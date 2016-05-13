«У нас не получилось с «Кубанью». Деньгами займутся юристы». Побег Селезнева и еще 5 странных поступков «Кубани»

Евгений Селезнев

Почему Селезнев ушел из «Кубани», неизвестно до сих пор. Его уже обвиняли в нарушении дисциплины, пьянстве, сдаче игры с «Мордовией». За три месяца нападающий успел вляпаться в такое количество неприятных историй, что даже для «Кубани» — перебор. Селезнев выпал из сборной Украины, потроллил вратаря «Спартака» Артема Реброва, поссорился с болельщиками «Кубани», при этом забил лишь один гол с игры, еще парочку – с пенальти. Игрок надеется, что такой результат убедит тренера сборной Украины Михаила Фоменко взять его на чемпионат Европы: «А какие обиды? Нужно было улучшать кондиции. Вот я 9 игр сыграл, забил 3 гола. На это были объективные причины: другой клуб, другой чемпионат, другая страна. У нас не получилось с «Кубанью», вот и все. Деньги? Этим будут заниматься юристы, не я».

Аршавин и Павлюченко

Разговоры о финансовых проблемах в «Кубани» начались еще летом. Однако клуб оформил отношения с опытными и высокооплачиваемыми игроками. Андрей Аршавин и Роман Павлюченко прилетели в Краснода, чтобы быть большими звездами, но так и не сумели заиграть. Главный тренер Дмитрий Хохлов прикидывал, как строить вокруг них игру. Потом выяснилось, что оба игра не в форме. Причем позже Хохлов объяснил, что Аршавин и Павлюченко пропустили предсезонную подготовку, поэтому выглядели не очень. Аршавин вообще получил травму в первом же матче. Хохлова после череды поражений уволили, но принципиально ситуация не поменялась. 13 матчей на двоих, 0 баллов за результативность – вот и все характеристики форвардов, еще недавно игравших за сборную России.

Зимой Павлюченко не полетел на сбор из-за долгов по зарплате, но конфликт удалось замять. Аршавин пошел до конца и в феврале расторг контракт. Ранее это сделали Владислав Игнатьев и Сергей Ткачев, бесплатно ушедшие в «Локомотив» и ЦСКА, соответственно. Платить им зарплату «Кубань» тоже не могла.

Артур Малоян

Нападающий «Шинника» Артур Малоян летом тоже должен был стать игроком «Кубани». Все шло хорошо: оставалось подписать контракт, когда «Кубань» выпустила новость, что Малоян не прошел медобследование. Игрока вроде бы хотел видеть в команде Дмитрий Хохлов, однако указание сверху не оставило вариантов.

Малоян же увидел странную закономерность. «Нелепая трактовка руководства «Кубани": «не прошел медобследование», и в тот же день уважаемый Андрей Сергеевич Аршавин прилетает в Краснодар согласовывать личный контракт, – возмущался футболист в интервью «Тульскому футболу». – Вопросов нет — это футбол, кто успел, тот и съел, тут, как и в жизни, нужно уметь проигрывать и держать удар, но вы озвучьте «ты мертвый» или «ты нам не подходишь», зачем эти утки в прессе?»

Владимир Гаджев

Пока президент «Левски» путался в названиях российских клубов («Кубань» назвал «Рубином»), болгарский полузащитник Владимир Гаджев прилетел в Россию подписывать контракт с «Кубанью». Бедняга даже не успел примерить желтую футболку. Гаджев перешел в «Кубань» 7 января, а несколько дней спустя соглашение было разорвано.

«Кубань» осознала, что не может платить игроку требуемую зарплату. Болгарин не стал противиться и попытался срубить немного денег, потребовав неустойку. Анонсированный новичок с «Кубанью» даже не потренировался, хотя формально соглашение о переходе уже было оформлено.

Лоренцо Мельгарехо

Один из лучших игроков нынешнего сезона разрывался между двумя московскими клубами. За ним долго следил «Спартак», но вперед вырвался «Локомотив», у которого были рычаги взаимодействия с «Кубанью» на основании прошлых трансферов. Сговорились быстро, парагваец даже прошел медобследование, но «Кубань» исполнила финт, которого москвичи не ожидали.

«Мельгарехо в «Кубани» не будет. Причина? «Кубань» в последний момент попросила закрыть глаза на долг по трансферу Ткачева, полностью поменяв все условия сделки. Мы отказались», –объяснял спортивный директор «Локомотива» Кирилл Котов. Ольга Смородская пожелала Мельгарехо удачи. Спустя некоторое время довольный игрок позировал с майкой «Спартака» и рассказывал, как мечтает забить ЦСКА и завоевать симпатии красно-белых фанатов.

Дмитрий Хохлов

Хохлов приходил в «Кубань» с большими амбициями. Двукратный чемпион молодежного первенства с «Динамо», он возвращался домой. «Я болел за этот клуб с детства», – сиял тренер. Ожидать, что Хохлов – местный Гвардиола было наивно, но в «Кубани», кажется, именно так и думали. Сначала тренер не получил должного укрепления состава, затем посыпалась команда, и руководство решило резать по-живому.

Без денежного вопроса тоже не обошлось. Тренера уволили, а о его зарплате сначала даже позабыли, попутно сообщая, что Хохлов вообще не в России и вообще – камень в лесу. «Ничего не происходит, – рассказывал Хохлов «СЭ». - Мои действия? В ближайшие дни подам заявление в Палату по разрешению споров РФС. Из «Кубани» никто не звонит, не пишет… Задолженность составляет полтора месяца по зарплате, плюс неустойка. Впервые сталкиваюсь с таким отношением. Странно слышать заявление руководителей «Кубани», что причина во мне. Якобы, я не хочу получать деньги, нахожусь не в России. Бред какой-то».

Таблица зимних трансферов РФПЛ

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