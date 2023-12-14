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    • Экс-игрок ЦСКА рассказал, почему не посещает стадион «Спартака»

    Экс-игрок ЦСКА рассказал, почему не посещает стадион «Спартака»

    Бывший игрок ЦСКА Денис Евсиков сказал, что на дерби со «Спартаком» предпочитает ходить на стадион армейцев, хотя живет рядом с ареной красно-белых.

    – Денис, вы живете возле стадиона «Спартака». Как-то непатриотично для воспитанника ЦСКА.

    – Ха-ха. Так сначала я купил в этом районе квартиру, а уже потом «Спартак» начал строить тут стадион. Сто лет обещали – и выбрали именно это место. Но я не думаю, что это повод для переезда с района, который мне нравится.

    – На самом стадионе были?

    – Звали много раз, предлагали билеты, но «Спартак» мне никогда не был интересен. А на дерби с ЦСКА я лучше схожу на наш стадион.

    • 42-летний Евсиков входит в тренерский штаб московского клуба «Уралец».
    • Защитник выступал за ЦСКА с 1999 по 2003 годы.

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    Источник: Sport24

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    Комментарии7
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      Рейтинг: +4868

      ziborock 30 минут назад

      4 года в конюшне, один забитый мяч в последнем туре ЧР, да и тот в свои ворота))), что позволило Рубину обойти Локо и стать бронзовым призером! Короче конь педальный!!! Зато чемпион России и пальцы веером!)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +840

      TIMOTHY 59 минут назад

      Ну и правильно,зачем посещать нормальному человеку арену ферму

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +4868

      ziborock > TIMOTHY 37 минут назад

      А я всегда считал что ферма это РостСельМаш!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3922

      alefreddy 1 час назад

      а что это за легенда вообще чем запомнилась

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +426

      WILDLING_HRUNDEL 1 час назад

      Вот почему спам арена даже в двадцатку не входит по посещаемости

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +39

      Алексей-Добрынин-vkontakt > WILDLING_HRUNDEL 1 час назад

      Многих хулиганов не пускают ещё и паспорт болельщика, не все хотят делать. Сам не делал, смысл если не с Москвы

      0
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      Рейтинг: +288

      VPERDIV SPARTAK 1 час назад

      В игнор впопулярный и народный стадик свинюшный

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