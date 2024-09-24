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  • «Манчестер Сити» – «Уотфорд»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 сентября 2024

«Манчестер Сити» – «Уотфорд»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 сентября 2024

24 сентября 2024, 20:35
Манчестер Сити
24.09.2024, вторник, 21:45
Англия. Кубок лиги, 3 раунд
2 : 1
Завершен
Уотфорд
5' Ж. Доку 38' М. Нуньес
86' Т. Инс
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Сити
1
Стефан Ортега
ВР
6
Джон Стоунз
ЦЗ
61
Kaden Braithwaite
ЦЗ
2
Кайл Уокер
(К) ПЗ
82
Рико Льюис
ПЗ
10
Джек Грилиш
ЛВ
47
Фил Фоден
ЛВ
27
Матеус Нуньес
ЦП
24
Джеймс Макэйти
АП
33
Нико О'Райли
АП
11
Жереми Доку
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Уотфорд
31
Джонатан Бонд
ВР
3
Джеймс Моррис
ЛЗ
76
Яссер Ларуки
ЛЗ
5
Райан Портеус
ЦЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
2
Фести Эбоселе
ПЗ
12
Кен Сема
(К) ЛП
10
Томас Инс
ЦП
26
Имран Луза
ЦП
14
Квадво Баа
ЦФ
15
Вакун Байо
ЦФ
Главный тренер
Том Клеверли
Манчестер Сити
31
Эдерсон
ВР
25
Мануэль Аканджи
ЦЗ
24
Йошко Гвардиол
ЦЗ
3
Рубен Диаш
ЦЗ
20
Илкай Гюндоган
ЦП
8
Матео Ковачич
ЦП
16
Джейкоб Райт
ЦП
20
Бернарду Силва
АП
22
Савиньо
ПВ
Уотфорд
41
Элфи Марриот
ВР
4
Антонио Тиквич
ЦЗ
6
Мэтти Поллок
ЦЗ
30
Георгий Чакветадзе
ЦП
14
Пьер Двомо
ЦП
20
Том Деле-Баширу
ЦП
11
Рокко Вата
АП
23
Michael Adu-Poku
ЦФ
20
Мамаду Думбия
ЦФ
4-1-3-2
1
Ортега
2
Уокер
6
Стоунз
61
82
Льюис
27
Нуньес
47
Фоден
33
О'Райли
10
Грилиш
11
Доку
24
Макэйти
3-2-3-2
31
Бонд
3
Моррис
5
Портеус
21
Огбонна
2
Эбоселе
76
Ларуки
10
Инс
26
Луза
12
Сема
15
Байо
14
Баа
61
24
Гвардиол
24
Гвардиол
61
33
О'Райли
16
Райт
16
Райт
33
О'Райли
11
Доку
22
Савиньо
22
Савиньо
11
Доку
2
Эбоселе
6
Поллок
6
Поллок
2
Эбоселе
15
Байо
30
Чакветадзе
30
Чакветадзе
15
Байо
26
Луза
14
Двомо
14
Двомо
26
Луза
76
Ларуки
20
Деле-Баширу
20
Деле-Баширу
76
Ларуки
14
Баа
11
Вата
11
Вата
14
Баа
Остались в запасе
Манчестер Сити
Уотфорд
31
Эдерсон
ВР
25
Мануэль Аканджи
ЦЗ
3
Рубен Диаш
ЦЗ
20
Илкай Гюндоган
ЦП
8
Матео Ковачич
ЦП
20
Бернарду Силва
АП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
41
Элфи Марриот
ВР
4
Антонио Тиквич
ЦЗ
23
Michael Adu-Poku
ЦФ
20
Мамаду Думбия
ЦФ
Главный тренер
Том Клеверли
Остались в запасе
31
Эдерсон
ВР
25
Мануэль Аканджи
ЦЗ
3
Рубен Диаш
ЦЗ
20
Илкай Гюндоган
ЦП
8
Матео Ковачич
ЦП
20
Бернарду Силва
АП
Остались в запасе
41
Элфи Марриот
ВР
4
Антонио Тиквич
ЦЗ
23
Michael Adu-Poku
ЦФ
20
Мамаду Думбия
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Том Клеверли
Статистика матча Манчестер Сити - Уотфорд
Всего ударов по воротам
24
5
Удары в створ
8
1
Владение мячом %
72
28
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
10
1
Нарушения
5
6
Офсайды
1
2
Количество передач
751
284
Сейвы
0
5
Точность передач %
91
79
Удары мимо ворот
6
3
Блокированные удары
10
1
Удары из пределов штрафной
14
3
Удары из-за пределов штрафной
10
2

Смотреть прямую трансляцию матча «Манчестер Сити» против «Уотфорда», 3-й раунд Кубка лиги Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 сентября 2024 в 21:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Манчестер Сити» – «Уотфорд»

«Манчестер Сити» – «Уотфорд»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 сентября 2024

Источник: «Бомбардир»
Англия. Кубок лиги Уотфорд Манчестер Сити
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