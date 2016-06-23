Дмитрий Хохлов: «Сильного человека не сломает ничто, Слуцкий справится»

– Ваша первая мысль, когда увидели стартовый состав сборной России на матч с Уэльсом?

– Понятно, что состав был атакующим, как и на два предыдущих матча нашей сборной, но эта тактика себя не оправдала. Однако нужно помнить, что состав и выбор тактики находится в компетенции главного тренера, – если Леонид Слуцкий поступил так, значит, были на то свои причины.

– Почти каждая потеря нашей сборной оборачивалась опасной атакой валлийцев. У вас есть объяснение этому? Неужели тренерский штаб не был готов к такому?

– Конечно, ребята готовились к этой игре, но, видимо, не справились с валлийцами. В этом матч у нашей сборной были большие разрывы, провалы, неправильные перестроения. Не думаю, что тренерский штаб это не обговаривал с футболистами, но на поле выполнить все не удалось.

– Считаете, что в этом разгроме больше виноваты игроки?

– Не хочу говорить, ошибка это тренерского штаба или игроков. Все они находятся в одном коллективе, поэтому могу сказать, что это промашка всей команды.

– Леонид Слуцкий взял вину на себя, насколько можно считать его действительно виноватым?

– Не стал бы отделять игроков от тренера. Проигрывает и выигрывает команда. Хотя есть такое выражение: проигрывает тренер, а выигрывает команда. На мой взгляд, это бред полный. Вся ответственность лежит на всей команде!

– Как считаете, без Алана Дзагоева и Игоря Денисова можно было сделать акцент на оборонительной игре, а не бежать вперед с тремя форвардами, которые забили ноль мячей?

– Конечно, такое можно было бы устроить… Но, понимаете, тут дело такое: все зависит от результата. Сейчас нет его, поэтому можем рассуждать о том, что можно было бы сыграть на Евро от обороны. Если бы, напротив, играли от обороны, и не было результата, мы бы сейчас говорили, что можно было бы сыграть посмелее в атаке. К тому же нужно отталкиваться от тренировочного процесса и от того, кто в какой форме находится. Именно это влияет на то, какую тактику и какой состав тренерский штаб выбирает на матч.

– Если бы были здоровы Денисов и Дзагоев, результат был бы иным?

– Они бы точно очень помогли бы сборной. Фантазировать не хочу – сыграли бы мы по-другому или нет, но очевидно, что отсутствие этих двух игроков стало потерей для сборной.

– Был ли переломный момент на Евро для сборной России, когда стало ясно, что далеко во Франции не пройдем? Может быть, некая самоуверенность после матча с Англией появилась?

– Конкретного эпизода не было, наверное, просто верилось до последнего, что Россия сможет обыграть Уэльс и пройти дальше. Честно говоря, не показалось, что у наших ребят могла появиться самоуверенность. Если бы мы всю игру Англию возили, тогда могла бы она появиться. А так мы провели не самый яркий матч – с чего самоуверенность должна возникнуть? Наоборот должны были настраиваться на каждую игру в дальнейшем с понимаем, что такой фарт не будет постоянно помогать. Если Бог дает какой-то аванс, им нужно воспользоваться.

– Есть ли светлое пятно в выступлении сборной во Франции?

– Приятные эмоции вызвал Игорь Акинфеев, который провел отличный матч с Англией. Да и с Уэльсом он, на мой взгляд, очень достойно сыграл. Если не смотреть на счет, действия Акинфеева были на очень хорошем уровне.

– Слуцкий почти год в сборной: на Евро не получилось, зато он спас от провала отборочную кампанию. Вы хотели бы, чтобы Слуцкий остался у руля сборной на домашний ЧМ?

– Желание мое или чье-либо попросту не имеет значения. Здесь нужно спрашивать у самого Леонида Викторовича – хочет ли он? Если нет, то заставлять тренера не стоит, это только он должен решать – оставаться в сборной или нет, чувствует ли он в себе силы, потенциал. Только Слуцкому нужно определить это… И, естественно, руководству РФС. Могут ли такие неудачи сломать человека? Если он слабый, его может сломать и одно поражение. Если сильный – его не сломает ничто. Думаю, Слуцкий должен справиться с этим.

– Есть версия, что в результатах сборной виноват вся структура российского футбола – лимит, проблемы с детским футболом и т.д. Согласны?

– Конечно, у нас в российском футболе есть очень много проблем, о которых мы постоянно говорим, но мало что меняется. Можно ли изменить что-то за два года? Уже поздновато, чтобы что-то менять, но шажки в этом направлении обязательно нужно делать. Иначе так все и останется.

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