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    Енисей-М - результаты

    Город Красноярск
    Дивизион Россия-2-я лига ФНЛ - группа 2
    Сайт www.фк-енисей.рф/
    Стадион Центральный
    Тренер Александр Кишиневский
    Турниры:
    Россия. Вторая лига. Группа 2 (2022/2023), группа 1
    22 тур
    		13 ноября, воскресенье 11:00 Енисей-М 2:2 Динамо СПб
    11 тур
    		9 ноября, среда 12:00 Енисей-М 1:0 Родина-М
    20 тур
    		5 ноября, суббота 11:00 Енисей-М 2:2 Ядро
    19 тур
    		30 октября, воскресенье 12:30 Енисей-М 2:3 Зоркий
    18 тур
    		24 октября, понедельник 09:00 Енисей-М 0:2 Ленинградец
    16 тур
    		15 октября, суббота 17:30 Балтика-БФУ 4:1 Енисей-М
    15 тур
    		9 октября, воскресенье 11:00 Енисей-М 2:2 Звезда
    14 тур
    		2 октября, воскресенье 15:00 Электрон 1:1 Енисей-М
    13 тур
    		26 сентября, понедельник 15:00 Енисей-М 7:0 Луки-Энергия
    12 тур
    		22 сентября, четверг 15:00 Енисей-М 3:0 Зенит-2
    21 тур
    		17 сентября, суббота 14:00 Родина-М 0:3 Енисей-М
    10 тур
    		10 сентября, суббота 14:00 Ядро 0:3 Енисей-М
    9 тур
    		4 сентября, воскресенье 16:00 Зоркий 0:1 Енисей-М
    8 тур
    		27 августа, суббота 18:00 Ленинградец 2:1 Енисей-М
    6 тур
    		14 августа, воскресенье 13:00 Енисей-М 3:4 Балтика-БФУ
    5 тур
    		10 августа, среда 14:00 Звезда 3:0 Енисей-М
    4 тур
    		5 августа, пятница 15:00 Енисей-М 1:1 Электрон
    3 тур
    		30 июля, суббота 14:00 Луки-Энергия 0:3 Енисей-М
    2 тур
    		24 июля, воскресенье 17:00 Зенит-2 2:4 Енисей-М
    1 тур
    		17 июля, воскресенье 17:00 Динамо СПб 2:0 Енисей-М
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