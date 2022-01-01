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АПЛ. Покер Жезуса принес «Манчестер Сити» крупную победу над «Уотфордом», отрыв от «Ливерпуля» стал четыре очка

«Манчестер Сити» в 34-м туре чемпионата Англии разгромил «Уотфорд» Роя Ходжсона. Покер у нападающего Габриэля Жезуса. В первом голе ему ассистировал украинец Александр Зинченко.

Помимо четырех голов у Жезуса есть ассист на Родри.

Манчестерцы укрепили лидерство до четырех очков, но у «Ливерпуля», идущего вторым, игра в запасе. «Уотфорд» – в зоне вылета.

Англия. АПЛ. 34-й тур

Манчестер Сити – Уотфорд – 5:1 (3:1)

Голы: 1:0 – Жезус, 4; 2:0 – Жезус, 23; 2:1 – Камара, 28; 3:1 – Родри, 34 4:1 – Жезус, 49 (с пенальти); 5:1 – Жезус, 53.

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Источник: Бомбардир.ру

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