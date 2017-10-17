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У «Динамо» снова большие проблемы. В чем дело?

Что случилось?

У клуба существуют непогашенные задолженности перед футболистами. От ВТБ сейчас ждут 600 миллионов, которые должны решить проблему. За выход в Премьер-лигу игрокам «Динамо» должны были выплатить 130 миллионов рублей. 65 миллионов из этой суммы команда так и не получила. «Спорт-Экспресс» сообщает, что в клубе есть задержки и по выплате зарплат, но без точных цифр. Все долги игрокам оптимистично обещают закрыть к зиме.

Во многом из-за шаткого финансового положения «Динамо» неудачно выступает в Премьер-лиге. Сейчас команда занимает 13-е место. На летнее усиление клуб потратил всего 2,5 миллиона евро. Большая часть этой суммы ушла на выкуп у ЦСКА контракта Кирилла Панченко. За 700 тысяч в клуб пришел Тони Шуньич, свободными агентами – Соу и Вандерсон. Тиам и Цаллагов перешли на правах аренды. Сомнительное усиление на фоне окончательного расставания с Ионовым, Денисовым и Дьяковым.

Почти 2 миллиона евро получает Павел Погребняк, который просто тренируется и не играет. Самое интересное, что уйти из клуба он может только по собственному желанию. Пока ни одно из предложений от других команд Погребняка не устроило. Ионов начинал чемпионат в стартовом составе, но покинул клуб из-за собственной высокой зарплаты. Естественно, что его уровню она не соответствовала. 22 ноября состоится суд по делу М’Вилла, который требует от «Динамо» денежную компенсацию в 170 миллионов рублей за давние тренировочные дни. Клуб может продолжить терять деньги.

Какие еще проблемы?

Результаты команды разочаровали болельщиков. Во время матча с «Локомотивом» из гостевого сектора ушли фанатские активисты «Динамо». Калитвинцев извинялся за разгромное поражение, а Шунин призывал фанатов дать команде еще один шанс. Болельщики добились встречи с футболистами. Она прошла в неформальной обстановке. Поговорили о проблемах с деньгами и отношении игроков с клубом. Все прошло позитивно, поэтому активные фанаты пообещали вернуться на трибуны. И это единственный решенный вопрос.

Калитвинцева на посту главного тренера сменил Хохлов. Клуб утверждает, что это произошло по обоюдному согласию сторон. Уход Калитвинцева означает, что «Динамо» начинает развиваться по-новому. Он строил эту команду для выхода из ФНЛ. С той же основой клубу придется играть и дальше. Большой вопрос был в том, уйдет ли вместе с Калитвинцевым бывший голкипер Роман Березовский. Команда и болельщики хотели, чтобы Березовский остался в клубе на любой должности. Хохлов позже сообщил, что Роман согласился возглавить молодежную команду.

«Динамо» сильно не везет с травмами. До марта вылетел Кирилл Панченко. В ФНЛ он забил за сезон 24 мяча. В Премьер-лиге Панченко отметился четырьмя важными голами, которые принесли «Динамо» очки. На Панченко строилась вся игра этого «Динамо». В списке травмированных к нему добавился и новичок Соу. Он тоже стал основным футболистом, но теперь пропустит два месяца из-за разрыва внутреннего мениска. Заменить их внутренними резервами тяжело.

Перспектива есть?

Даже с тем, что «Динамо» имеет сейчас, клуб не должен снова оказаться в ФНЛ. На все вопросы ответил матч против конкурентов из «СКА-Хабаровск». «Динамо» уверенно победило со счетом 2:0, а голом и результативным пасом отметился перспективный Александр Ташаев. Все чаще к основе подпускают Николая Обольского. Прибавляет в надежности защитник Морозов. Динамовская молодежь крепнет и готовится давать результат уже на новом уровне Премьер-лиги.

«Хохлов дал команде эмоциональный всплеск. Все игроки рвутся на поле, пытаются что-то доказать. Если выходить с таким настроем на каждую игру, то победы не будут редкостью», – рассказывает об изменениях в команде вратарь Антон Шунин. Впереди у «Динамо» встречи с «Рубином», «Тосно» и «Уралом». В каждом из этих матчей можно набирать очки. Хохлову же предстоит наладить атакующую игру. Пока «Динамо» забило всего 11 мячей в 13 играх. Это один из худших показателей лиги.

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Россия. Премьер-лига Динамо Панченко Кирилл Ташаев Александр Калитвинцев Юрий Хохлов Дмитрий
Комментарии (29)
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insider_retro
1508235322
Если не обнадёживать почитателей клуба словоблудием, типа, будем бороться, будем стараться, не всё ещё потеряно и т.п., то реально клуб спасут деньги или удачное стечение обстоятельств... К сожалению, команда стала такой, что все стараются на ней взять очки!! Будет неприятно, если клубу с такими традициями до финиша придётся бороться за выживание....
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Danish Dynamite
1508240167
Странно, что второй по величине банк страны и титульный спонсор до сих пор не перечислил им деньги. Без ресурсов нынче в футболе делать нечего.
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ufos73
1508240963
130 лямов, это чуть меньше годовой ЗП Погребаяка.. Не он ли автор этой статьи? ))))))))))
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Pourport
1508242178
Останется!Но из-за дружков Вовочки,еще долго как говно в проруби поболтаемся!(обнесли общество солидно)
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OPG-Diversant
1508242307
Если игроки будут выкладываться по полной, то команда может нормально сыграть с противниками из нижней части таблицы и спокойно выйти на стыковые матчи. Или даже на прямую остаться в РПФЛ.
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x-x-x-x-x
1508246091
ну раз Панченко трвмирован то можно было бы Пашу на поле выпустить чтоб немного отработал бабло что гребет не за что. а вдруг выстрелить.
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СашкаГуров
1508246589
верим в динамо
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gennadiy
1508263763
Да,много вопросов к ВТБ, не понятно спонсор,а денег даже на зарплату ПЕРСОНАЛУ нет.
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LERDAV
1508336486
Автор А. Плеханов! травмы Панченко и Соу после грубейших нарушений противников и никто не наказан. а меныше всех забили Уфа 9, Амкар 7, а по11 Ростов,Рубин и Динамо
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LERDAV
1508336925
А в статье еще не отметили ошибки 2 судей, которые отделались замечаниями, по чьей вине были потеряны очки.
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