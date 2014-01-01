Сезон:
Позиция:
|Игрок
|Команда
|Игры
|Голы
|Пен
|Г/И
|1
|Лорен Морон
|Арис
|33
|19
|5
|0.58
|2
|Аюб Эль-Кааби
|Олимпиакос
|29
|17
|5
|0.59
|3
|Огнен Ожегович
|Кифисиас
|27
|16
|6
|0.59
|4
|Фотис Иоаннидис
|Панатинаикос
|26
|15
|5
|0.58
|5
|Эсекьель Понсе
|АЕК
|28
|14
|0
|0.50
|6
|Хуан Мирителло
|Астерас
|28
|13
|1
|0.46
|7
|Леви Гарсия
|АЕК
|18
|13
|2
|0.72
|8
|Даниэль Поденсе
|Олимпиакос
|29
|10
|0
|0.34
|9
|Кирил Десподов
|ПАОК
|30
|10
|0
|0.33
|10
|Андрия Живкович
|ПАОК
|27
|10
|1
|0.37
|11
|Карлитос
|ПАС Ламия
|22
|10
|2
|0.45
|12
|Бернард
|Панатинаикос
|28
|9
|0
|0.32
|13
|Pedro Conde
|ПАС
|26
|9
|3
|0.35
|14
|Хуан Мануэль Гарсия
|Волос
|27
|9
|3
|0.33
|15
|Карол Ангильский
|Атромитос
|30
|9
|3
|0.30
|16
|Александер Еремеефф
|Панатинаикос
|13
|8
|0
|0.62
|17
|Томас Мург
|ПАОК
|27
|8
|0
|0.30
|18
|Никлас Элиассон
|АЕК
|34
|8
|0
|0.24
|19
|Андраж Шпорар
|Панатинаикос
|25
|8
|2
|0.32
|20
|Георгиос Масурас
|Олимпиакос
|29
|7
|0
|0.24
|21
|Себастьян Паласиос
|Панатинаикос
|22
|6
|0
|0.27
|22
|Константинос Фортунис
|Олимпиакос
|26
|6
|0
|0.23
|23
|Домагой Вида
|АЕК
|28
|6
|0
|0.21
|24
|Стивен Цубер
|АЕК
|28
|6
|0
|0.21
|25
|Магомед Оздоев
|ПАОК
|32
|6
|0
|0.19
|26
|Выкинтас Сливка
|ПАС Ламия
|32
|6
|0
|0.19
|27
|Тасос Бакасетас
|Панатинаикос
|14
|6
|1
|0.43
|28
|Креспи
|Астерас
|28
|6
|1
|0.21
|29
|Брэндон
|ПАОК
|31
|6
|1
|0.19
|30
|Нордин Амрабат
|АЕК
|25
|6
|3
|0.24
|31
|Абдул Рахман Баба
|ПАОК
|26
|5
|0
|0.19
|32
|Магомед-Шапи Сулейманов
|Арис
|29
|5
|0
|0.17
|33
|Николаос Кальцас
|Астерас
|29
|5
|0
|0.17
|34
|Максимилиано Комба
|Волос
|30
|5
|0
|0.17
|35
|Сотирис Цилулис
|ПАС Ламия
|31
|5
|0
|0.16
|36
|Фран Наварро
|Олимпиакос
|16
|5
|1
|0.31
|37
|Стеван Йоветич
|Олимпиакос
|19
|5
|1
|0.26
|38
|Панайотис Мораитис
|Волос
|27
|5
|1
|0.19
|39
|Никос Вергос
|Атромитос
|31
|5
|1
|0.16
|40
|Жоау Педру
|Панетоликос
|30
|5
|2
|0.17