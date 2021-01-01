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«Уотфорд» отменил матч со сборной Катара из-за недовольства болельщиц и ЛГБТ-фанатов

«Уотфорд» отказался от товарищеской встречи со сборной Катара на тренировочном сборе в июле.

Когда клуб объявил о планах сыграть с катарцами, его раскритиковали болельщицы-женщины и ЛГБТ-фанаты.

Из-за резонансной реакции «Уотфорд» отменил матч.

  • Катар часто обвиняют в нарушении прав человека, а также репрессиях против женщин и представителей ЛГБТ-сообщества.
  • «Уотфорд» вылетел из АПЛ по итогам сезона-2021/22, заняв 19-е место в лиге.

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Источник: Watford Observer

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