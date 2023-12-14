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  • Экс-игрок ЦСКА рассказал, почему не посещает стадион «Спартака»

Экс-игрок ЦСКА рассказал, почему не посещает стадион «Спартака»

14 декабря 2023, 16:00
5

Бывший игрок ЦСКА Денис Евсиков сказал, что на дерби со «Спартаком» предпочитает ходить на стадион армейцев, хотя живет рядом с ареной красно-белых.

– Денис, вы живете возле стадиона «Спартака». Как-то непатриотично для воспитанника ЦСКА.

– Ха-ха. Так сначала я купил в этом районе квартиру, а уже потом «Спартак» начал строить тут стадион. Сто лет обещали – и выбрали именно это место. Но я не думаю, что это повод для переезда с района, который мне нравится.

– На самом стадионе были?

– Звали много раз, предлагали билеты, но «Спартак» мне никогда не был интересен. А на дерби с ЦСКА я лучше схожу на наш стадион.

  • 42-летний Евсиков входит в тренерский штаб московского клуба «Уралец».
  • Защитник выступал за ЦСКА с 1999 по 2003 годы.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига ЦСКА Спартак Евсиков Денис
Комментарии (5)
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alefreddy
1702564241
а что это за легенда вообще чем запомнилась
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ziborock
1702566263
4 года в конюшне, один забитый мяч в последнем туре ЧР, да и тот в свои ворота))), что позволило Рубину обойти Локо и стать бронзовым призером! Короче конь педальный!!! Зато чемпион России и пальцы веером!)
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ArReal
1702571952
Маразматик какой-то...ели ели вообще вспомнил его - он за ЦСКА то толком и не поиграл...
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