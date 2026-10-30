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Локомотив (мол)
Дмитрий Хохлов
Статистика
Дмитрий Хохлов - статистика
Локомотив (мол)
Россия
22 декабря 1975 (50)
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Публикации
Матчи за последние 30 дней
Россия. МФЛ, 28 тур
Локомотив (мол)
5 : 2
30.10.2026
Динамо Мх (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
23.10.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Урал (мол)
5 : 7
16.10.2026
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
09.10.2026
Зенит (мол)
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Команда
И
В
П
Н
Локомотив (мол)
28
16
7
5
Россия. МФЛ, 28 тур
Локомотив (мол)
5 : 2
30.10.2026
Динамо Мх (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
23.10.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Урал (мол)
5 : 7
16.10.2026
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
09.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 24 тур
Краснодар (мол)
3 : 0
18.09.2026
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ, 23 тур
Локомотив (мол)
1 : 0
11.09.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 22 тур
Родина (мол)
6 : 1
04.09.2026
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ, 21 тур
Локомотив (мол)
3 : 1
28.08.2026
Чертаново (мол)
Россия. МФЛ, 20 тур
ЦСКА (мол)
3 : 2
21.08.2026
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ, 19 тур
Факел (мол)
0 : 1
14.08.2026
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ, 18 тур
Динамо (мол)
1 : 2
07.08.2026
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ, 17 тур
Локомотив (мол)
4 : 0
31.07.2026
Нижний Новгород (мол)
Россия. МФЛ, 16 тур
Алмаз-Антей
2 : 1
24.07.2026
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ, 15 тур
Спартак М (мол)
1 : 4
17.07.2026
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ, 14 тур
Локомотив (мол)
1 : 1
10.07.2026
Акрон - Академия им. Коноплева
Россия. МФЛ, 13 тур
Динамо Мх (мол)
1 : 3
03.07.2026
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ, 12 тур
Рубин (мол)
1 : 3
26.06.2026
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ, 11 тур
Локомотив (мол)
5 : 1
22.05.2026
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 10 тур
Зенит (мол)
0 : 1
15.05.2026
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ, 9 тур
Локомотив (мол)
1 : 1
07.05.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 8 тур
Ростов (мол)
2 : 1
01.05.2026
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ, 7 тур
Локомотив (мол)
3 : 1
24.04.2026
Родина (мол)
Россия. МФЛ, 6 тур
Чертаново (мол)
2 : 2
17.04.2026
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ, 5 тур
Локомотив (мол)
4 : 4
10.04.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 4 тур
Локомотив (мол)
4 : 2
03.04.2026
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 3 тур
Локомотив (мол)
5 : 0
20.03.2026
Динамо (мол)
Россия. МФЛ, 2 тур
Нижний Новгород (мол)
2 : 5
13.03.2026
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ, 1 тур
Локомотив (мол)
2 : 2
06.03.2026
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