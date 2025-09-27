Введите ваш ник на сайте
Главная
Расписание матчей
Греция. Суперлига
АЕК - Волос
АЕК - Волос: онлайн-трансляция 27 сентября 2025
АЕК
27.09.2025, суббота, 18:00
Греция. Суперлига, 5 тур
- : -
Не начался
Волос
Матч
Личные встречи
Таблица
Статистика матча АЕК - Волос
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Новости команд
АЕК
Волос
Мостовой ответил, стоило ли «Спартаку» назначить Черчесова
10 августа, 22:00
«Арис» – «АЕК»: прогноз и ставки на матч 7 августа 2025 с коэффициентом 2.15
6 августа, 09:04
АЕК Николича подпишет экс-нападающего «Реала»
4 августа, 18:18
Газзаев заявил, что Николич подставил руководство ЦСКА
21 июля, 12:26
Николич высказался о своей работе в ЦСКА
21 июля, 10:55
Мостовой ответил, стоило ли «Спартаку» назначить Черчесова
10 августа, 22:00
«Арис» – «АЕК»: прогноз и ставки на матч 7 августа 2025 с коэффициентом 2.15
6 августа, 09:04
АЕК Николича подпишет экс-нападающего «Реала»
4 августа, 18:18
Газзаев заявил, что Николич подставил руководство ЦСКА
21 июля, 12:26
Николич высказался о своей работе в ЦСКА
21 июля, 10:55
Фанаты ПАОКа оценили дебютный гол Чалова
22 сентября 2024, 15:42
4
Чалов забил первый гол за ПАОК
21 сентября 2024, 19:00
2
Фернандес перешел из «Волоса» в другой греческий клуб. Его пытались купить «Спартак» и «Ахмат»
16 сентября 2022, 16:24
1
«Ни единого шанса». Агент Фернандеса – о трансфере испанца в клуб РПЛ
8 сентября 2022, 08:32
7
Агент Фернандеса: «Волос» просто не желает отдавать игрока «Спартаку»
6 сентября 2022, 22:48
2
Больше новостей
Греция. Суперлига
Греция. Суперлига, 1 тур
Арис
- : -
23.08.2025
Волос
Греция. Суперлига, 1 тур
Олимпиакос
- : -
23.08.2025
Астерас
Греция. Суперлига, 1 тур
Панетоликос
- : -
23.08.2025
Атромитос
Греция. Суперлига, 1 тур
Панатинаикос
- : -
24.08.2025
ОФИ
Греция. Суперлига, 1 тур
АЕК
- : -
24.08.2025
Пансерраикос
Греция. Суперлига, 1 тур
Арис
- : -
23.08.2025
Волос
Греция. Суперлига, 1 тур
Олимпиакос
- : -
23.08.2025
Астерас
Греция. Суперлига, 1 тур
Панетоликос
- : -
23.08.2025
Атромитос
Греция. Суперлига, 1 тур
Панатинаикос
- : -
24.08.2025
ОФИ
Греция. Суперлига, 1 тур
АЕК
- : -
24.08.2025
Пансерраикос
Последние матчи
АЕК
Волос
Лига конференций, 4 раунд
Андерлехт
1 : 1
21.08.2025
АЕК
Лига конференций, 3 раунд
АЕК
3 : 1
14.08.2025
Арис
Лига конференций, 3 раунд
Арис
2 : 2
07.08.2025
АЕК
Лига конференций, 2 раунд
Хапоэль БШ
0 : 0
31.07.2025
АЕК
Лига конференций, 2 раунд
АЕК
1 : 0
24.07.2025
Хапоэль БШ
Лига конференций, 4 раунд
Андерлехт
1 : 1
21.08.2025
АЕК
Лига конференций, 3 раунд
АЕК
3 : 1
14.08.2025
Арис
Лига конференций, 3 раунд
Арис
2 : 2
07.08.2025
АЕК
Лига конференций, 2 раунд
Хапоэль БШ
0 : 0
31.07.2025
АЕК
Лига конференций, 2 раунд
АЕК
1 : 0
24.07.2025
Хапоэль БШ
Греция. Суперлига, 10 тур
Левадиакос
3 : 2
22.05.2025
Волос
Греция. Суперлига, 9 тур
Волос
0 : 2
18.05.2025
Афины Каллитея
Греция. Суперлига, 8 тур
Волос
3 : 0
14.05.2025
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 7 тур
Панетоликос
0 : 3
10.05.2025
Волос
Греция. Суперлига, 6 тур
Пансерраикос
3 : 0
05.05.2025
Волос
