«Манчестер Юнайтед» – 1-я команда высшего дивизиона Англии, пропустившая 4 гола от «Брайтона» и «Уотфорда» в одном сезоне

Молодцы МЮ хоть в чём то держат пальму первенства...
Когда там немца выпрут пнями??? За такие достижения!!!
«Манчестер Юнайтед» в этом сезоне АПЛ пропустил четыре гола в матчах с «Брайтоном» и «Уотфордом». Ранее такого не было ни с одной командой высшего дивизиона Англии.
Этот сезон АПЛ будет худшим для «МЮ» сразу по нескольким показателям.
- «МЮ» лишился шансов на попадание в Лигу чемпионов.
- В последнем туре манчестерцы сыграют с «Кристал Пэлас» Патрика Виейра (22 мая).
- Летом «МЮ» примет Эрик тен Хаг.
Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?