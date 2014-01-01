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    Бомбардиры Греция. Суперлига

    Сезон:
    Позиция:
    Игрок Команда Игры Голы Пен Г/И
    1 Лорен Морон Арис 33 19 5 0.58
    2 Аюб Эль-Кааби Олимпиакос 29 17 5 0.59
    3 Огнен Ожегович Кифисиас 27 16 6 0.59
    4 Фотис Иоаннидис Панатинаикос 26 15 5 0.58
    5 Эсекьель Понсе АЕК 28 14 0 0.50
    6 Хуан Мирителло Астерас 28 13 1 0.46
    7 Леви Гарсия АЕК 18 13 2 0.72
    8 Даниэль Поденсе Олимпиакос 29 10 0 0.34
    9 Кирил Десподов ПАОК 30 10 0 0.33
    10 Андрия Живкович ПАОК 27 10 1 0.37
    11 Карлитос ПАС Ламия 22 10 2 0.45
    12 Бернард Панатинаикос 28 9 0 0.32
    13 Pedro Conde ПАС 26 9 3 0.35
    14 Хуан Мануэль Гарсия Волос 27 9 3 0.33
    15 Карол Ангильский Атромитос 30 9 3 0.30
    16 Александер Еремеефф Панатинаикос 13 8 0 0.62
    17 Томас Мург ПАОК 27 8 0 0.30
    18 Никлас Элиассон АЕК 34 8 0 0.24
    19 Андраж Шпорар Панатинаикос 25 8 2 0.32
    20 Георгиос Масурас Олимпиакос 29 7 0 0.24
    21 Себастьян Паласиос Панатинаикос 22 6 0 0.27
    22 Константинос Фортунис Олимпиакос 26 6 0 0.23
    23 Домагой Вида АЕК 28 6 0 0.21
    24 Стивен Цубер АЕК 28 6 0 0.21
    25 Магомед Оздоев ПАОК 32 6 0 0.19
    26 Выкинтас Сливка ПАС Ламия 32 6 0 0.19
    27 Тасос Бакасетас Панатинаикос 14 6 1 0.43
    28 Креспи Астерас 28 6 1 0.21
    29 Брэндон ПАОК 31 6 1 0.19
    30 Нордин Амрабат АЕК 25 6 3 0.24
    31 Абдул Рахман Баба ПАОК 26 5 0 0.19
    32 Магомед-Шапи Сулейманов Арис 29 5 0 0.17
    33 Николаос Кальцас Астерас 29 5 0 0.17
    34 Максимилиано Комба Волос 30 5 0 0.17
    35 Сотирис Цилулис ПАС Ламия 31 5 0 0.16
    36 Фран Наварро Олимпиакос 16 5 1 0.31
    37 Стеван Йоветич Олимпиакос 19 5 1 0.26
    38 Панайотис Мораитис Волос 27 5 1 0.19
    39 Никос Вергос Атромитос 31 5 1 0.16
    40 Жоау Педру Панетоликос 30 5 2 0.17
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