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50 лучших голов русских клубов в еврокубках. 20-11

20. Алан Дзагоев (ЦСКА)

Турнир: Лига чемпионов-2009/10

Стадия: групповой этап

Матч: ЦСКА – «Бешикташ» – 2:1

19. Дмитрий Хохлов («Локомотив»)

Турнир: Лига чемпионов-2003/04

Стадия: групповой этап

Матч: «Локомотив» – «Интер» – 3:0

18. Антон Бобер («Крылья Советов»)

Турнир: Кубок УЕФА-2005/06

Стадия: квалификационный раунд

Матч: «Крылья Советов» – «АЗ» – 5:3

17. Сергей Семак («Зенит»)

Турнир: Лига чемпионов-2011/12

Стадия: 1/8 финала

Матч: «Зенит» – «Бенфика» – 3:2

16. Дмитрий Аленичев («Спартак»)

Турнир: Лига чемпионов-1995/96

Стадия: групповой этап

Матч: «Русенборг» – «Спартак» – 2:4

15. Роман Павлюченко («Спартак»)

Турнир: Лига чемпионов-2006/07

Стадия: групповой этап

Матч: «Спортинг» – «Спартак» – 1:3

14. Виталий Абрамов («Ротор»)

Турнир: Кубок УЕФА-1998/99

Стадия: квалификационный раунд

Матч: «Црвена Звезда» – «Ротор» – 2:1

13. Илья Цымбаларь («Спартак»)

Турнир: Лига чемпионов-1995/96

Стадия: групповой этап

Матч: «Спартак» – «Русенборг» – 4:1

12. Заза Джанашия («Локомотив»)

Турнир: Кубок Кубков-1998/99

Стадия: 1/4 финала

Матч: «Локомотив» – «Маккаби Хф» – 3:0

11. Халк («Зенит»)

Турнир: Лига чемпионов-2015/16

Стадия: групповой этап

Матч: «Валенсия» – «Зенит» – 2:3

50 лучших голов русских клубов в еврокубках. 30-21

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Лига Европы Лига чемпионов Лига чемпионов ЦСКА Локомотив Крылья Советов Зенит Спартак Локомотив Ротор Павлюченко Роман Бобер Антон Дзагоев Алан Халк Абрамов Виталий Джанашия Заза Цымбаларь Илья Аленичев Дмитрий Хохлов Дмитрий Семак Сергей
Комментарии (8)
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ПФК ЦСКА Моscow
1473836775
гол Семака должен быть в топ-5
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McDuff
1473849422
я думал гол Семака будет лучшим
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swot1205
1473851133
Крутые голы
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headdevil
1473867414
Гол Хохлова - лучший гол, забитый головой, который я видел. Был на этом матче, это было что-то!!
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Mityai90
1473918573
Ну первый наверное полюбому будет гол Жиркова Гамбургу.
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