Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: Россия в товарищеских матчах. Вы их помните?
Тест: Россия в товарищеских матчах. Вы их помните?
2 Тест: угадай футболиста по знаку зодиака
Тест: угадай футболиста по знаку зодиака
3 Тест: футболист или порноактер?
Тест: футболист или порноактер?

«Манчестер Юнайтед» – 1-я команда высшего дивизиона Англии, пропустившая 4 гола от «Брайтона» и «Уотфорда» в одном сезоне

«Манчестер Юнайтед» в этом сезоне АПЛ пропустил четыре гола в матчах с «Брайтоном» и «Уотфордом». Ранее такого не было ни с одной командой высшего дивизиона Англии.

Этот сезон АПЛ будет худшим для «МЮ» сразу по нескольким показателям.

  • «МЮ» лишился шансов на попадание в Лигу чемпионов.
  • В последнем туре манчестерцы сыграют с «Кристал Пэлас» Патрика Виейра (22 мая).
  • Летом «МЮ» примет Эрик тен Хаг.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

Новости по теме
«Брайтон» – лидер по домашним победам над «МЮ» в АПЛ за последние пять лет
Кайседо забил дебютный гол в АПЛ в ворота «МЮ». Он болеет за манчестерцев 1
Фанаты «МЮ» после разгрома от «Брайтона» скандировали игрокам, что они недостойны клубных маек 4
Источник: Бомбардир.ру

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 08:27
Комментарии1
...
  • ...
    Рейтинг: +63532

    portero 6 минут назад

    Молодцы МЮ хоть в чём то держат пальму первенства...
    Когда там немца выпрут пнями??? За такие достижения!!!

    0
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11