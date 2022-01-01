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Сегодня состоится жеребьевка группового этапа ЧМ-2022. Начало – в 19:00

Сегодня, 1 апреля, в Дохе состоится жеребьевка группового этапа ЧМ-2022. Начало – в 19:00 по московскому времени.

На данный момент известны 29 из 32 участников турнира, однако корзины для жеребьевки уже сформированы. Они выглядят так:

Первая корзина: Катар (хозяин турнира), Бразилия, Бельгия, Франция, Аргентина, Англия, Испания и Португалия;

Вторая корзина: Мексика, Нидерланды, Дания, Германия, Уругвай, Швейцария, США и Хорватия;

Третья корзина: Сенегал, Иран, Япония, Марокко, Сербия, Польша, Южная Корея и Тунис;

Четвертая корзина: Камерун, Канада, Эквадор, Саудовская Аравия, Гана, а также победители стыков в парах Коста-Рика – Новая Зеландия, Перу – Австралия/ОАЭ и Уэльс – Шотландия/Украина.

  • Жеребьевку в прямом эфире покажет «Матч ТВ».
  • ЧМ-2022 примет Катар.
  • Турнир пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

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Источник: Бомбардир.ру

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