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Англия. Чемпионшип
Команды
Уотфорд
Состав
€ 78,90 млн
Уотфорд - состав команды
Уотфорд
Англия. Чемпионшип
Стадион:
Викарэйдж Роад
Сайт:
http://www.watfordfc.com/
Тренер:
Эдвард Стилл
Состав
Статистика
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Результаты
Расписание
Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
1
Равалья Федерико
Вра
26
€ 1.8 млн
26
Бахман Даниэль
Вра
32
€ 0.4 млн
3
Кулибали Сумаила
Защ
23
€ 6 млн
29
Млачич Бранимир
Защ
19
€ 5 млн
33
Земура Джордан
Защ
26
€ 5 млн
4
Кебен Кевин
Защ
22
€ 3.5 млн
2
Нгакия Жереми
Защ
26
€ 3 млн
6
Поллок Мэтти
Защ
25
€ 2 млн
23
Траоре Омар
Защ
28
€ 2 млн
27
Менди Формос
Защ
25
€ 1.5 млн
16
Бола Марк
Защ
28
€ 1.5 млн
51
Travis Akomeah
Защ
-
56
Albert Eames
Защ
-
22
Пайеро Мартин
Пол
28
€ 5 млн
8
Бове Эдоардо
Пол
24
€ 4 млн
39
Кайембе Эдо
Пол
28
€ 4 млн
11
Вата Рокко
Пол
21
€ 1.8 млн
5
Киприану Эктор
Пол
25
€ 1.5 млн
17
Сиссоко Мусса
Пол
37
€ 0.2 млн
52
Leo Ramirez-Espain
Пол
-
7
Маамма Отман
Нап
21
€ 8 млн
15
Дьятта Крепин
Нап
27
€ 6 млн
45
Мавидиди Стефи
Нап
28
€ 5 млн
20
Думбия Мамаду
Нап
20
€ 4 млн
10
Боадю Майрон
Нап
25
€ 4 млн
14
Баа Квадво
Нап
23
€ 3 млн
18
Антонио Майкл
Нап
36
€ 0.7 млн
21
Amin Nabizada
Нап
-
9
Luca Kjerrumgaard
Нап
-
43
Гривз Джек
Нап
21
-
19
Nikoloz Chikovani
Нап
-
17
Iker Bravo
Нап
-
24
Sam Walker
Нап
-
Всего игроков: 33, из них вратарей: 2, защитников: 11, полузащитников: 7, нападающих: 13
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