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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 2
Сатурн - Енисей-М
Сатурн - Енисей-М: обзор матча 22 сентября 2024
Сатурн
22.09.2024, воскресенье, 16:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 24 тур
3 : 2
Завершен
Енисей-М
43'
А. Закиров
45+1'
А. Соловьёв
90+4'
А. Сухарев
27'
А. Губанов
45'
М. Степин (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сатурн - Енисей-М
Желтая карточка
А. Сухарев
90'
+5
ГОЛ! 3:2!
А. Сухарев
Пас отдал
А. Закиров
90'
+4
90'
+3
Желтая карточка
Р. Константинов
87'
Замена
Н. Ибрагимов
️️️️
М. Степин
Желтая карточка
В. Кириленко
85'
75'
Замена
А. Чулков
️️️️
А. Губанов
73'
Вторая желтая
М. Исаев
Замена
В. Кириленко
️️️️
А. Шаболин
68'
Замена
Д. Бескоровайный
️️️️
Д. Грибанов
54'
48'
Желтая карточка
М. Исаев
48'
Желтая карточка
Д. Ташов
Замена
С. Емелин
️️️️
Н. Шарков
46'
ГОЛ! 2:2!
А. Соловьёв
Пас отдал
А. Мазько
45'
+1
45'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
М. Степин
ГОЛ! 1:1!
А. Закиров
Пас отдал
Д. Грибанов
43'
Замена
Н. Кнышев
️️️️
Д. Борисов
36'
Замена
А. Мазько
️️️️
И. Репях
36'
27'
ГОЛ! 0:1!
А. Губанов
Пас отдал
Д. Федоренко
Пенальти не реализован!
Д. Грибанов
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сатурн
13
Владислав Русанов
ВР
2
Даниил Николаев
ЦЗ
46
Алексей Сухарев
ЦЗ
54
Алексей Соловьёв
ЦЗ
63
Даниил Борисов
ЦЗ
63
Никита Шарков
ПЗ
47
Владислав Лепёхин
ОП
9
Артем Закиров
ЦП
11
Артем Шаболин
АП
30
Иван Репях
АП
26
Денис Грибанов
ЦФ
Главный тренер
Владимир Корытько
Енисей-М
99
Родион Константинов
ВР
85
Артем Мальфанов
ЛЗ
55
Никита Богатырев
ЦЗ
52
Максим Исаев
ЛВ
92
Александр Губанов
ЛВ
14
Денис Федоренко
ОП
78
Дмитрий Ташов
ЦП
51
Егор Егоров
ЦП
18
Александр Надольский
АП
36
Владислав Луташев
ЦФ
61
Максим Степин
ЦФ
Главный тренер
Александр Кишиневский
Сатурн
32
Валерий Матвеенков
ВР
55
Владислав Кириленко
ЦЗ
33
Илья Хатунцев
ЦЗ
10
Семен Емелин
ЛВ
17
Александр Мазько
ЛВ
88
Никита Кнышев
ОП
17
Денис Бескоровайный
ПВ
Енисей-М
99
Андрей Сорокин
ВР
91
Артем Акимов
ЛЗ
74
Арсений Чулков
ЦЗ
91
Иван Новик
ЦП
71
Кирилл Поршунов
ЦФ
74
Никодим Ибрагимов
ЦФ
3-3-1-2-1
13
Русанов
46
Сухарев
54
Соловьёв
63
Борисов
2
Николаев
47
Лепёхин
63
Шарков
9
Закиров
30
Репях
11
Шаболин
26
Грибанов
2-1-2-3-2
99
Константинов
55
Богатырев
85
Мальфанов
14
Федоренко
78
Ташов
51
Егоров
52
Исаев
18
Надольский
92
Губанов
61
Степин
36
Луташев
26
Грибанов
17
Бескоровайный
17
Бескоровайный
26
Грибанов
63
Шарков
10
Емелин
10
Емелин
63
Шарков
30
Репях
17
Мазько
17
Мазько
30
Репях
11
Шаболин
55
Кириленко
55
Кириленко
11
Шаболин
63
Борисов
88
Кнышев
88
Кнышев
63
Борисов
92
Губанов
74
Чулков
74
Чулков
92
Губанов
61
Степин
74
Ибрагимов
74
Ибрагимов
61
Степин
Остались в запасе
Сатурн
Енисей-М
33
Илья Хатунцев
ЦЗ
32
Валерий Матвеенков
ВР
Главный тренер
Владимир Корытько
99
Андрей Сорокин
ВР
91
Артем Акимов
ЛЗ
91
Иван Новик
ЦП
71
Кирилл Поршунов
ЦФ
Главный тренер
Александр Кишиневский
Остались в запасе
33
Илья Хатунцев
ЦЗ
32
Валерий Матвеенков
ВР
Остались в запасе
99
Андрей Сорокин
ВР
91
Артем Акимов
ЛЗ
91
Иван Новик
ЦП
71
Кирилл Поршунов
ЦФ
Главный тренер
Владимир Корытько
Главный тренер
Александр Кишиневский
Статистика матча Сатурн - Енисей-М
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Сатурн
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Сатурн
1 : 3
31.10.2026
Спартак Т
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Сатурн
1 : 2
23.10.2026
Родина-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Сатурн
5 : 1
18.10.2026
Авангард
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Металлург Л
3 : 0
11.10.2026
Сатурн
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Волна
0 : 2
03.10.2026
Сатурн
Енисей-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
Енисей-М
2 : 1
25.10.2026
Динамо Вг
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Балтика-2
2 : 1
17.10.2026
Енисей-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Енисей-М
2 : 1
04.10.2026
Чертаново
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 25 тур
Космос
3 : 0
27.09.2026
Енисей-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 24 тур
Енисей-М
2 : 6
20.09.2026
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