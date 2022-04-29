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  • Сборная Катара не откроет ЧМ-2022 из-за желания эмира устроить фейерверк вечером (ESPN)

Сборная Катара не откроет ЧМ-2022 из-за желания эмира устроить фейерверк вечером (ESPN)

29 апреля 2022, 14:59
12

Стало известно, почему ФИФА перенесла матч-открытие чемпионата мира 2022 года.

Турнир откроют сборные Сенегала и Нидерландов, хотя традиционно это должна делать команда-хозяйка, то есть Катар.

По информации ESPN, на переносе матча катарской сборной настоял эмир Тамим бин Хамад Аль Тани, который захотел, чтобы перед дебютной игрой сборной его страны устроили огромный фейерверк.

Днем салют было бы плохо видно, поэтому было решено провести встречу Катар – Эквадор в вечернее время.

Вспомните все российские клубы за всю историю

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Источник: ESPN
Весь мир Эквадор
Комментарии (12)
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ArReal
1651235850
Вот почему странам третьего мира бесполезно что-то доверять проводить....Какие ещё сюрпризы ждут впереди? Перенос финала к эмиру на дачу?
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acor94
1651236350
Можно было просто дать солнцу денег, чтоб оно перестало светить на время... Вот глупые арабы...
Ответить
alex1951
1651241351
Восток - дело тонкое....или Палата № 6.... Ну-ну...
Ответить
гууд
1651244287
Я надеюсь что они будут стрелять из за*ницы инфантино
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