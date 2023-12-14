Экс-игрок ЦСКА рассказал, почему не посещает стадион «Спартака»

4 года в конюшне, один забитый мяч в последнем туре ЧР, да и тот в свои ворота))), что позволило Рубину обойти Локо и стать бронзовым призером! Короче конь педальный!!! Зато чемпион России и пальцы веером!)
Бывший игрок ЦСКА Денис Евсиков сказал, что на дерби со «Спартаком» предпочитает ходить на стадион армейцев, хотя живет рядом с ареной красно-белых.
– Денис, вы живете возле стадиона «Спартака». Как-то непатриотично для воспитанника ЦСКА.
– Ха-ха. Так сначала я купил в этом районе квартиру, а уже потом «Спартак» начал строить тут стадион. Сто лет обещали – и выбрали именно это место. Но я не думаю, что это повод для переезда с района, который мне нравится.
– На самом стадионе были?
– Звали много раз, предлагали билеты, но «Спартак» мне никогда не был интересен. А на дерби с ЦСКА я лучше схожу на наш стадион.
- 42-летний Евсиков входит в тренерский штаб московского клуба «Уралец».
- Защитник выступал за ЦСКА с 1999 по 2003 годы.