Дмитрий Хохлов - статистика
Тренер
|Имя
|Дмитрий
|Отчество
|Валерьевич
|Фамилия
|Хохлов
|Команда
|Сочи
|Гражданство
|Россия
|Дата рождения
|22 декабря 1975
|Имя
|Дмитрий
|Отчество
|Валерьевич
|Фамилия
|Хохлов
|Команда
|Сочи
|Гражданство
|Россия
|Дата рождения
|22 декабря 1975
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Сочи
|8
|0
|0
|8
|Дата
|Матч
|15.04.2023
|Сочи
|0 : 0
|Краснодар
|23.04.2023
|Ахмат
|0 : 0
|Сочи
|30.04.2023
|Сочи
|0 : 0
|Торпедо
|08.05.2023
|Локомотив
|0 : 0
|Сочи
|14.05.2023
|Сочи
|0 : 0
|Ростов
|22.05.2023
|Пари НН
|0 : 0
|Сочи
|27.05.2023
|Сочи
|0 : 0
|Зенит
|03.06.2023
|Урал
|0 : 0
|Сочи