Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Дмитрий Хохлов - статистика

    Тренер
    Имя Дмитрий
    Отчество Валерьевич
    Фамилия Хохлов
    Команда Сочи
    Гражданство Россия
    Дата рождения 22 декабря 1975
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Сочи 8 0 0 8
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    15.04.2023 Сочи 0 : 0 Краснодар
    23.04.2023 Ахмат 0 : 0 Сочи
    30.04.2023 Сочи 0 : 0 Торпедо
    08.05.2023 Локомотив 0 : 0 Сочи
    14.05.2023 Сочи 0 : 0 Ростов
    22.05.2023 Пари НН 0 : 0 Сочи
    27.05.2023 Сочи 0 : 0 Зенит
    03.06.2023 Урал 0 : 0 Сочи
    • Читайте нас: 