Селезнев нарушал дисциплину в «Кубани»

Нападающий «Кубани» Евгений Селезнев отправился на Украину. В этом сезоне он вряд ли сыграет за краснодарский клуб. Официально о расторжении контракта пока не объявлено. Уход украинского футболиста из «Кубани» может быть связан с нарушением игроком дисциплины: форвард не вышел на тренировку после игры с «Мордовией» (1:2).

Селезнев провел в составе краснодарского клуба девять матчей в чемпионате России, в которых забил три мяча, два из них с пенальти.