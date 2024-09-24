24.09.2024, вторник, 21:45
Англия. Кубок лиги, 3 раунд
Англия. Кубок лиги, 3 раунд
2 : 1
Завершен
Составы команд
Манчестер Сити
Манчестер Сити
4-1-3-2
1
Ортега
2
Уокер
6
Стоунз
61
82
Льюис
27
Нуньес
47
Фоден
33
О'Райли
10
Грилиш
11
Доку
24
Макэйти
3-2-3-2
31
Бонд
3
Моррис
5
Портеус
21
Огбонна
2
Эбоселе
76
Ларуки
10
Инс
26
Луза
12
Сема
15
Байо
14
Баа
61
24
Гвардиол
24
Гвардиол
61
33
О'Райли
16
Райт
16
Райт
33
О'Райли
11
Доку
22
Савиньо
22
Савиньо
11
Доку
2
Эбоселе
6
Поллок
6
Поллок
2
Эбоселе
15
Байо
30
Чакветадзе
30
Чакветадзе
15
Байо
26
Луза
14
Двомо
14
Двомо
26
Луза
76
Ларуки
20
Деле-Баширу
20
Деле-Баширу
76
Ларуки
14
Баа
11
Вата
11
Вата
14
Баа
Остались в запасе
Манчестер Сити
Уотфорд
31
Эдерсон
ВР
25
Мануэль Аканджи
ЦЗ
3
Рубен Диаш
ЦЗ
20
Илкай Гюндоган
ЦП
8
Матео Ковачич
ЦП
20
Бернарду Силва
АП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
41
Элфи Марриот
ВР
4
Антонио Тиквич
ЦЗ
23
Michael Adu-Poku
ЦФ
20
Мамаду Думбия
ЦФ
Главный тренер
Том Клеверли
Остались в запасе
31
Эдерсон
ВР
25
Мануэль Аканджи
ЦЗ
3
Рубен Диаш
ЦЗ
20
Илкай Гюндоган
ЦП
8
Матео Ковачич
ЦП
20
Бернарду Силва
АП
Остались в запасе
41
Элфи Марриот
ВР
4
Антонио Тиквич
ЦЗ
23
Michael Adu-Poku
ЦФ
20
Мамаду Думбия
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Том Клеверли
Статистика матча Манчестер Сити - Уотфорд
Всего ударов по воротам
24
5
Удары в створ
8
1
Владение мячом %
72
28
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
10
1
Нарушения
5
6
Офсайды
1
2
Количество передач
751
284
Сейвы
0
5
Точность передач %
91
79
Удары мимо ворот
6
3
Блокированные удары
10
1
Удары из пределов штрафной
14
3
Удары из-за пределов штрафной
10
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Манчестер Сити» против «Уотфорда», 3-й раунд Кубка лиги Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 сентября 2024 в 21:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Манчестер Сити» – «Уотфорд»
- Матч можно посмотреть на канале «Sportcast».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»