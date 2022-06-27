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  • «Уотфорд» отменил матч со сборной Катара из-за недовольства болельщиц и ЛГБТ-фанатов

«Уотфорд» отменил матч со сборной Катара из-за недовольства болельщиц и ЛГБТ-фанатов

27 июня 2022, 19:46
7

«Уотфорд» отказался от товарищеской встречи со сборной Катара на тренировочном сборе в июле.

Когда клуб объявил о планах сыграть с катарцами, его раскритиковали болельщицы-женщины и ЛГБТ-фанаты.

Из-за резонансной реакции «Уотфорд» отменил матч.

  • Катар часто обвиняют в нарушении прав человека, а также репрессиях против женщин и представителей ЛГБТ-сообщества.
  • «Уотфорд» вылетел из АПЛ по итогам сезона-2021/22, заняв 19-е место в лиге.

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Источник: Watford Observer
Англия. Премьер-лига Уотфорд
Комментарии (7)
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Красногорск_Фан
1656350156
Ничем другим за сезон Уотфорд не запомнился
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Solist345345
1656352522
Какие болельщики, такой и клуб.
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Ubuntu
1656356362
Пи* *ор* *сы и фемки диктуют свои условия
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BRO_football
1656363704
Вот и первые звоночки. Интересно будет посмотреть как пройдёт ЧМ в Катаре и сколько скандалов будет о притеснении сексуальных меньшинств. Действительно ли до ФИФА и до болельщиков других сборных дойдёт мысль, что надо уважать культуру и традиции других народов, и если им не нравится ЛГБТ, то лучше не провоцировать? К слову, даже в страшной и ужасной диктаторской России на время ЧМ-2018 власти России закрывали глаза на пропаганду ЛГБТ. А в Санкт-Петербурге (ну где же ещё?) был открыт дом ЛГБТ-гордости.
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Oldtrafford83
1656394291
Элтон "старый голубь" Джон был владельцем клуба, так что нечего удивительного)
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