября, воскресенье 19:30 Панатинаикос 2:2 ПАОК
    1 октября, воскресенье 17:30 Арис 1:1 Кифисиас
    1 октября, воскресенье 15:00 ПАС Ламия 1:0 Панетоликос
    Греция. Суперлига (2023/2024), 12 тур
    26 ноября, воскресенье 21:30 Арис 2:0 Панатинаикос
    26 ноября, воскресенье 20:30 ПАС Ламия 3:3 Атромитос
    26 ноября, воскресенье 18:00 ПАС 0:1 АЕК
    26 ноября, воскресенье 17:00 Кифисиас 1:3 Астерас
    25 ноября, суббота 20:30 ПАОК 5:0 Пансерраикос
    25 ноября, суббота 18:30 Олимпиакос 3:1 Панетоликос
    24 ноября, пятница 19:15 ОФИ 1:1 Волос
    Греция. Суперлига (2023/2024), 24 тур
    12 ноября, воскресенье 22:30 Кифисиас 0:1 Панатинаикос
    Греция. Суперлига (2023/2024), 11 тур
    12 ноября, воскресенье 21:30 Астерас 0:2 Олимпиакос
    12 ноября, воскресенье 20:30 АЕК 3:0 ПАС Ламия
    12 ноября, воскресенье 18:30 ПАОК 2:1 Панетоликос
    11 ноября, суббота 21:00 Волос 0:2 Арис
    11 ноября, суббота 20:00 Атромитос 1:1 Пансерраикос
    11 ноября, суббота 18:30 ОФИ 1:1 ПАС
    Греция. Суперлига (2023/2024), 10 тур
    6 ноября, понедельник 19:00 Пансерраикос 2:1 ОФИ
    5 ноября, воскресенье 21:15 Арис 1:3 Атромитос
    5 ноября, воскресенье 20:30 Олимпиакос 2:4 ПАОК
    5 ноября, воскресенье 18:30 ПАС 1:1 Волос
    5 ноября, воскресенье 17:00 Панетоликос 0:1 Астерас
    4 ноября, суббота 21:00 Кифисиас 1:1 АЕК
    4 ноября, суббота 18:30 ПАС Ламия 1:2 Панатинаикос
    Греция. Суперлига (2023/2024), 9 тур
    30 октября, понедельник 22:30 ОФИ 0:2 Олимпиакос
    30 октября, понедельник 20:30 АЕК 2:0 ПАОК
    29 октября, воскресенье 21:30 Арис 2:0 ПАС
    29 октября, воскресенье 20:30 Панатинаикос 5:0 Пансерраикос
    29 октября, воскресенье 18:30 Астерас 0:1 ПАС Ламия
    28 октября, суббота 20:00 Атромитос 3:1 Панетоликос
    28 октября, суббота 17:30 Волос 2:1 Кифисиас
    Греция. Суперлига (2023/2024), 8 тур
    22 октября, воскресенье 19:30 Олимпиакос 0:3 Панатинаикос
    22 октября, воскресенье 18:30 ПАОК 2:0 Атромитос
    22 октября, воскресенье 16:00 Астерас 0:3 АЕК
    22 октября, воскресенье 16:00 Кифисиас 0:0 ОФИ
    21 октября, суббота 20:00 Арис 1:0 Пансерраикос
    21 октября, суббота 17:30 Панетоликос 2:0 Волос
    20 октября, пятница 20:30 ПАС Ламия 2:1 ПАС
    Греция. Суперлига (2023/2024), 1 тур
    8 октября, воскресенье 21:30 Панатинаикос 5:0 Атромитос
    8 октября, воскресенье 19:30 АЕК 3:0 Панетоликос
    20 августа, воскресенье 22:00 Олимпиакос 2:0 Пансерраикос
    20 августа, воскресенье 20:00 ПАОК 3:0 Астерас
    20 августа, воскресенье 19:30 ОФИ 3:2 Арис
    19 августа, суббота 20:00 ПАС 3:0 Кифисиас
    18 августа, пятница 21:00 Волос 2:2 ПАС Ламия
    Греция. Суперлига (2023/2024), 6 тур
    28 сентября, четверг 21:00 АЕК 2:1 Атромитос
    28 сентября, четверг 20:30 Астерас 1:4 Панатинаикос
    28 сентября, четверг 17:30 Пансерраикос 3:2 ПАС
    27 сентября, среда 20:30 Олимпиакос 4:1 Арис
    27 сентября, среда 20:30 ПАОК 3:0 Волос
    27 сентября, среда 18:00 Кифисиас 1:1 ПАС Ламия
    27 сентября, среда 16:00 Панетоликос 1:1 ОФИ
    Греция. Суперлига (2023/2024), 5 тур
    25 сентября, понедельник 21:00 Панатинаикос 1:2 АЕК
    24 сентября, воскресенье 20:30 ПАС 1:3 ПАОК
    24 сентября, воскресенье 20:00 Волос 1:2 Астерас
    24 сентября, воскресенье 17:30 Арис 3:0 Панетоликос
    24 сентября, воскресенье 17:00 Олимпиакос 4:0 Кифисиас
    23 сентября, суббота 20:00 Пансерраикос 2:0 ПАС Ламия
    23 сентября, суббота 17:30 ОФИ 1:1 Атромитос
    Греция. Суперлига (2023/2024), 4 тур
    18 сентября, понедельник 18:00 Атромитос 1:1 Волос
    17 сентября, воскресенье 21:30 АЕК 1:1 Олимпиакос
    17 сентября, воскресенье 20:30 ПАОК 0:0 Арис
    17 сентября, воскресенье 18:00 Кифисиас 4:4 Пансерраикос
    17 сентября, воскресенье 15:00 Астерас 2:2 ПАС
    16 сентября, суббота 20:30 Панетоликос 0:5 Панатинаикос
    16 сентября, суббота 17:30 ПАС Ламия 2:2 ОФИ
    Греция. Суперлига (2023/2024), 3 тур
    3 сентября, воскресенье 21:45 ПАС 0:1 Панатинаикос
    3 сентября, воскресенье 21:30 Волос 2:3 АЕК
    3 сентября, воскресенье 20:00 Арис 3:2 Астерас
    3 сентября, воскресенье 20:00 Олимпиакос 4:0 ПАС Ламия
    3 сентября, воскресенье 20:00 ОФИ 1:0 ПАОК
    2 сентября, суббота 21:00 Пансерраикос 1:1 Панетоликос
    1 сентября, пятница 21:00 Кифисиас 2:1 Атромитос
    ...Нет завершенных матчей
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+