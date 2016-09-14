50 лучших голов русских клубов в еврокубках. 20-11

20. Алан Дзагоев (ЦСКА)
Турнир: Лига чемпионов-2009/10
Стадия: групповой этап
Матч: ЦСКА – «Бешикташ» – 2:1
19. Дмитрий Хохлов («Локомотив»)
Турнир: Лига чемпионов-2003/04
Стадия: групповой этап
Матч: «Локомотив» – «Интер» – 3:0
18. Антон Бобер («Крылья Советов»)
Турнир: Кубок УЕФА-2005/06
Стадия: квалификационный раунд
Матч: «Крылья Советов» – «АЗ» – 5:3
17. Сергей Семак («Зенит»)
Турнир: Лига чемпионов-2011/12
Стадия: 1/8 финала
Матч: «Зенит» – «Бенфика» – 3:2
16. Дмитрий Аленичев («Спартак»)
Турнир: Лига чемпионов-1995/96
Стадия: групповой этап
Матч: «Русенборг» – «Спартак» – 2:4
15. Роман Павлюченко («Спартак»)
Турнир: Лига чемпионов-2006/07
Стадия: групповой этап
Матч: «Спортинг» – «Спартак» – 1:3
14. Виталий Абрамов («Ротор»)
Турнир: Кубок УЕФА-1998/99
Стадия: квалификационный раунд
Матч: «Црвена Звезда» – «Ротор» – 2:1
13. Илья Цымбаларь («Спартак»)
Турнир: Лига чемпионов-1995/96
Стадия: групповой этап
Матч: «Спартак» – «Русенборг» – 4:1
12. Заза Джанашия («Локомотив»)
Турнир: Кубок Кубков-1998/99
Стадия: 1/4 финала
Матч: «Локомотив» – «Маккаби Хф» – 3:0
11. Халк («Зенит»)
Турнир: Лига чемпионов-2015/16
Стадия: групповой этап
Матч: «Валенсия» – «Зенит» – 2:3
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