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Лига 1 2025/2026
Команды
Страсбур
Состав
€ 268 млн
Страсбур - состав команды
Страсбур
Лига 1 2025/2026
Стадион:
Стад де ла Мено
Сайт:
http://www.rcstrasbourgalsace.fr/
Тренер:
Уго Оливейра
Состав
Статистика
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Публикации
Результаты
Расписание
Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
1
Йоргенсен Филип
Вра
24
€ 15 млн
1
Юнссон Карл-Юхан
Вра
36
€ 0.2 млн
12
Miłosz Piekutowski
Вра
-
31
Кулибали Карим
Защ
19
€ 28 млн
6
Дукуре Исмаэль
Защ
23
€ 20 млн
24
Хегсберг Лукас
Защ
20
€ 18 млн
36
Осо
Защ
23
€ 10 млн
4
Митчелл Джейланд
Защ
21
€ 3 млн
16
Антви Дженесис
Защ
-
16
Genesis Antwi
Защ
-
29
Эль-Мурабе Самир
Пол
20
€ 22 млн
14
Эссуго Дариу
Пол
21
€ 15 млн
21
Диоп Папе Демба
Пол
23
€ 9 млн
8
Ойеделе Макси
Пол
21
€ 5 млн
10
Рейна Джованни
Пол
23
€ 4 млн
26
Келлиман Омари
Пол
20
€ 1.7 млн
45
Benjamin Brantlind
Пол
-
23
Diogo Lobao
Пол
-
9
Паничелли Хоакин
Нап
23
€ 35 млн
20
Годо Мартиаль
Нап
23
€ 22 млн
40
Хардер Конрад
Нап
21
€ 17 млн
11
Нанаси Себастьян
Нап
24
€ 15 млн
80
Яссин Жессим
Нап
20
€ 12 млн
7
Амо-Амейав Самуэль
Нап
20
€ 8 млн
15
Фофана Давид
Нап
23
€ 4 млн
14
Мара Секу
Нап
24
€ 4 млн
33
Али-Абдалла Абубакар
Нап
20
€ 0.25 млн
15
Mateo Del Blanco
Нап
-
36
Oso
Нап
-
Всего игроков: 29, из них вратарей: 3, защитников: 7, полузащитников: 8, нападающих: 11
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