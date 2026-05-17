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  • «Страсбур» – «Монако»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 мая 2026

«Страсбур» – «Монако»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 мая 2026

17 мая, 20:50
Страсбур
17.05.2026, воскресенье, 22:00
Франция. Лига 1, 34 тур
5 : 4
Завершен
Монако
34' М. Годо 58' Д. Морейра 61' С. Нанаси 72' С. Нанаси 85' М. Годо
10' Л. Камара 42' Л. Камара 45+2' А. Фати 55' И. Дукуре (АГ)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Страсбур
39
Майк Пендерс
ВР
4
Валентин Барко
ЛЗ
6
Исмаэль Дукуре
(К) ЦЗ
12
Эндрю Омобамиделе
ЦЗ
20
Гела Дуэ
ПЗ
20
Мартиаль Годо
ЛВ
11
Себастьян Нанаси
ЛВ
22
Диегу Морейра
ЛВ
29
Самир Эль-Мурабе
ЦП
42
Абдул Уаттара
АП
10
Хулио Энкисо
ПВ
Главный тренер
Гэри О'Нил
Монако
1
Лукаш Градецки
ВР
13
Кристиан Мависса Элеби
ЦЗ
4
Вут Фас
ЦЗ
6
Тило Керер
ЦЗ
4
Джордан Тезе
ЦЗ
7
Симон Адингра
ЛВ
31
Ансу Фати
ЛВ
6
Денис Закария
(К) ОП
8
Ламин Камара
ЦП
11
Магнес Аклиуш
АП
9
Фоларин Балогун
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Поконьоли
Страсбур
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
24
Лукас Хегсберг
ПЗ
7
Самуэль Амо-Амейав
ЛВ
83
Рафаэль Луиш
ОП
8
Макси Ойеделе
ОП
18
Матис Амугу
ЦП
28
Tyrese Noubissie
ЦП
80
Жессим Яссин
ПВ
35
Yaya Diémé
ЦФ
Монако
16
Филипп Кен
ВР
49
Илан Туре
ПЗ
8
Аладжи Бамба
ОП
44
Самуэль Нибомбе
ОП
28
Мамаду Кулибали
ЦП
19
Папе Кабрал
ЦП
14
Мика Бирет
ЦФ
29
Парис Бруннер
ЦФ
4-1-3-2
39
Пендерс
4
Барко
6
Дукуре
12
Омобамиделе
20
Дуэ
29
Эль-Мурабе
22
Морейра
42
Уаттара
10
Энкисо
11
Нанаси
20
Годо
4-1-1-3-1
1
Градецки
4
Фас
6
Керер
4
Тезе
13
Мависса Элеби
6
Закария
8
Камара
7
Адингра
11
Аклиуш
31
Фати
9
Балогун
11
Нанаси
24
Хегсберг
24
Хегсберг
11
Нанаси
4
Барко
28
28
4
Барко
4
Тезе
49
Туре
49
Туре
4
Тезе
6
Керер
8
Бамба
8
Бамба
6
Керер
11
Аклиуш
28
Кулибали
28
Кулибали
11
Аклиуш
9
Балогун
14
Бирет
14
Бирет
9
Балогун
7
Адингра
29
Бруннер
29
Бруннер
7
Адингра
Остались в запасе
Страсбур
Монако
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
83
Рафаэль Луиш
ОП
8
Макси Ойеделе
ОП
18
Матис Амугу
ЦП
7
Самуэль Амо-Амейав
ЛВ
80
Жессим Яссин
ПВ
35
Yaya Diémé
ЦФ
Главный тренер
Гэри О'Нил
16
Филипп Кен
ВР
44
Самуэль Нибомбе
ОП
19
Папе Кабрал
ЦП
Главный тренер
Себастьян Поконьоли
Остались в запасе
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
83
Рафаэль Луиш
ОП
8
Макси Ойеделе
ОП
18
Матис Амугу
ЦП
7
Самуэль Амо-Амейав
ЛВ
80
Жессим Яссин
ПВ
35
Yaya Diémé
ЦФ
Остались в запасе
16
Филипп Кен
ВР
44
Самуэль Нибомбе
ОП
19
Папе Кабрал
ЦП
Главный тренер
Гэри О'Нил
Главный тренер
Себастьян Поконьоли
Страсбур
Точно не сыграют
Аарон Ансельмино
ЦЗ
Эмануэль Эмега
ЦФ
Хоакин Паничелли
ЦФ
Монако
Точно не сыграют
Кайо Энрике
ЛЗ
Станис Идумбо Мусамбо
АП
Такуми Минамино
ЛВ
Кассум Уаттара
ЛЗ
Мохаммед Салису
ЦЗ
Вандерсон
ПЗ
Эрик Дайер
ЦЗ
Александр Головин
АП
Поль Погба
ЦП
Статистика матча Страсбур - Монако
1
2
Всего ударов по воротам
15
21
Удары в створ
7
8
Владение мячом %
40
60
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
4
6
Нарушения
7
11
Офсайды
3
1
Количество передач
384
568
Сейвы
6
2
Точность передач %
83
86
Удары мимо ворот
4
5
Блокированные удары
4
8
Удары из пределов штрафной
9
10
Удары из-за пределов штрафной
6
11
xG (ожидаемые голы)
1.5
1.13
xGP (предотвращенные голы)
-3.24
-3.24

Смотреть прямую трансляцию матча «Страсбур» против «Монако», 34-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 17 мая в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Страсбур» – «Монако»

«Страсбур» – «Монако»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 мая 2026

Источник: «Бомбардир»
Франция. Лига 1 Монако Страсбур
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