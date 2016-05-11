Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Агент: «Контракт Селезнева с «Кубанью» не расторгнут, сдача игры и пьянство – неправда»

    Агент нападающего «Кубани» Евгения Селезнева Вадим Шаблий заявил, что его клиент пока не расторг контракт с клубом. Ранее появлялась информация, что Селезнев нарушал режим, а также был обвинен руководством в сдаче игры с «Мордовией» (1:2).

    «В данный момент Селезнев – игрок «Кубани», контракт мы не расторгали. Какие-то непонятные источники обвинили Женю в сдаче игры, кто-то говорит о том, что он пьяный пришел на тренировку. Все это неправда.

    В «Кубани» никто не предъявлял игроку претензии по поводу режима. Сейчас на него столько грязи льется! Завтра скажут, что он наркоман, потом еще что-нибудь. За полдня сделали человека и алкоголиком, и тем, кто игры сдает. Обычно игры сдают защитники и вратари, а у нас форварда обвиняют. Наверное, Селезнев сам себе забил.

    То, что игрок не реализовал свои моменты, не означает, что он забивал в свои ворота. Обидно, что футболист пришел, чтобы помочь команде, а из него сделали человека, который виноват во всех грехах «Кубани». И не только сейчас, а с первой игры сезона. Нашли на ком зло сорвать.

    Сейчас Евгений находится в расположении клуба, мы хотим уладить конфликт с «Кубанью». Есть определенные задержки по зарплате, но его больше беспокоит весь этот негатив со всех сторон.

    Женя хотел помочь «Кубани», забил три мяча. Селезнев чуть ли не единственный футболист, который создавал моменты в матче с «Зенитом»: забил супергол, попал в перекладину. От любви до ненависти один шаг. То Селезнев лучший, то Селезнев виноват и сдал игру. Неприятно и некрасиво», — сказал Шаблий.

    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    11.05.2016 19:44
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +308

      hmelarj 12 мая 2016, 00:23

      интересно а русские в украине играют?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3484

      Diesel133 > hmelarj 12 мая 2016, 17:34

      сейчас нет

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12321

      Вомбат 11 мая 2016, 22:55

      Ясно что это была неправда, а вот с контрактом неясно. Будет он играть за Кубань? Будет Кубань платить? Будет ли этот клуб вообще?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +364

      Simbirsk 11 мая 2016, 22:05

      Так то, почти невозможно одному игроку слить игру. Слить можно только всей командой, вернее клубом... Если уж обвинять кого... То Селезнев точно не один причастен к этому

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +132

      никита голоян 11 мая 2016, 19:55

      молодец...попал в перекладину))))

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11