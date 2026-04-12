Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Енисей-М - Звезда: обзор матча 12 апреля 2026

Енисей-М
12.04.2026, воскресенье, 11:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 3 тур
2 : 1
Завершен
Звезда
79' Н. Колдунов
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Протокол Енисей-М - Звезда
Завершен
79'
ГОЛ! 0:1! Никита Колдунов
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Енисей-М
30
Владимир Шавкунов
ВР
59
Андрей Островский
ЛЗ
66
Захар Терпугов
ЛЗ
88
Александр Егоров
ЛЗ
83
Данил Амбросенок
ПЗ
46
Богдан Руппель
ПЗ
8
Дмитрий Карташов
ПЗ
71
Назар Терпугов
ЛП
97
Владислав Скавыш
ЦП
95
Иван Обороча
ПП
69
Иван Лапицкий
ЦФ
Главный тренер
Александр Кишиневский
Звезда
1
Андрей Зайцев
ВР
59
Андрей Зенюк
ЛЗ
17
Роман Зайцев
ЛЗ
4
Артем Колобов
ПЗ
22
Станислав Уткин
ПЗ
55
Иван Горяинов
ЛП
10
Никита Колдунов
ЦП
8
Арсен Нышаналиев
ЦП
19
Egor Maksimov
ПП
9
Руслан Ангутаев
ЦФ
Главный тренер
Олег Лифоренко
Енисей-М
54
Евгений Гололобов
ЦЗ
67
Денис Борзенков
ЦЗ
71
Кирилл Поршунов
ЦЗ
10
Дмитрий Ливанов
ЦЗ
58
Альберт Покровский
ЦЗ
57
Егор Шупяков
ЦЗ
74
Арсений Чулков
ЦЗ
62
Владислав Кравцов
ЦЗ
Звезда
7
Даниил Вислевский
ЦЗ
24
Вадим Леонов
ЦЗ
18
Артем Цветков
ЦЗ
11
Федор Семенов
ЦЗ
18
Ниджад Алыев
ЦЗ
3-2-3-1
30
Шавкунов
46
Руппель
59
Островский
66
Терпугов
88
Егоров
8
Карташов
71
Терпугов
97
Скавыш
95
Обороча
69
Лапицкий
4-4-1
1
Зайцев
22
Уткин
4
Колобов
59
Зенюк
17
Зайцев
19
Maksimov
10
Колдунов
8
Нышаналиев
55
Горяинов
9
Ангутаев
Остались в запасе
Енисей-М
Звезда
54
Евгений Гололобов
ЦЗ
67
Денис Борзенков
ЦЗ
71
Кирилл Поршунов
ЦЗ
10
Дмитрий Ливанов
ЦЗ
58
Альберт Покровский
ЦЗ
57
Егор Шупяков
ЦЗ
74
Арсений Чулков
ЦЗ
62
Владислав Кравцов
ЦЗ
Главный тренер
Александр Кишиневский
7
Даниил Вислевский
ЦЗ
24
Вадим Леонов
ЦЗ
18
Артем Цветков
ЦЗ
11
Федор Семенов
ЦЗ
18
Ниджад Алыев
ЦЗ
Главный тренер
Олег Лифоренко
Остались в запасе
54
Евгений Гололобов
ЦЗ
67
Денис Борзенков
ЦЗ
71
Кирилл Поршунов
ЦЗ
10
Дмитрий Ливанов
ЦЗ
58
Альберт Покровский
ЦЗ
57
Егор Шупяков
ЦЗ
74
Арсений Чулков
ЦЗ
62
Владислав Кравцов
ЦЗ
Остались в запасе
7
Даниил Вислевский
ЦЗ
24
Вадим Леонов
ЦЗ
18
Артем Цветков
ЦЗ
11
Федор Семенов
ЦЗ
18
Ниджад Алыев
ЦЗ
Главный тренер
Александр Кишиневский
Главный тренер
Олег Лифоренко
Статистика матча Енисей-М - Звезда
Всего ударов по воротам
15
12
Удары в створ
7
4
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
4
7
Нарушения
13
12
Офсайды
1
0
Удары мимо ворот
3
5
Блокированные удары
5
3
Информация о матче
Стадион:
Центральный
Новости команд
Все
Енисей-М
Звезда
«Чертаново» – «Енисей-М»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.82
13 июня
«Тверь» – «Звезда»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.9
13 июня
«Звезда» – «Искра»: прогноз и ставки на матч 6 июня 2026 с коэффициентом 3.6
5 июня
«Звезда» – «Иркутск»: прогноз и ставки на матч 3 июня 2026 с коэффициентом 2.7
2 июня
«Муром» – «Звезда»: прогноз и ставки на матч 31 мая 2026 с коэффициентом 1.40
30 мая
«Чертаново» – «Енисей-М»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.82
13 июня
Сын экс-вратаря «Зенита» и сборной России Малафеева дебютировал в профессиональном футболе
2025.06.22 17:54
Прогноз на точный счет матча «Балтика-2» – «Енисей-2»: Вторая лига, 7 июня
2025.06.07 12:48
Прогноз на точный счeт матча «Тверь» – «Енисей-2»: Вторая лига Б, 25 мая 2025
2025.05.24 11:59
Прогноз на точный счeт матча «Енисей-М» – «Коломна»: Вторая лига Б, 19 мая 2025
2025.05.18 10:11
«Тверь» – «Звезда»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.9
13 июня
«Звезда» – «Искра»: прогноз и ставки на матч 6 июня 2026 с коэффициентом 3.6
5 июня
«Звезда» – «Иркутск»: прогноз и ставки на матч 3 июня 2026 с коэффициентом 2.7
2 июня
«Муром» – «Звезда»: прогноз и ставки на матч 31 мая 2026 с коэффициентом 1.40
30 мая
Стало известно число зрителей на 1-м матче возрожденного клуба из Химок
29 марта
Больше новостей
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2
Все
Текущие
Будущие
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Динамо СПб
- : -
25.07.2026
Муром
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Енисей-М
- : -
26.07.2026
Торпедо Вл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Космос
- : -
26.07.2026
Луки-Энергия
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Чертаново
- : -
26.07.2026
Звезда
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Череповец
- : -
26.07.2026
Искра
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Динамо СПб
- : -
25.07.2026
Муром
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Енисей-М
- : -
26.07.2026
Торпедо Вл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Космос
- : -
26.07.2026
Луки-Энергия
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Чертаново
- : -
26.07.2026
Звезда
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Череповец
- : -
26.07.2026
Искра
Последние матчи
Все
Енисей-М
Звезда
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 15 тур
Динамо Вг
4 : 0
05.07.2026
Енисей-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 15 тур
Звезда
1 : 1
04.07.2026
Динамо СПб
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 14 тур
Череповец
0 : 2
28.06.2026
Звезда
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 14 тур
Енисей-М
1 : 6
28.06.2026
Балтика-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 13 тур
Звезда
2 : 3
23.06.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 15 тур
Динамо Вг
4 : 0
05.07.2026
Енисей-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 14 тур
Енисей-М
1 : 6
28.06.2026
Балтика-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 12 тур
Чертаново
3 : 1
14.06.2026
Енисей-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 11 тур
Енисей-М
1 : 2
07.06.2026
Космос
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 10 тур
Динамо СПб
2 : 0
30.05.2026
Енисей-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 15 тур
Звезда
1 : 1
04.07.2026
Динамо СПб
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 14 тур
Череповец
0 : 2
28.06.2026
Звезда
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 13 тур
Звезда
2 : 3
23.06.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 12 тур
Тверь
1 : 2
14.06.2026
Звезда
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 11 тур
Звезда
1 : 1
06.06.2026
Искра
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+