Игрок «Уотфорда» забил гол с центра поля в Чемпионшипе

Полузащитник «Уотфорда» Исмаила Сарр открыл счет в матче второго тура Чемпионшипа против «Вест Бромвича» (1:1).
24-летний сенегалец забил гол с центра поля.
Он закинул мяч за шиворот вратарю, не переходя центральный круг.
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Полузащитник «Уотфорда» Исмаила Сарр открыл счет в матче второго тура Чемпионшипа против «Вест Бромвича» (1:1).
24-летний сенегалец забил гол с центра поля.
Он закинул мяч за шиворот вратарю, не переходя центральный круг.