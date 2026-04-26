Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Енисей-М - Муром: обзор матча 26 апреля 2026

Енисей-М
26.04.2026, воскресенье, 15:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 5 тур
0 : 1
Завершен
Муром
66' Д. Шаталов
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Протокол Енисей-М - Муром
Завершен
85'
Замена
️️️️➡️️ Гаджимурад Абдуллаев
82'
Желтая карточка
Гаджимурад Абдуллаев
Замена
️️️️➡️️ Дмитрий Ташов
76'
Замена
️️️️➡️️ Иван Обороча
69'
68'
Желтая карточка
Данил Шаталов
Замена
️️️️➡️️ Ростислав Огиенко
68'
66'
ГОЛ! 0:1! Данил Шаталов
62'
Замена
️️️️➡️️ Владислав Игнатенко
62'
Замена
️️️️➡️️ Расиль Асайдулин
Замена
️️️️➡️️ Владислав Кравцов
50'
47'
Замена
️️️️➡️️ Антон Пенчелюзов
Замена
️️️️➡️️ Назар Терпугов
47'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Енисей-М
99
Родион Константинов
ВР
97
Владислав Скавыш
ЛЗ
59
Андрей Островский
ЛЗ
46
Богдан Руппель
ЛЗ
83
Данил Амбросенок
ПЗ
88
Александр Егоров
ПЗ
65
Артем Колесов
ПЗ
54
Евгений Гололобов
ЛП
69
Иван Лапицкий
ЦП
58
Альберт Покровский
ПП
66
Захар Терпугов
ЦФ
Главный тренер
Александр Кишиневский
Муром
91
Никита Завьялов
ВР
55
Аликади Саидов
ЛЗ
21
Ислам Оразаев
ЛЗ
23
Умар Магомедбеков
ЛЗ
3
Шамиль Гасанов
ПЗ
15
Евгений Ливаднов
ПЗ
89
Данил Шаталов
ПЗ
22
Филипп Дворецков
ЛП
68
Эльвин Данилов
ЦП
10
Шамиль Саадуев
ПП
77
Максим Андреев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Мирошниченко
Енисей-М
45
Александр Шувалов
ЦЗ
74
Арсений Чулков
ЦЗ
30
Владимир Шавкунов
ЦЗ
57
Егор Шупяков
ЦЗ
92
Александр Губанов
ЦЗ
10
Дмитрий Ливанов
ЦЗ
67
Денис Борзенков
ЦЗ
78
Дмитрий Ташов
ПЗ
95
Иван Обороча
ЛП
62
Владислав Кравцов
ЦП
71
Назар Терпугов
ПП
77
Ростислав Огиенко
ЦФ
Муром
85
Никита Жеймо
ЦЗ
81
Кирилл Рощин
ЦЗ
7
Расиль Асайдулин
ПЗ
99
Антон Пенчелюзов
ЦП
7
Владислав Игнатенко
ПП
9
Гаджимурад Абдуллаев
ЦФ
3-2-3-1
99
Константинов
88
Егоров
97
Скавыш
59
Островский
46
Руппель
65
Колесов
54
Гололобов
69
Лапицкий
58
Покровский
66
Терпугов
3-2-3-1
91
Завьялов
15
Ливаднов
55
Саидов
21
Оразаев
89
Шаталов
23
Магомедбеков
10
Саадуев
68
Данилов
22
Дворецков
77
Андреев
78
Ташов
78
Ташов
95
Обороча
95
Обороча
62
Кравцов
62
Кравцов
71
Терпугов
71
Терпугов
77
Огиенко
77
Огиенко
7
Асайдулин
7
Асайдулин
99
Пенчелюзов
99
Пенчелюзов
7
Игнатенко
7
Игнатенко
9
Абдуллаев
9
Абдуллаев
Остались в запасе
Енисей-М
Муром
45
Александр Шувалов
ЦЗ
74
Арсений Чулков
ЦЗ
30
Владимир Шавкунов
ЦЗ
57
Егор Шупяков
ЦЗ
92
Александр Губанов
ЦЗ
10
Дмитрий Ливанов
ЦЗ
67
Денис Борзенков
ЦЗ
Главный тренер
Александр Кишиневский
85
Никита Жеймо
ЦЗ
81
Кирилл Рощин
ЦЗ
Главный тренер
Сергей Мирошниченко
Остались в запасе
45
Александр Шувалов
ЦЗ
74
Арсений Чулков
ЦЗ
30
Владимир Шавкунов
ЦЗ
57
Егор Шупяков
ЦЗ
92
Александр Губанов
ЦЗ
10
Дмитрий Ливанов
ЦЗ
67
Денис Борзенков
ЦЗ
Остались в запасе
85
Никита Жеймо
ЦЗ
81
Кирилл Рощин
ЦЗ
Главный тренер
Александр Кишиневский
Главный тренер
Сергей Мирошниченко
Статистика матча Енисей-М - Муром
2
Всего ударов по воротам
6
18
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
39
61
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
1
7
Нарушения
9
12
Офсайды
2
0
Удары мимо ворот
2
10
Блокированные удары
0
5
Информация о матче
Главный судья:
M. Yanchuk
Стадион:
Центральный
Новости команд
Все
Енисей-М
Муром
«Муром» – «Искра»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 1.87
20 июня
«Чертаново» – «Енисей-М»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.82
13 июня
«Луки-Энергия» – «Муром»: прогноз и ставки на матч 7 июня 2026 с коэффициентом 1.85
6 июня
«Муром» – «Звезда»: прогноз и ставки на матч 31 мая 2026 с коэффициентом 1.40
30 мая
«Иркутск» получил наказание за неявку на матч
22 мая
1
«Чертаново» – «Енисей-М»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.82
13 июня
Сын экс-вратаря «Зенита» и сборной России Малафеева дебютировал в профессиональном футболе
2025.06.22 17:54
Прогноз на точный счет матча «Балтика-2» – «Енисей-2»: Вторая лига, 7 июня
2025.06.07 12:48
Прогноз на точный счeт матча «Тверь» – «Енисей-2»: Вторая лига Б, 25 мая 2025
2025.05.24 11:59
Прогноз на точный счeт матча «Енисей-М» – «Коломна»: Вторая лига Б, 19 мая 2025
2025.05.18 10:11
«Муром» – «Искра»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 1.87
20 июня
«Луки-Энергия» – «Муром»: прогноз и ставки на матч 7 июня 2026 с коэффициентом 1.85
6 июня
«Муром» – «Звезда»: прогноз и ставки на матч 31 мая 2026 с коэффициентом 1.40
30 мая
«Иркутск» получил наказание за неявку на матч
22 мая
1
Российский клуб не приехал на матч из-за безденежья
17 мая
1
Больше новостей
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2
Все
Текущие
Будущие
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Динамо СПб
- : -
25.07.2026
Муром
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Енисей-М
- : -
26.07.2026
Торпедо Вл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Космос
- : -
26.07.2026
Луки-Энергия
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Чертаново
- : -
26.07.2026
Звезда
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Череповец
- : -
26.07.2026
Искра
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Динамо СПб
- : -
25.07.2026
Муром
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Енисей-М
- : -
26.07.2026
Торпедо Вл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Космос
- : -
26.07.2026
Луки-Энергия
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Чертаново
- : -
26.07.2026
Звезда
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Череповец
- : -
26.07.2026
Искра
Последние матчи
Все
Енисей-М
Муром
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 15 тур
Динамо Вг
4 : 0
05.07.2026
Енисей-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 15 тур
Спартак-2
0 : 1
05.07.2026
Муром
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 14 тур
Тверь
1 : 0
28.06.2026
Муром
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 14 тур
Енисей-М
1 : 6
28.06.2026
Балтика-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 13 тур
Муром
6 : 0
21.06.2026
Искра
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 15 тур
Динамо Вг
4 : 0
05.07.2026
Енисей-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 14 тур
Енисей-М
1 : 6
28.06.2026
Балтика-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 12 тур
Чертаново
3 : 1
14.06.2026
Енисей-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 11 тур
Енисей-М
1 : 2
07.06.2026
Космос
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 10 тур
Динамо СПб
2 : 0
30.05.2026
Енисей-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 15 тур
Спартак-2
0 : 1
05.07.2026
Муром
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 14 тур
Тверь
1 : 0
28.06.2026
Муром
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 13 тур
Муром
6 : 0
21.06.2026
Искра
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 11 тур
Луки-Энергия
2 : 1
07.06.2026
Муром
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 10 тур
Муром
3 : 0
31.05.2026
Звезда
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+