Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: слова философа или футболиста?
    Тест: слова философа или футболиста?
    2 Тест на внимательность: помните ли вы спонсоров на майках
    Тест на внимательность: помните ли вы спонсоров на майках
    3 Тест: ваша жизнь скучнее Евро-2016?
    Тест: ваша жизнь скучнее Евро-2016?

    Игрок «Уотфорда» забил гол с центра поля в Чемпионшипе

    Полузащитник «Уотфорда» Исмаила Сарр открыл счет в матче второго тура Чемпионшипа против «Вест Бромвича» (1:1).

    24-летний сенегалец забил гол с центра поля.

    Он закинул мяч за шиворот вратарю, не переходя центральный круг.

    Новости по теме
    Два британских клуба отказались преклонять колено в знак борьбы с расизмом 10
    Чемпионшип. Компани стартовал в «Бернли» с гостевой победы над «Хаддерсфилдом»
    «Хаддерсфилд» арендовал экс-игрока «Локомотива»
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:57
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11