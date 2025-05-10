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Прогноз на точный счет матча «Сатурн» – «Енисей М»: Вторая лига Б, 11 мая 2025

10 мая 2025 11:54
Сатурн - Енисей-М
11 мая 2025, воскресенье 15:00 | Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 7 тур
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6.8
Точный счет 2:0 в пользу «Сатурна»
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11 мая на стадионе «Сатурн» состоится встреча 7-го тура Второй лиги Б между местным клубом и командой «Енисей М». Обе команды находятся в нижней части турнирной таблицы и стремятся набрать важные очки для улучшения своей позиции. Сатурн играет на родном поле, где традиционно показывает более уверенные результаты, в то время как Енисей М переживает серию неудач и старается выйти из затяжного кризиса.

«Сатурн»

После 5 туров Сатурн занимает 11-е место с 5 очками, при этом команда забивает и пропускает одинаково активно: 7 голов забито и столько же пропущено за последние 5 игр. Средняя результативность составляет 1.40 мяча за игру как в атаке, так и в защите. Домашние матчи являются сильной стороной Сатурна – команда не проигрывает в 7 из 9 последних встреч дома, что придает уверенности перед этим матчем. Ключевой задачей останется усиление обороны, чтобы избежать ненужных потерь очков.

«Енисей М»

Енисей М занимает последнюю 14-ю строчку с 2 очками после 6 туров. Команда проиграла три последних матча, пропустив при этом 8 мячей. Всего за последние 5 игр пропущено 11 голов, а забито лишь 2 (в среднем 0.40 гола за матч). Енисей М продолжает испытывать проблемы в обороне и пока не может наладить атакующую игру. Несмотря на отчаянные попытки, выездная форма остаeтся слабым местом команды, что усложнит задачу против хорошо знакомого соперника.

Факты о командах:

«Сатурн»

  • Не проигрывает в 7 из 9 последних домашних матчей.
  • В среднем 1.40 гола за игру в атаке (последние 5 матчей).
  • В среднем 1.40 гола за игру в защите (последние 5 матчей).

«Енисей М»

  • Проигрывает в 3 последних матчах.
  • Пропускает в среднем 2.20 гола за игру (последние 5 матчей).
  • Забивает в среднем 0.40 гола за игру (последние 5 матчей).

Личные встречи
67% (2)
33% (1)
0% (0)
11
Забитых мячей
4
3.67
В среднем за матч
1.33
6:0
Крупнейшая победа
Самый результативный матч:  6:0
Самая крупная ничья:  2:2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 7 тур
Сатурн
6 : 0
11.05.2025
Енисей-М
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Прогноз на матч «Сатурн» – «Енисей М»

Сатурн выглядит фаворитом встречи благодаря стабильной домашней форме и более сбалансированной игре в атаке. Учитывая слабую оборону гостей, хозяева поля должны воспользоваться своими шансами. При этом у Енисея М остаются минимальные шансы на забитый мяч, однако защита гостей в нынешней форме вряд ли выдержит серьезное давление. Ожидаем уверенную победу Сатурна с небольшим перевесом в счете.

Прогноз на точный счет: 2:0 в пользу «Сатурна».

Рекомендованные ставки:

  • Точный счет 2:0 в пользу «Сатурна» – коэффициент 6.80
  • Индивидуальный тотал «Сатурна» больше 1.5 – коэффициент 1.90
  • Победа «Сатурна» с форой (-1) – коэффициент 2.15

6.8
Точный счет 2:0 в пользу «Сатурна»
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Автор: Ланьков Роман
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2 Енисей-М Сатурн
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