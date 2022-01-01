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В Катаре призвали болельщиков воздержаться от демонстрации радужных флагов на ЧМ-2022

Представитель МВД Катара Абдулазиз Абдулла Аль-Ансари рассказал, как в стране будут реагировать на возможные акции в поддержку ЛГБТ во время чемпионата мира.

«Если болельщик поднимет радужный флаг, то его отберут. Это не оскорбление, а вопрос безопасности. За такое кто-то может напасть на него.

Если вы хотите выразить мнение о ситуации [с ЛГБТ], то делайте это в обществе, где такое поведение принимают.

Смотрите футбол. Это хорошо. Но не нужно приезжать и оскорблять все общество», – сказал Аль-Ансари.

  • ЧМ-2022 пройдет с 21 ноября по 18 декабря.
  • Жеребьевка группового этапа турнира состоится сегодня в 19:00 мск.

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Источник: Associated Press

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Комментарии1
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    Рейтинг: +15078

    Cleaner 1 час назад

    Голубизна арабами не приветствуется и они прямо об этом заявили. Молодцы...

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