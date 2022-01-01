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ФИФА изменила расписание ЧМ-2022. Турнир откроет матч Сенегал – Нидерланды

Стало известно об изменениях в календаре чемпионата мира 2022 года.

ФИФА опубликовала полное расписание турнира с учетом его оптимизации для комфорта команд, болельщиков, телезрителей и журналистов.

Теперь матчем-открытием указана встреча сборных Сенегала и Нидерландов. Полная версия доступна на сайте ФИФА по ссылке.

  • ЧМ-2022 пройдет с 21 ноября по 18 декабря.
  • Турнир примет Катар, сборная которого в 1-м туре сыграет с Эквадором.

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Источник: сайт ФИФА

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Сегодня, 08:40
Комментарии13
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    Рейтинг: +2513

    BlackMurder 8 минут назад

    Фифа подумали и решили , что кубок ЧМ надо вручить украине, США серебро, Англии бронзу

    0
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    Рейтинг: +21

    Клаус 1 час назад

    Ну матч открытие Катар - Нидерланды было бы неплохо для домашних болельщиков для матча открытия.
    Но увидеть как сборная дома сольет 0-5 Голландцам наверное не вариант))

    0
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    Рейтинг: +2459

    Play 1 час назад

    У нас с Катаром сколько разница во времени?

    0
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    Рейтинг: +15090

    Cleaner > Play 1 час назад

    Это не тот вопрос, который должен здесь обсуждаться. Загуглите и все узнаете. ЗАЧЕМ здесь задавать ПУСТЫЕ и ни о чем вопросы???????????????????????????

    2
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    Рейтинг: +3835

    tarasofka 2 часа назад

    сделали бы как на олимпиаде. церемония открытия была 4 февраля, по факту же игры в отдельных видах спорта стартовали за пару дней до этого. то есть, сенегал играл бы обычный матч, а катар позже с полноценной церемонией открытия за час до свистка.

    1
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    Рейтинг: +11962

    playsh 2 часа назад

    По традиции матч открытия любого ЧМ всегда открывали хозяева турнира,стадион всегда ломился от зрителей,политиков всех уровней,представителей футбола всех континентов.Зачем надо ломать многолетнюю традицию,это же дань уважения к хозяевам форума.

    1
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    Рейтинг: +6895

    vladik12 > playsh 2 часа назад

    Да все правильно. Никому не нужен матч-открытие Катар - Эквадор.

    0
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    Рейтинг: +5013

    TOMSON > vladik12 2 часа назад

    «Никому» это кому конкретно? Например Катарцы у вас входят в это «никому»?

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    Рейтинг: +6671

    mamba9090909 > playsh 2 часа назад

    Всё просто, Катар отказался помочь США в борьбе с Россией.

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    Рейтинг: +2459

    Play > vladik12 1 час назад

    Матч Россия - Саудовская Аравия лучше был что ли?

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    Рейтинг: +21

    Клаус > Play 1 час назад

    Был лучше для домашних болельщиков)

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    Рейтинг: +15090

    Cleaner > vladik12 1 час назад

    ТРАДИЦИИ должны быть соблюдены! Но пиндосы решили еще раз всем показать, КТО в ДОМЕ ХОЗЯИН!...(

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    Рейтинг: +2459

    Play > Клаус 1 час назад

    А для домашних болельщиков лучше матч Катар - Эквадор. В 2010 году, матчем открытия был ЮАР - Мексика. В 98м и 02м годах, турнир открывал действующий чемпион, можно было вернуться к такому формату и запустить первым матч Франции.

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