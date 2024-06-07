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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 2
Енисей-М - Сатурн
Енисей-М - Сатурн: обзор матча 07 июня 2024
Енисей-М
07.06.2024, пятница, 12:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 10 тур
2 : 2
Завершен
Сатурн
69'
Д. Федоренко
88'
А. Медведков
20'
С. Басыров
65'
Д. Бескоровайный
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Енисей-М - Сатурн
Замена
В. Кравцов
️️️️
В. Луташев
90'
+3
ГОЛ! 2:2!
А. Медведков
Пас отдал
В. Луташев
88'
84'
Замена
А. Закиров
️️️️
А. Сливин
84'
Замена
Н. Шарков
️️️️
А. Соловьёв
ГОЛ! 1:2!
Д. Федоренко
Пас отдал
А. Медведков
69'
Замена
А. Губанов
️️️️
Д. Польшиков
69'
66'
Замена
Д. Грибанов
️️️️
Д. Бескоровайный
65'
ГОЛ! 0:2!
Д. Бескоровайный
Пас отдал
А. Сливин
61'
Желтая карточка
А. Медведев
61'
Замена
А. Шаболин
️️️️
С. Басыров
61'
Замена
И. Воротников
️️️️
С. Емелин
Замена
А. Медведков
️️️️
А. Клименко
46'
Замена
А. Покровский
️️️️
А. Акимов
46'
20'
ГОЛ! 0:1!
С. Басыров
Пас отдал
А. Сливин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Енисей-М
89
Андрей Широков
ВР
91
Артем Акимов
ЛЗ
85
Артем Мальфанов
ЛЗ
83
Данил Амбросенок
ЦЗ
59
Андрей Островский
ПЗ
52
Максим Исаев
ЛВ
11
Данила Польшиков
ЛВ
14
Денис Федоренко
ОП
78
Дмитрий Ташов
ЦП
32
Артем Клименко
ЦФ
36
Владислав Луташев
ЦФ
Главный тренер
Александр Кишиневский
Сатурн
93
Илья Тусеев
ВР
2
Даниил Николаев
ЦЗ
46
Алексей Сухарев
ЦЗ
54
Алексей Соловьёв
ЦЗ
63
Даниил Борисов
ЦЗ
10
Семен Емелин
ЛВ
8
Максим Седов
ЦП
25
Станислав Басыров
ЦП
94
Алексей Сливин
ЦП
17
Денис Бескоровайный
ПВ
13
Алексей Медведев
ЦФ
Главный тренер
Владимир Корытько
Енисей-М
71
Максим Тарасов
ВР
54
Евгений Гололобов
ЛЗ
58
Альберт Покровский
ЦЗ
63
Алексей Гриц
ЦЗ
62
Владислав Кравцов
ПЗ
92
Александр Губанов
ЛВ
91
Иван Новик
ЦП
95
Иван Обороча
ЦП
51
Егор Егоров
ЦП
60
Артем Медведков
ЦП
49
Константин Симаков
АП
94
Артем Надольский
АП
Сатурн
13
Владислав Русанов
ВР
63
Никита Шарков
ПЗ
20
Илья Воротников
ЛВ
78
Константин Мишин
ОП
9
Артем Закиров
ЦП
11
Артем Шаболин
АП
26
Денис Грибанов
ЦФ
4-1-1-2-2
89
Широков
85
Мальфанов
91
Акимов
83
Амбросенок
59
Островский
14
Федоренко
78
Ташов
11
Польшиков
52
Исаев
36
Луташев
32
Клименко
4-3-2-1
93
Тусеев
46
Сухарев
54
Соловьёв
63
Борисов
2
Николаев
8
Седов
25
Басыров
94
Сливин
17
Бескоровайный
10
Емелин
13
Медведев
91
Акимов
58
Покровский
58
Покровский
91
Акимов
11
Польшиков
92
Губанов
92
Губанов
11
Польшиков
36
Луташев
62
Кравцов
62
Кравцов
36
Луташев
32
Клименко
60
Медведков
60
Медведков
32
Клименко
54
Соловьёв
63
Шарков
63
Шарков
54
Соловьёв
94
Сливин
9
Закиров
9
Закиров
94
Сливин
25
Басыров
11
Шаболин
11
Шаболин
25
Басыров
10
Емелин
20
Воротников
20
Воротников
10
Емелин
17
Бескоровайный
26
Грибанов
26
Грибанов
17
Бескоровайный
Остались в запасе
Енисей-М
Сатурн
71
Максим Тарасов
ВР
63
Алексей Гриц
ЦЗ
91
Иван Новик
ЦП
95
Иван Обороча
ЦП
51
Егор Егоров
ЦП
54
Евгений Гололобов
ЛЗ
49
Константин Симаков
АП
94
Артем Надольский
АП
Главный тренер
Александр Кишиневский
13
Владислав Русанов
ВР
78
Константин Мишин
ОП
Главный тренер
Владимир Корытько
Остались в запасе
71
Максим Тарасов
ВР
63
Алексей Гриц
ЦЗ
91
Иван Новик
ЦП
95
Иван Обороча
ЦП
51
Егор Егоров
ЦП
54
Евгений Гололобов
ЛЗ
49
Константин Симаков
АП
94
Артем Надольский
АП
Остались в запасе
13
Владислав Русанов
ВР
78
Константин Мишин
ОП
Главный тренер
Александр Кишиневский
Главный тренер
Владимир Корытько
Статистика матча Енисей-М - Сатурн
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Енисей-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
Енисей-М
2 : 1
25.10.2026
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2 : 1
17.10.2026
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Енисей-М
2 : 1
04.10.2026
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Космос
3 : 0
27.09.2026
Енисей-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 24 тур
Енисей-М
2 : 6
20.09.2026
Динамо СПб
Сатурн
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Сатурн
1 : 3
31.10.2026
Спартак Т
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Сатурн
1 : 2
23.10.2026
Родина-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Сатурн
5 : 1
18.10.2026
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3 : 0
11.10.2026
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