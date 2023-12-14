Экс-игрок ЦСКА рассказал, почему не посещает стадион «Спартака»

Бывший игрок ЦСКА Денис Евсиков сказал, что на дерби со «Спартаком» предпочитает ходить на стадион армейцев, хотя живет рядом с ареной красно-белых.

– Денис, вы живете возле стадиона «Спартака». Как-то непатриотично для воспитанника ЦСКА.

– Ха-ха. Так сначала я купил в этом районе квартиру, а уже потом «Спартак» начал строить тут стадион. Сто лет обещали – и выбрали именно это место. Но я не думаю, что это повод для переезда с района, который мне нравится.

– На самом стадионе были?

– Звали много раз, предлагали билеты, но «Спартак» мне никогда не был интересен. А на дерби с ЦСКА я лучше схожу на наш стадион.