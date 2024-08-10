Евсиков объяснил, в чем заключается европейский подход Лички в «Динамо»

Бывший игрок сборной России и ЦСКА Денис Евсиков оценил работу главного тренера «Динамо» Марцела Лички.

– Игорь Семшов говорил мне, что чемпионом России станет кто-то кроме «Зенита» только в 2029 году.

– У «Зенита» сбалансированный состав плюс они берут лучших в России. Хотя в прошлом сезоне «Динамо» чуть не хватило, чтобы забрать чемпионство. Не удивлен, потому что как раз знаю, как работает Личка.

– Откуда вы знаете?

– Общаюсь с некоторыми ребятами в «Динамо». Уровень нагрузок, тренировок... По этим моментам можно понять, что человек строит европейскую команду.

Личка в «Динамо» год.

Команда лидирует в РПЛ.

Марцел выигрывал чемпионат Беларуси с брестским «Динамо».

Кто забил в РПЛ больше – Халк или Вагнер Лав?