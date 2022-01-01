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Сборная Катара не откроет ЧМ-2022 из-за желания эмира устроить фейерверк вечером (ESPN)

Стало известно, почему ФИФА перенесла матч-открытие чемпионата мира 2022 года.

Турнир откроют сборные Сенегала и Нидерландов, хотя традиционно это должна делать команда-хозяйка, то есть Катар.

По информации ESPN, на переносе матча катарской сборной настоял эмир Тамим бин Хамад Аль Тани, который захотел, чтобы перед дебютной игрой сборной его страны устроили огромный фейерверк.

Днем салют было бы плохо видно, поэтому было решено провести встречу Катар – Эквадор в вечернее время.

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Источник: ESPN

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Комментарии5
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    Рейтинг: +2452

    acor94 14 минут назад

    Можно было просто дать солнцу денег, чтоб оно перестало светить на время... Вот глупые арабы...

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    Рейтинг: +5070

    AtticusFinch 22 минуты назад

    Вот почему странам третьего мира бесполезно что-то доверять проводить....Какие ещё сюрпризы ждут впереди? Перенос финала к эмиру на дачу?

    0
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    Рейтинг: +1888

    DMитрий > AtticusFinch 14 минут назад

    В том-то и дело что им не доверили, а продали ЧМ.

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    Рейтинг: +127

    Azenkur > AtticusFinch 11 минут назад

    С каких пор Катар страна третьего мира?

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    Рейтинг: +5070

    AtticusFinch > Azenkur 9 минут назад

    С тех пор, как переносят матч открытия из-за праздничного салюта, по прихоти эмира)))

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