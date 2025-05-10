11 мая на стадионе «Сатурн» состоится встреча 7-го тура Второй лиги Б между местным клубом и командой «Енисей М». Обе команды находятся в нижней части турнирной таблицы и стремятся набрать важные очки для улучшения своей позиции. Сатурн играет на родном поле, где традиционно показывает более уверенные результаты, в то время как Енисей М переживает серию неудач и старается выйти из затяжного кризиса.
«Сатурн»
После 5 туров Сатурн занимает 11-е место с 5 очками, при этом команда забивает и пропускает одинаково активно: 7 голов забито и столько же пропущено за последние 5 игр. Средняя результативность составляет 1.40 мяча за игру как в атаке, так и в защите. Домашние матчи являются сильной стороной Сатурна – команда не проигрывает в 7 из 9 последних встреч дома, что придает уверенности перед этим матчем. Ключевой задачей останется усиление обороны, чтобы избежать ненужных потерь очков.
«Енисей М»
Енисей М занимает последнюю 14-ю строчку с 2 очками после 6 туров. Команда проиграла три последних матча, пропустив при этом 8 мячей. Всего за последние 5 игр пропущено 11 голов, а забито лишь 2 (в среднем 0.40 гола за матч). Енисей М продолжает испытывать проблемы в обороне и пока не может наладить атакующую игру. Несмотря на отчаянные попытки, выездная форма остаeтся слабым местом команды, что усложнит задачу против хорошо знакомого соперника.
Факты о командах:
«Сатурн»
- Не проигрывает в 7 из 9 последних домашних матчей.
- В среднем 1.40 гола за игру в атаке (последние 5 матчей).
- В среднем 1.40 гола за игру в защите (последние 5 матчей).
«Енисей М»
- Проигрывает в 3 последних матчах.
- Пропускает в среднем 2.20 гола за игру (последние 5 матчей).
- Забивает в среднем 0.40 гола за игру (последние 5 матчей).
Прогноз на матч «Сатурн» – «Енисей М»
Сатурн выглядит фаворитом встречи благодаря стабильной домашней форме и более сбалансированной игре в атаке. Учитывая слабую оборону гостей, хозяева поля должны воспользоваться своими шансами. При этом у Енисея М остаются минимальные шансы на забитый мяч, однако защита гостей в нынешней форме вряд ли выдержит серьезное давление. Ожидаем уверенную победу Сатурна с небольшим перевесом в счете.
Прогноз на точный счет: 2:0 в пользу «Сатурна».
Рекомендованные ставки:
- Точный счет 2:0 в пользу «Сатурна» – коэффициент 6.80
- Индивидуальный тотал «Сатурна» больше 1.5 – коэффициент 1.90
- Победа «Сатурна» с форой (-1) – коэффициент 2.15