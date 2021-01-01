АПЛ. «Челси» победил «Уотфорд» и занял 3-е место, «МЮ» проиграл «Кристал Пэлас» и финишировал 6-м

таких ********* ещё поискать надо.
Закончились два матча 38-го тура АПЛ.
«Челси» дома обыграл «Уотфорд» (2:1) и занял третье место в чемпионате.
«Манчестер Юнайтед» на выезде проиграл «Кристал Пэлас» (0:1). Команда финишировала на шестом месте.
Англия. АПЛ. 38-й тур
Голы: 1:0 – Хаверц, 11; 1:1 – Гослинг, 87; 2:1 – Баркли, 90+1.
Кристал Пэлас – Манчестер Юнайтед – 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 – Заа, 37.
Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?