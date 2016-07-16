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Команды
Страсбур
Новости
€ 268 млн
Страсбур - новости команды
Страсбур
Лига 1 2025/2026
Стадион:
Стад де ла Мено
Сайт:
http://www.rcstrasbourgalsace.fr/
Тренер:
Уго Оливейра
Состав
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Результаты
Расписание
Таблица
«Страсбур» – «Монако»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 сентября 2026
12 сентября
«Страсбур» – «Монако»: кто победит в матче 4 тура чемпионата Франции 2026/2027
11 сентября
«Труа» – «Страсбур»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 сентября 2026
6 сентября
«Труа» – «Страсбур»: кто победит в матче 3-го тура Лиги 1 2026/2027
5 сентября
Трансляция
«Страсбур» – «Ланс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 августа 2026
29 августа
«Страсбур» – «Ланс»: кто победит в матче 2 тура Лиги 1 2026/2027
28 августа
Трансляция
«Марсель» – «Страсбур»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 августа 2026
21 августа
«Марсель» – «Страсбур»: кто победит в матче чемпионата Франции 2026/2027
20 августа
«Милан» заплатит 45+20 миллионов за вингера сборной Бельгии
18 августа
Фото
Вратарь «Челси» перешел в клуб Лиги 1
11 августа
1
«Челси» объявил о трансфере Барко
2 августа
2
«Галатасарай» хочет подписать футболиста сборной России вместо участника ЧМ-2026
1 августа
6
«Челси» согласовал трансфер Барко
23 июля
1
Видео
Появилось объяснение, за что Беллингем ударил Барко после полуфинала ЧМ-2026
16 июля
5
Видео
Беллингем ударил Барко по голове после поражения в полуфинале ЧМ-2026
16 июля
16
Товарищеский матч. Барко и Месси помогли Аргентине разгромить Исландию (3:0)
10 июня
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Сафонов попал в топ-10 самых дорогих вратарей мира по версии CIES
4 июня
3
Раскрыт первый трансфер «Челси» после назначения Хаби Алонсо
20 мая
Трансляция
«Страсбур» – «Монако»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 мая 2026
17 мая
Трансляция
«Брест» – «Страсбур»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 мая 2026
13 мая
«Брест» – «Страсбур»: прогноз и ставки на матч 13 мая 2026 с коэффициентом 1.98
12 мая
«Анжер» – «Страсбур»: прогноз и ставки на матч 10 мая 2026 с коэффициентом 3.30
9 мая
Лига конференций. «Шахтер» вылетел от «Кристал Пэлас», «Райо Вальекано» прошел «Страсбур»
7 мая
Трансляция
«Страсбур» – «Райо Вальекано»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 мая 2026
7 мая
Где смотреть матч «Страсбур» – «Райо Вальекано»: во сколько прямая трансляция: 7 мая 2026
6 мая
«Страсбур» – «Райо Вальекано»: прогноз и ставки на матч 7 мая 2026 с коэффициентом 2.75
6 мая
Трансляция
«Страсбур» – «Тулуза»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 мая 2026
3 мая
«Страсбур» – «Тулуза»: прогноз и ставки на матч 3 мая 2026 с коэффициентом 2.85
2 мая
Где смотреть матч «Райо Вальекано» – «Страсбур»: во сколько прямая трансляция: 30 апреля 2026
29 апреля
«Райо Вальекано» – «Страсбур»: прогноз и ставки на матч 30 апреля 2026 с коэффициентом 1.6
29 апреля
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