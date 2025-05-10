11 мая на стадионе «Сатурн» состоится встреча 7-го тура Второй лиги Б между местным клубом и командой «Енисей М». Обе команды находятся в нижней части турнирной таблицы и стремятся набрать важные очки для улучшения своей позиции. Сатурн играет на родном поле, где традиционно показывает более уверенные результаты, в то время как Енисей М переживает серию неудач и старается выйти из затяжного кризиса.

«Сатурн»

После 5 туров Сатурн занимает 11-е место с 5 очками, при этом команда забивает и пропускает одинаково активно: 7 голов забито и столько же пропущено за последние 5 игр. Средняя результативность составляет 1.40 мяча за игру как в атаке, так и в защите. Домашние матчи являются сильной стороной Сатурна – команда не проигрывает в 7 из 9 последних встреч дома, что придает уверенности перед этим матчем. Ключевой задачей останется усиление обороны, чтобы избежать ненужных потерь очков.

«Енисей М»

Енисей М занимает последнюю 14-ю строчку с 2 очками после 6 туров. Команда проиграла три последних матча, пропустив при этом 8 мячей. Всего за последние 5 игр пропущено 11 голов, а забито лишь 2 (в среднем 0.40 гола за матч). Енисей М продолжает испытывать проблемы в обороне и пока не может наладить атакующую игру. Несмотря на отчаянные попытки, выездная форма остаeтся слабым местом команды, что усложнит задачу против хорошо знакомого соперника.

Факты о командах:

«Сатурн»

Не проигрывает в 7 из 9 последних домашних матчей.

В среднем 1.40 гола за игру в атаке (последние 5 матчей).

В среднем 1.40 гола за игру в защите (последние 5 матчей).

«Енисей М»

Проигрывает в 3 последних матчах.

Пропускает в среднем 2.20 гола за игру (последние 5 матчей).

Забивает в среднем 0.40 гола за игру (последние 5 матчей).

Личные встречи 67% (2) 33% (1) 0% (0) 11 Забитых мячей 4 3.67 В среднем за матч 1.33 6:0 Крупнейшая победа Самый результативный матч: 6:0 Самая крупная ничья: 2:2 Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 7 тур Сатурн 6 : 0 Енисей-М Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 24 тур Сатурн 3 : 2 Енисей-М Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 10 тур Енисей-М 2 : 2 Сатурн

Прогноз на матч «Сатурн» – «Енисей М»

Сатурн выглядит фаворитом встречи благодаря стабильной домашней форме и более сбалансированной игре в атаке. Учитывая слабую оборону гостей, хозяева поля должны воспользоваться своими шансами. При этом у Енисея М остаются минимальные шансы на забитый мяч, однако защита гостей в нынешней форме вряд ли выдержит серьезное давление. Ожидаем уверенную победу Сатурна с небольшим перевесом в счете.

Прогноз на точный счет: 2:0 в пользу «Сатурна».

Рекомендованные ставки: