Трпишовски может возглавить ЦСКА под задачу выиграть РПЛ в следующем сезоне

Бывший пресс-атташе сборной России Илья Казаков рассказал, что в ЦСКА летом может прийти главный тренер чешской «Славии» Йиндрших Трпишовски.

«По тренеру ЦСКА.

Когда появилась версия, что команду примет титулованный специалист, то у некоторых игроков возникли мысли даже про Валерия Газзаева или Леонида Слуцкого. Но нет. ВГ много лет как отошел от тренерства, ЛВ не уедет из Казани.

Получается, иностранец. Кто? «Давно думаю, но кроме Николича никто на ум не идет», – такой ответ от тех же армейцев можно встретить часто. Но говорят, что не он.

Что самое смешное – тот, кто был конкурент Николича, когда «Локомотив» искал тренера. И кто в начале мая снова был его конкурент – в списке «Галатасарая».

Так кто? Йиндрших Трпишовски.

Он шел у Василия Кикнадзе первым номером, могло сложиться, но «Славия» тогда не отпустила. Отпустит ли сейчас, если ЦСКА действительно нацелился на чеха? Вероятность намного выше.

О Трпишовски сказано много. Лучший тренер Восточной Европы последних лет. Переписал книгу рекордов чемпионата Чехии, пошумел в Европе, не сумев со «Славией» выйти в весну лишь раз, когда попал в группу с «Барселоной», «Интером» и «Боруссией». Развил множество игроков (клуб продал при нем на 150 миллионов евро).

Что против? Контракт со «Славией» еще на год. Нежелание уезжать просто так – кроме «Локомотива» звали «Бешикташ» и «Галатасарай» (нелюбовь к этой лиге или ожидание предложения статусного клуба?). Геополитика, когда ЦСКА как минимум год без еврокубков.

Что за? Деньги – в «Славии» у него годовая зарплата около 150 тысяч евро. Интересный проект в интересной лиге – под задачу не только чемпионства [в следующем сезоне РПЛ], но и создание команды на несколько лет. Плюс новые эмоции, впечатления, стадионы. Возможность прийти со всем своим штабом», – написал Казаков.

Алексей Березуцкий возглавляет ЦСКА с прошлого года.

ЦСКА финишировал в РПЛ без медалей 4-й сезон подряд.

Команда не брала РПЛ 6 лет.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?