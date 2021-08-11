Чепчугов: «В стрингах так неудобно. Как девчонки в них ходят»

Бывший вратарь ЦСКА Сергей Чепчугов выложил очередной пост в инстаграм. Предварительно он надел стринги.

«В машине, в куртке, в стрингах! Как девчонки в них ходят, так не удобно. Отличного дня», – написал футболист.

В июле Чепчугов сыграл на профессиональном уровне впервые за 4 года.

Чепчугов принадлежал ЦСКА с 2010 по 2017 год.

За это время он провел в РПЛ 14 матчей и пропустил 21 гол.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

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