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    Один из руководителей «Кубани» обвинил Селезнева в сдаче игры с «Мордовией»

    Уход нападающего «Кубани» Евгения Селезнева из клуба мог быть вызван конфликтом с руководством клуба, причиной которого стали обвинения в сдаче игры 27-го тура РФПЛ против «Мордовии» (1:2).

    Сообщается, что после этого поражения между Селезневым и одним из руководителей «Кубани» произошла ссора, во время которой футболиста обвинили в сдаче матча с «Мордовией».

    По информации источника, сейчас Селезнев покинул расположение «Кубани» и добивается расторжения контракта. Генеральный директор краснодарцев Геннадий Крапивка отказался комментировать ситуацию.

    Источник: «Советский спорт»

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    10.05.2016 23:44
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis 11 мая 2016, 10:57

      идиотизм полный..на одного игрока повесили свои грехи..

      1
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      Рейтинг: +22

      Igreks 11 мая 2016, 10:28

      У КАЦАПОВ всегда другие виноватые кроме их самих. Рано или поздно Женя расскажет как было на самом деле....

      1
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      Рейтинг: +1812

      Black Giz 11 мая 2016, 09:17

      Свои просчеты всегда легко перекинуть на кого-то. В Кубани на Селезнева, в Динамо на Кобелева. Выйди и скажи как мужик. Я как руководитель валенок. Не платил ребятам з.п. Сделал то-то и это не правильно и принял решение покинуть команду.

      2
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 11 мая 2016, 08:47

      Враги хотят развалить Российский футбол,послали Селезнева,что бы он сдавал матчи.Если бы не он,Кубань была бы на 1 месте.Нужно в каждую команду по фсбшнику,они врагов изловят и будет нам щастье.

      2
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      Рейтинг: +22

      Igreks > андрей андреев 11 мая 2016, 10:29

      Классный комент) мне понравился))

      1
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > Igreks 11 мая 2016, 10:32

      Насчёт щастья? )))))

      0
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 11 мая 2016, 08:36

      Один Селезнев сдавал игру? Или вся команда?

      1
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      Рейтинг: +22

      Igreks > Serjoga 11 мая 2016, 10:30

      Ну да, защита то стояла стеной, только Селезнёв не забивал 100процентные моменти раз за разом)))

      1
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      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 11 мая 2016, 06:24

      Серьёзные обвинения...
      КДК должно расследовать.

      1
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      Рейтинг: +6614

      maior-60 11 мая 2016, 05:18

      В "Кубани" в очередной раз ищут крайнего. Это им до сих пор аукается скандальное увольнение Виктора Гончаренко. Для меня очевидно одно: необходимо полностью менять руководство клуба. Пока не придут адекватные и порядочные управленцы, порядка в команде не будет.

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      Рейтинг: +691

      retiremen > maior-60 11 мая 2016, 08:50

      А как по мне, так ушел Ткачев и до свидание кубань. А с Гончаренко они вообще поступили неадекватно.

      1
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      Рейтинг: +2364

      bzfar 11 мая 2016, 05:11

      Ну, если Селезнев сдал матч, тогда все остальные игроки уже давно посдавали

      0
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      Рейтинг: +22

      Igreks > bzfar 11 мая 2016, 10:33

      Сколько игр смотрел с участием Селезнёва и никогда не казалось что он сдавал игру. Ни в Шахте ни в Днепре ни в Кубани. Всегда работал как профессионал. носиться по полю как конь...

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      Рейтинг: +762

      sprint5 11 мая 2016, 04:38

      все нечисто в нашем футболе

      0
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      Рейтинг: +101

      bearglass 11 мая 2016, 02:35

      приехали

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