17.05.2026, воскресенье, 22:00
Франция. Лига 1, 34 тур
Франция. Лига 1, 34 тур
5 : 4
Завершен
Составы команд
Страсбур
Страсбур
4-1-3-2
39
Пендерс
4
Барко
6
Дукуре
12
Омобамиделе
20
Дуэ
29
Эль-Мурабе
22
Морейра
42
Уаттара
10
Энкисо
11
Нанаси
20
Годо
4-1-1-3-1
1
Градецки
4
Фас
6
Керер
4
Тезе
13
Мависса Элеби
6
Закария
8
Камара
7
Адингра
11
Аклиуш
31
Фати
9
Балогун
11
Нанаси
24
Хегсберг
24
Хегсберг
11
Нанаси
4
Барко
28
28
4
Барко
4
Тезе
49
Туре
49
Туре
4
Тезе
6
Керер
8
Бамба
8
Бамба
6
Керер
11
Аклиуш
28
Кулибали
28
Кулибали
11
Аклиуш
9
Балогун
14
Бирет
14
Бирет
9
Балогун
7
Адингра
29
Бруннер
29
Бруннер
7
Адингра
Остались в запасе
Страсбур
Монако
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
83
Рафаэль Луиш
ОП
8
Макси Ойеделе
ОП
18
Матис Амугу
ЦП
7
Самуэль Амо-Амейав
ЛВ
80
Жессим Яссин
ПВ
35
Yaya Diémé
ЦФ
Главный тренер
Гэри О'Нил
16
Филипп Кен
ВР
44
Самуэль Нибомбе
ОП
19
Папе Кабрал
ЦП
Главный тренер
Себастьян Поконьоли
Остались в запасе
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
83
Рафаэль Луиш
ОП
8
Макси Ойеделе
ОП
18
Матис Амугу
ЦП
7
Самуэль Амо-Амейав
ЛВ
80
Жессим Яссин
ПВ
35
Yaya Diémé
ЦФ
Остались в запасе
16
Филипп Кен
ВР
44
Самуэль Нибомбе
ОП
19
Папе Кабрал
ЦП
Главный тренер
Гэри О'Нил
Главный тренер
Себастьян Поконьоли
Статистика матча Страсбур - Монако
1
2
Всего ударов по воротам
15
21
Удары в створ
7
8
Владение мячом %
40
60
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
4
6
Нарушения
7
11
Офсайды
3
1
Количество передач
384
568
Сейвы
6
2
Точность передач %
83
86
Удары мимо ворот
4
5
Блокированные удары
4
8
Удары из пределов штрафной
9
10
Удары из-за пределов штрафной
6
11
xG (ожидаемые голы)
1.5
1.13
xGP (предотвращенные голы)
-3.24
-3.24
Смотреть прямую трансляцию матча «Страсбур» против «Монако», 34-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 17 мая в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Страсбур» – «Монако»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»