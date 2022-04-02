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  • ФИФА изменила расписание ЧМ-2022. Турнир откроет матч Сенегал – Нидерланды

ФИФА изменила расписание ЧМ-2022. Турнир откроет матч Сенегал – Нидерланды

2 апреля 2022, 08:40
11

Стало известно об изменениях в календаре чемпионата мира 2022 года.

ФИФА опубликовала полное расписание турнира с учетом его оптимизации для комфорта команд, болельщиков, телезрителей и журналистов.

Теперь матчем-открытием указана встреча сборных Сенегала и Нидерландов. Полная версия доступна на сайте ФИФА по ссылке.

  • ЧМ-2022 пройдет с 21 ноября по 18 декабря.
  • Турнир примет Катар, сборная которого в 1-м туре сыграет с Эквадором.

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Источник: сайт ФИФА
Весь мир Эквадор
Комментарии (11)
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Plyash
1648879911
По традиции матч открытия любого ЧМ всегда открывали хозяева турнира,стадион всегда ломился от зрителей,политиков всех уровней,представителей футбола всех континентов.Зачем надо ломать многолетнюю традицию,это же дань уважения к хозяевам форума.
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Play
1648883815
У нас с Катаром сколько разница во времени?
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Клаус
1648884285
Ну матч открытие Катар - Нидерланды было бы неплохо для домашних болельщиков для матча открытия. Но увидеть как сборная дома сольет 0-5 Голландцам наверное не вариант))
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BlackMurder
1648889695
Фифа подумали и решили , что кубок ЧМ надо вручить украине, США серебро, Англии бронзу
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Красногорск_Фан
1648908283
Будем болеть за Сенегал. Он не накладывает на нас санкций. Да и вообще сильная команда с мировыми звездами
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