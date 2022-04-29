Сборная Катара не откроет ЧМ-2022 из-за желания эмира устроить фейерверк вечером (ESPN)

Стало известно, почему ФИФА перенесла матч-открытие чемпионата мира 2022 года.

Турнир откроют сборные Сенегала и Нидерландов, хотя традиционно это должна делать команда-хозяйка, то есть Катар.

По информации ESPN, на переносе матча катарской сборной настоял эмир Тамим бин Хамад Аль Тани, который захотел, чтобы перед дебютной игрой сборной его страны устроили огромный фейерверк.

Днем салют было бы плохо видно, поэтому было решено провести встречу Катар – Эквадор в вечернее время.

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