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  • «Страсбур» – «Райо Вальекано»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 мая 2026

«Страсбур» – «Райо Вальекано»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 мая 2026

7 мая, 20:50
Страсбур
07.05.2026, четверг, 22:00
Лига конференций, 1/2 финала
0 : 1
Первый матч – 0 : 1
Завершен
Райо Вальекано
42' Алемао
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Страсбур
39
Майк Пендерс
ВР
33
Бен Чилвел
ЛЗ
4
Валентин Барко
ЛЗ
6
Исмаэль Дукуре
(К) ЦЗ
12
Эндрю Омобамиделе
ЦЗ
20
Гела Дуэ
ПЗ
22
Диегу Морейра
ЛВ
20
Мартиаль Годо
ЛВ
29
Самир Эль-Мурабе
ЦП
42
Абдул Уаттара
АП
10
Хулио Энкисо
ПВ
Главный тренер
Гэри О'Нил
Райо Вальекано
13
Аугусто Баталья
ВР
18
Луис Эспино
ЛЗ
29
Пеп Чаваррия
ЛЗ
24
Флориан Лежен
ЦЗ
17
Андрей Рацу
ПЗ
8
Унаи Лопес
ЦП
23
Оскар Валентин
(К) ЦП
6
Пате Сисс
ЦП
19
Хорхе де Фрутос
ПВ
7
Иси Палазон
ПВ
18
Алемао
ЦФ
Страсбур
60
Gabriel Kerckaert
ВР
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
43
Yoann Becker
ЦЗ
24
Лукас Хегсберг
ПЗ
11
Себастьян Нанаси
ЛВ
7
Самуэль Амо-Амейав
ЛВ
83
Рафаэль Луиш
ОП
8
Макси Ойеделе
ОП
18
Матис Амугу
ЦП
80
Жессим Яссин
ПВ
37
Ghianny Kodia
ЦФ
33
Жан-Баптист Боси
ЦФ
Райо Вальекано
25
Дани Карденас
ВР
30
Adrián Molina
ВР
32
Нобель Менди
ЦЗ
20
Иван Баллиу
ПЗ
18
Альваро Гарсия
ЛВ
6
Жерар Гумбау
ОП
4
Педро Диас
ЦП
8
Оскар Трехо
АП
10
Серхио Камельо
ЦФ
3-2-1-3-1
39
Пендерс
33
Чилвел
6
Дукуре
12
Омобамиделе
4
Барко
20
Дуэ
29
Эль-Мурабе
20
Годо
42
Уаттара
10
Энкисо
22
Морейра
4-3-2-1
13
Баталья
17
Рацу
18
Эспино
24
Лежен
29
Чаваррия
8
Лопес
23
Валентин
6
Сисс
7
Палазон
19
де Фрутос
18
Алемао
33
Чилвел
11
Нанаси
11
Нанаси
33
Чилвел
29
Эль-Мурабе
7
Амо-Амейав
7
Амо-Амейав
29
Эль-Мурабе
19
де Фрутос
20
Баллиу
20
Баллиу
19
де Фрутос
8
Лопес
6
Гумбау
6
Гумбау
8
Лопес
7
Палазон
4
Диас
4
Диас
7
Палазон
18
Эспино
18
Гарсия
18
Гарсия
18
Эспино
18
Алемао
10
Камельо
10
Камельо
18
Алемао
Остались в запасе
Страсбур
Райо Вальекано
60
Gabriel Kerckaert
ВР
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
43
Yoann Becker
ЦЗ
24
Лукас Хегсберг
ПЗ
83
Рафаэль Луиш
ОП
8
Макси Ойеделе
ОП
18
Матис Амугу
ЦП
80
Жессим Яссин
ПВ
37
Ghianny Kodia
ЦФ
33
Жан-Баптист Боси
ЦФ
Главный тренер
Гэри О'Нил
25
Дани Карденас
ВР
30
Adrián Molina
ВР
32
Нобель Менди
ЦЗ
8
Оскар Трехо
АП
Остались в запасе
60
Gabriel Kerckaert
ВР
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
43
Yoann Becker
ЦЗ
24
Лукас Хегсберг
ПЗ
83
Рафаэль Луиш
ОП
8
Макси Ойеделе
ОП
18
Матис Амугу
ЦП
80
Жессим Яссин
ПВ
37
Ghianny Kodia
ЦФ
33
Жан-Баптист Боси
ЦФ
Остались в запасе
25
Дани Карденас
ВР
30
Adrián Molina
ВР
32
Нобель Менди
ЦЗ
8
Оскар Трехо
АП
Главный тренер
Гэри О'Нил
Статистика матча Страсбур - Райо Вальекано
2
3
Всего ударов по воротам
11
22
Удары в створ
3
8
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
5
6
Нарушения
7
19
Офсайды
2
0
Количество передач
432
447
Сейвы
7
3
Точность передач %
84
83
Удары мимо ворот
4
10
Блокированные удары
4
4
Удары из пределов штрафной
8
14
Удары из-за пределов штрафной
3
8
xG (ожидаемые голы)
1.6
1.73
xGP (предотвращенные голы)
1.17
1.17

Смотреть прямую трансляцию ответного матча «Страсбур» против «Райо Вальекано», 1/2 Лиги конференций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 7 мая в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Страсбур» – «Райо Вальекано»

«Страсбур» – «Райо Вальекано»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 мая 2026

Источник: «Бомбардир»
Лига конференций Райо Вальекано Страсбур
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