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Локомотив (мол)
Дмитрий Хохлов
Материалы
Дмитрий Хохлов - материалы
Локомотив (мол)
Россия
22 декабря 1975 (50)
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Публикации
C «Динамо» случилась беда: нет результатов в РПЛ, позорно вылетает из Кубка
Хохлов готовится к увольнению.
25.09.2019 18:13
10
Хохлов поработал: «Динамо» побило лидера. Но дальше – проблемы и жуткий календарь
Пока можно радоваться, но даже в таком матче было идеально далеко не все.
26.07.2019 21:55
15
У «Динамо» проблема с форвардами, из-за которой могут уволить Хохлова. Н'Жийе ее не решит
Клубу нужен еще один нападающий.
25.07.2019 20:10
7
С этого сезона в «Динамо» все по-новому. К чему это приведет?
Разобрались, какую главу в истории клуба открыл старт нового сезона на домашней арене.
21.07.2019 23:08
1
«Спартак» – хорошо! Главные итоги московского дерби
Много борьбы и всего лишь один гол.
10.03.2019 21:15
22
Уже полгода говорят о конфликте Широкова и Хохлова. Что там случилось?
У «Динамо» проблемы в руководстве.
05.03.2019 14:45
16
У «Динамо» снова большие проблемы. В чем дело?
Команде много всего обещают, но изменить ситуацию пока не получается.
17.10.2017 13:00
29
50 лучших голов русских клубов в еврокубках. 20-11
Памятные голы Хохлова головой и Семака пяткой в Лиге чемпионов, дальние удары Цымбаларя и Халка, изумительная комбинация «Спартака» и привет от «Ротора» – в четвертом выпуске от «Бомбардира».
14.09.2016 14:30
8
Дмитрий Хохлов: «Сильного человека не сломает ничто, Слуцкий справится»
Специально для «Бомбардира» итоги выступления нашей команды на чемпионат Европы подводит экс полузащитник «Динамо», «Локомотива» и сборной России Дмитрий Хохлов.
23.06.2016 12:00
3
«У нас не получилось с «Кубанью». Деньгами займутся юристы». Побег Селезнева и еще 5 странных поступков «Кубани»
«Кубань» продолжает удивлять. Перед самым ответственным моментом сезона из клуба уходит ведущий форвард Евгений Селезнев. История настолько мутная, что даже расставание с Андреем Аршавиным не удивляет. «Бомбардир» рассказывает о других причудах краснодарцев.
13.05.2016 09:35
5
Тотти помирился со Спаллетти. «Интер» приготовил 100 миллионов для Симеоне. Дайджест событий дня
Форвард «Милана» Ньянг попал в ДТП. Пике погрозил отрубить себе руку, если Неймар уйдет в «Реал». «Манчестер Юнайтед» решил увеличить зарплату Рэшфорда в десять раз. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.
29.02.2016 23:25
1
Шнур будет работать на «Матч ТВ». Фалькао может приехать в Россию. Дайджест событий дня
РФС должен кредиторам больше миллиарда, Моуринью ищет новый клуб на случай увольнения из «Челси». «Бомбардир» представляет вам основные события, которыми запомнится ушедший вторник.
27.10.2015 23:55
4
«Байер» и «Рома» забили 8 голов. Хохлов подаст жалобу на «Кубань». Дайджест событий дня
Обнародован список претендентов на «Золотой мяч». Состоялись очередные матчи Лиги чемпионов. Невеш побил рекорд Акинфеева. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.
21.10.2015 00:25
2
Евгений Бушманов: «Когда у руля команды Бердыев, возможно все»
Экс-защитник московского «Спартака» Евгений Бушманов эксклюзивном интервью «Бомбардиру» рассказал, что работа Слуцкого в сборной прибавила стабильности ЦСКА, оценил перспективы «Динамо» в борьбе за медали, а также заверил, что «Ростову» по силам оказаться в еврокубках.
16.10.2015 10:00
Алексей Попов: «Семин и Рахимов могут остаться без работы в ближайшее время»
Бывший защитник пермского «Амкара» Алексей Попов в эксклюзивном интервью «Бомбардиру» рассказал о произошедших в чемпионате России тренерских отставках, а также о том, в каком клубе это может произойти в ближайшее время.
18.09.2015 18:30
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