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  • Чепчугов: «В стрингах так неудобно. Как девчонки в них ходят»

Чепчугов: «В стрингах так неудобно. Как девчонки в них ходят»

11 августа 2021, 12:41
4

Бывший вратарь ЦСКА Сергей Чепчугов выложил очередной пост в инстаграм. Предварительно он надел стринги.

«В машине, в куртке, в стрингах! Как девчонки в них ходят, так не удобно. Отличного дня», – написал футболист.

  • В июле Чепчугов сыграл на профессиональном уровне впервые за 4 года.
  • Чепчугов принадлежал ЦСКА с 2010 по 2017 год.
  • За это время он провел в РПЛ 14 матчей и пропустил 21 гол.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

«Очень переживаю, полечу в Москву». Отец Чепчугова прокомментировал видео, где экс-игрок ест окурки

Источник: инстаграм Сергея Чепчугова
Россия. ФНЛ 2. Группа 2 Россия. Премьер-лига Енисей Енисей-М Чепчугов Сергей
Комментарии (4)
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Хейтер Аларм
1628675480
Местный бомбардировский Борат бы возразил
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Obojaemiy
1628677867
с чего у него крыша то так поехала быстро...
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general.lizyukov
1628709922
стебется? хорошо ))) живи, Серёга
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