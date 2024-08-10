Евсиков объяснил, в чем заключается европейский подход Лички в «Динамо»

Бывший игрок сборной России и ЦСКА Денис Евсиков оценил работу главного тренера «Динамо» Марцела Лички.
– Игорь Семшов говорил мне, что чемпионом России станет кто-то кроме «Зенита» только в 2029 году.
– У «Зенита» сбалансированный состав плюс они берут лучших в России. Хотя в прошлом сезоне «Динамо» чуть не хватило, чтобы забрать чемпионство. Не удивлен, потому что как раз знаю, как работает Личка.
– Откуда вы знаете?
– Общаюсь с некоторыми ребятами в «Динамо». Уровень нагрузок, тренировок... По этим моментам можно понять, что человек строит европейскую команду.
- Личка в «Динамо» год.
- Команда лидирует в РПЛ.
- Марцел выигрывал чемпионат Беларуси с брестским «Динамо».
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Источник: «РБ Спорт»