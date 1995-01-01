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13:38
Фото
Лучшие игроки первой части сезона РПЛ по участию в голевых атаках
13:26
Чеферин – про обнуление президентских сроков: «Все подали так, будто я Ким Чен Ын»
13:13
«Зенит» получил два официальных предложения по Кассьерре
13:00
«Барселона» рассматривает пять тренеров на замену Хави
12:20
Хави ответил, останется ли он в «Барселоне» в случае победы в ЛЧ
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Все новости
12:51
Мостовой высказался об успехах Миранчука в составе «Аталанты»
1
12:43
Кейн – в одном голе от клубного рекорда «Баварии»
12:29
Канчельскис назвал главный спонсор интриги в РПЛ
1
12:12
Потенциальный новичок «Спартака» прилетел в Москву
12:04
«Ливерпуль» рискует потерять трех топ-игроков вслед за Клоппом
11:56
Динамовец Лесовой покинул Израиль
2
11:48
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«Бавария» объявила о втором зимнем трансфере
11:40
Президент УЕФА не смог объяснить разницу в ситуациях России и Израиля: «Не хочу больше ничего говорить»
12
11:32
«Вильярреал» в матче с «Барселоной» повторил достижение «Реала» 61-летней давности
11:23
Реакция Симеоне на новость об уходе Клоппа из «Ливерпуля»
1
11:11
Орлов отреагировал на срыв трансфера Тикнизяна в «Зенит»
2
11:00
Футболист «Баварии» порвал боковую связку колена
10:51
Чеферин обозначил сроки возвращения российских команд в турниры УЕФА
2
10:43
Хави рассказал, почему не стал своим Фергюсоном для «Барселоны»
10:35
«Локомотив» поспорит за бразильца, чей переход в ЦСКА сорвался
10:23
Агент Захаряна объяснил травму полузащитника «Сосьедада»
10:00
Решающий гол Миранчука, травма Захаряна, победа «Зенита» и другие новости
09:48
Экс-защитник «Зенита» болеет за чемпионство «Краснодара»
5
09:33
Клоппа в «Ливерпуле» может заменить другой тренер из АПЛ
09:18
Президент УЕФА оценил проведение матча России и Сербии
11
08:55
Фото
«Байер» усилился испанским нападающим
08:44
Хави установил антирекорд для тренеров «Барселоны»
3
08:30
Мостовой высказался о нежелании легионеров РПЛ учить русский язык
2
08:16
Два итальянских клуба заинтересованы в Клоппе
2
01:22
Кубок Африки. Нигерия победила Камерун (2:0) и прошла дальше, у Лукмана дубль
3
00:51
Серия А. «Милан» упустил победу над «Болоньей» Мотты (2:2), пропустив на 92-й минуте
1
00:06
⚡️ Хави объявил об уходе из «Барселоны» после сезона
20
27 января
23:57
Реакция Хави на 3:5 «Барселоны» от «Вильярреала»
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