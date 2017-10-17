У «Динамо» снова большие проблемы. В чем дело?

Что случилось?

У клуба существуют непогашенные задолженности перед футболистами. От ВТБ сейчас ждут 600 миллионов, которые должны решить проблему. За выход в Премьер-лигу игрокам «Динамо» должны были выплатить 130 миллионов рублей. 65 миллионов из этой суммы команда так и не получила. «Спорт-Экспресс» сообщает, что в клубе есть задержки и по выплате зарплат, но без точных цифр. Все долги игрокам оптимистично обещают закрыть к зиме.

Во многом из-за шаткого финансового положения «Динамо» неудачно выступает в Премьер-лиге. Сейчас команда занимает 13-е место. На летнее усиление клуб потратил всего 2,5 миллиона евро. Большая часть этой суммы ушла на выкуп у ЦСКА контракта Кирилла Панченко. За 700 тысяч в клуб пришел Тони Шуньич, свободными агентами – Соу и Вандерсон. Тиам и Цаллагов перешли на правах аренды. Сомнительное усиление на фоне окончательного расставания с Ионовым, Денисовым и Дьяковым.

Почти 2 миллиона евро получает Павел Погребняк, который просто тренируется и не играет. Самое интересное, что уйти из клуба он может только по собственному желанию. Пока ни одно из предложений от других команд Погребняка не устроило. Ионов начинал чемпионат в стартовом составе, но покинул клуб из-за собственной высокой зарплаты. Естественно, что его уровню она не соответствовала. 22 ноября состоится суд по делу М’Вилла, который требует от «Динамо» денежную компенсацию в 170 миллионов рублей за давние тренировочные дни. Клуб может продолжить терять деньги.

Какие еще проблемы?

Результаты команды разочаровали болельщиков. Во время матча с «Локомотивом» из гостевого сектора ушли фанатские активисты «Динамо». Калитвинцев извинялся за разгромное поражение, а Шунин призывал фанатов дать команде еще один шанс. Болельщики добились встречи с футболистами. Она прошла в неформальной обстановке. Поговорили о проблемах с деньгами и отношении игроков с клубом. Все прошло позитивно, поэтому активные фанаты пообещали вернуться на трибуны. И это единственный решенный вопрос.

Калитвинцева на посту главного тренера сменил Хохлов. Клуб утверждает, что это произошло по обоюдному согласию сторон. Уход Калитвинцева означает, что «Динамо» начинает развиваться по-новому. Он строил эту команду для выхода из ФНЛ. С той же основой клубу придется играть и дальше. Большой вопрос был в том, уйдет ли вместе с Калитвинцевым бывший голкипер Роман Березовский. Команда и болельщики хотели, чтобы Березовский остался в клубе на любой должности. Хохлов позже сообщил, что Роман согласился возглавить молодежную команду.

«Динамо» сильно не везет с травмами. До марта вылетел Кирилл Панченко. В ФНЛ он забил за сезон 24 мяча. В Премьер-лиге Панченко отметился четырьмя важными голами, которые принесли «Динамо» очки. На Панченко строилась вся игра этого «Динамо». В списке травмированных к нему добавился и новичок Соу. Он тоже стал основным футболистом, но теперь пропустит два месяца из-за разрыва внутреннего мениска. Заменить их внутренними резервами тяжело.

Перспектива есть?

Даже с тем, что «Динамо» имеет сейчас, клуб не должен снова оказаться в ФНЛ. На все вопросы ответил матч против конкурентов из «СКА-Хабаровск». «Динамо» уверенно победило со счетом 2:0, а голом и результативным пасом отметился перспективный Александр Ташаев. Все чаще к основе подпускают Николая Обольского. Прибавляет в надежности защитник Морозов. Динамовская молодежь крепнет и готовится давать результат уже на новом уровне Премьер-лиги.

«Хохлов дал команде эмоциональный всплеск. Все игроки рвутся на поле, пытаются что-то доказать. Если выходить с таким настроем на каждую игру, то победы не будут редкостью», – рассказывает об изменениях в команде вратарь Антон Шунин. Впереди у «Динамо» встречи с «Рубином», «Тосно» и «Уралом». В каждом из этих матчей можно набирать очки. Хохлову же предстоит наладить атакующую игру. Пока «Динамо» забило всего 11 мячей в 13 играх. Это один из худших показателей лиги.

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