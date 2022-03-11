АПЛ. «Ньюкасл» обыграл «Саутгемптон» и другие результаты

Состоялись три перенесенных матча английской Премьер-лиги.

«Вулверхэмптон» дома разгромил «Уотфорд», «Ньюкасл» в гостях был сильнее «Саутгемптона», а «Астон Вилла» на выезде крупно победила «Лидс».

Англия. АПЛ. 19-й тур

Вулверхэмптон – Уотфорд – 4:0 (3:0)

Голы: 1:0 – Хименес, 13; 2:0 – Эрнандес, 18 (в свои ворота); 3:0 – Поденсе, 21; 4:0 – Невеш, 85.

Англия. АПЛ. 20-й тур

Лидс – Астон Вилла – 0:3 (0:1)

Голы: 0:1 – Коутиньо, 22; 0:2 – Кэш, 65; 0:3 – Чамберс, 73.

Англия. АПЛ. 21-й тур

Саутгемптон – Ньюкасл Юнайтед – 1:2 (1:1)

Голы: 1:0 – Армстронг, 25; 1:1 – Вуд, 32; 1:2 – Гимараеш, 52.

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