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  • Шнур будет работать на «Матч ТВ». Фалькао может приехать в Россию. Дайджест событий дня

Шнур будет работать на «Матч ТВ». Фалькао может приехать в Россию. Дайджест событий дня

РФС должен кредиторам больше миллиарда, Моуринью ищет новый клуб на случай увольнения из "Челси". "Бомбардир" представляет вам основные события, которыми запомнится ушедший вторник.

"Зенит" собирается взять в аренду Фалькао

"Зенит" намерен взять в аренду  нападающего "Челси" Радамеля Фалькао.

Футболист не сумел проявить себя в лондонском клубе и может присоединиться к команде Андре Виллаш-Боаша, под началом которого он играл в "Порту".

Права на колумбийца принадлежат "Монако", а срок его аренды в "Челси" истекает в конце нынешнего сезона.

РФС задолжал кредиторам более миллиарда рублей

Кредиторская задолженности Российского футбольного союза по состоянию на сегодняшний день составляет более одного миллиарда рублей, сообщает внутренний источник.

РФС в настоящее время находится в поиске новых спонсоров, однако конкретных договоренностей ни с одной из организаций в данный момент нет. Федеральная служба по труду и занятости проведет в ближайшее время очередную проверку РФС для выяснения того, какие шаги намерены предпринять в организации для решения данной проблемы.

29 сентября РФС была полностью погашена задолженность перед экс-наставником сборной России Фабио Капелло. Источники финансирования остались в тайне.

Горно-металлургическая компания "Норильский Никель" стала официальным спонсором организации и сборной России по футболу, после того, РФС возглавил Виталий Мутко. Произошло это третьего сентября.

До конца 2012-го года Российский футбольный союз спонсировался "Газпромом", однако, потом контракт между сторонами истек и пролонгирован не был. В конце октября 2013-го года РФС подписал годовое соглашение о взаимодействии и сотрудничестве с компанией ОАО НОВАТЭК. Это соглашение впоследствии также осталось без продления.

Моуринью ведет переговоры с "ПСЖ" и "Интером"

Представители главного тренера "Челси"  Жозе Моуринью находятся в поиске нового места работы для португальского специалиста на случай его увольнения из лондонского клуба.

Известно, что они начали вести переговоры с "ПСЖ" и "Интером". Сам Моуринью отмечает, что предпочел бы оказаться во французском клубе из-за широких финансовых возможностей.

Ранее сообщалось, что решение по судьбе тренера "Челси" будет вынесено через 2 недели.

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Хохлов может войти в тренерский штаб "Динамо"

Бывший главный тренер "Кубани" Дмитрий Хохлов может стать помощником Андрея Кобелева в московском "Динамо".  

Напомним, 39-летний специалист покинул пост главного тренера "Кубани" в середине сентября. До этого Хохлов возглавлял молодежный состав "Динамо", а также являлся исполняющим обязанности главного тренера основной команды, когда в 2012 году подал в отставку Сергей Силкин.

Премьер-министр Франции: "Не исключаю, что "Барселона" сможет выступать в Лиге 1"

Премьер-министр Франции  Мануэль Вальс заявил, что включение "Барселоны" в Лигу 1 является вполне реальной перспективой. "Блауграна" может потерять право выступать в Примере, если Каталония обретет независимость.

"Играет же во Франции "Монако", – лаконично высказал свое мнение глава французского правительства.

По некоторой информации, Вальс является известным поклонником каталонского суперклуба.

Шнур станет ведущим на "Матч-ТВ"

Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров станет одним из ведущих программы о футболе "Культ тура" на новом федеральном канале "Матч-ТВ", который начнет вещать с 1 ноября. 

"Я знаю, что такое много работать, зарабатывать и создавать при этом интересные вещи, которые нравятся миллионам людей вне зависимости от их возраста и социального статуса. Уверен, что и этот проект соберет большую аудиторию и будет иметь популярность не только среди любителей футбола", — заявил Сергей Шнуров.

"Культ тура" – это обзорная программа, посвященная отечественному футболу: получасовой формат оживленного обсуждения самого интересного, что произошло на поле российского футбола за выходные. 

Ранее стало известно, что бывший голкипер "Локомотива" и сборной России Руслан Нигматуллин станет комментатором на новом телеканале "Матч-ТВ".

Церемония открытия ЧМ-2018 будет длиться 17 минут

Министр спорта России и президент РФС Виталий Мутко раскрыл некоторые подробности церемонии открытия чемпионата мира 2018 года.

"За два часа до старта чемпионата будет красочное открытие в течение 17 минут. Пока так, а далее будем смотреть после выборов президента ФИФА. В "Лужниках" пройдут церемония открытия и финальный матч", - рассказал Мутко.

28-летний тренер летом возглавит "Хоффенхайм"

Главный тренер "Хоффенхайма" (U-19) Юлиан Нагельсманн перейдет на аналогичную должность во взрослой команде летом 2016 года.

Недавно с поста главного тренера немецкого клуба был уволен Маркус Гиздол, место которого временно занял Хуб Стевенс, чей контракт рассчитан до конца сезона.

Нагельсманн работает в системе "Хоффенхайма" с 2010 года. Сейчас этому специалисту 28 лет, и он станет самым молодым тренером в истории Бундеслиги. Сообщается, что соглашение с ним заключено до 2019 года.

Россия. Премьер-лига Челси Барселона Хоффенхайм Фалькао Радамель Моуринью Жозе Хохлов Дмитрий Мутко Виталий
Комментарии (4)
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Стелс007
1446013515
Ну и шнур ему в жопу за это!
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Zeff
1446017583
А Канделаки будет комментировать матчи с участием ЦСКА.
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Vader22
1446055924
Теперь и мы услышим: Гол! Хуй! Штанга!
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alex1951
1446123855
Если Шнур в этой самой КультТуре не будет ругаться матом, грош цена такой культуре,рейтинг будет не вставать,а падать)))) Левый Шнур не прокатит...
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