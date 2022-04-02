ФИФА изменила расписание ЧМ-2022. Турнир откроет матч Сенегал – Нидерланды

Стало известно об изменениях в календаре чемпионата мира 2022 года.
ФИФА опубликовала полное расписание турнира с учетом его оптимизации для комфорта команд, болельщиков, телезрителей и журналистов.
Теперь матчем-открытием указана встреча сборных Сенегала и Нидерландов. Полная версия доступна на сайте ФИФА по ссылке.
- ЧМ-2022 пройдет с 21 ноября по 18 декабря.
- Турнир примет Катар, сборная которого в 1-м туре сыграет с Эквадором.
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Источник: сайт ФИФА