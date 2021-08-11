Чепчугов: «В стрингах так неудобно. Как девчонки в них ходят»

Бывший вратарь ЦСКА Сергей Чепчугов выложил очередной пост в инстаграм. Предварительно он надел стринги.
«В машине, в куртке, в стрингах! Как девчонки в них ходят, так не удобно. Отличного дня», – написал футболист.
- В июле Чепчугов сыграл на профессиональном уровне впервые за 4 года.
- Чепчугов принадлежал ЦСКА с 2010 по 2017 год.
- За это время он провел в РПЛ 14 матчей и пропустил 21 гол.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
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Источник: инстаграм Сергея Чепчугова