Селезнев нарушал дисциплину в «Кубани»

Понятно,парень хочет играть за сборную своей родины.Не его вина,что на родине мешают спорт и политику.
Успехов ему!
Нападающий «Кубани» Евгений Селезнев отправился на Украину. В этом сезоне он вряд ли сыграет за краснодарский клуб. Официально о расторжении контракта пока не объявлено. Уход украинского футболиста из «Кубани» может быть связан с нарушением игроком дисциплины: форвард не вышел на тренировку после игры с «Мордовией» (1:2).
Селезнев провел в составе краснодарского клуба девять матчей в чемпионате России, в которых забил три мяча, два из них с пенальти.