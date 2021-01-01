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АПЛ. «Челси» победил «Уотфорд» и занял 3-е место, «МЮ» проиграл «Кристал Пэлас» и финишировал 6-м

Закончились два матча 38-го тура АПЛ.

«Челси» дома обыграл «Уотфорд» (2:1) и занял третье место в чемпионате.

«Манчестер Юнайтед» на выезде проиграл «Кристал Пэлас» (0:1). Команда финишировала на шестом месте.

Англия. АПЛ. 38-й тур

Челси – Уотфорд – 2:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Хаверц, 11; 1:1 – Гослинг, 87; 2:1 – Баркли, 90+1.

Кристал Пэлас – Манчестер Юнайтед – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Заа, 37.

Календарь АПЛ

Турнирная таблица АПЛ

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: «Бомбардир»

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Комментарии2
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    Рейтинг: +72

    olegiovchenko 1 час назад

    таких ********* ещё поискать надо.

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    Рейтинг: +603

    NeoNaTe 1 час назад

    Даже в последнем туре мю обосрались..

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