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    Селезнев нарушал дисциплину в «Кубани»

    Нападающий «Кубани» Евгений Селезнев отправился на Украину. В этом сезоне он вряд ли сыграет за краснодарский клуб. Официально о расторжении контракта пока не объявлено. Уход украинского футболиста из «Кубани» может быть связан с нарушением игроком дисциплины: форвард не вышел на тренировку после игры с «Мордовией» (1:2).

    Селезнев провел в составе краснодарского клуба девять матчей в чемпионате России, в которых забил три мяча, два из них с пенальти.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    10.05.2016 16:14
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +42

      Lb40 11 мая 2016, 01:47

      Понятно,парень хочет играть за сборную своей родины.Не его вина,что на родине мешают спорт и политику.
      Успехов ему!

      0
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      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 10 мая 2016, 17:24

      "обкололся, набухался, отказала почка" - и пошла звезда по кочкам. Весело сплетни всякие читать.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1588

      koli4ka 10 мая 2016, 16:54

      кальяну неправильного обкурился, вот на тренировку и не явился...

      -2
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    • ...
      Рейтинг: +215

      iuda 10 мая 2016, 16:39

      Не дали ему сала и горилки - уехал он к вдове Иринке

      -2
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