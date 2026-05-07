07.05.2026, четверг, 22:00
Лига конференций, 1/2 финала
Лига конференций, 1/2 финала
0 : 1
Завершен
Составы команд
Страсбур
Страсбур
3-2-1-3-1
39
Пендерс
33
Чилвел
6
Дукуре
12
Омобамиделе
4
Барко
20
Дуэ
29
Эль-Мурабе
20
Годо
42
Уаттара
10
Энкисо
22
Морейра
4-3-2-1
13
Баталья
17
Рацу
18
Эспино
24
Лежен
29
Чаваррия
8
Лопес
23
Валентин
6
Сисс
7
Палазон
19
де Фрутос
18
Алемао
33
Чилвел
11
Нанаси
11
Нанаси
33
Чилвел
29
Эль-Мурабе
7
Амо-Амейав
7
Амо-Амейав
29
Эль-Мурабе
19
де Фрутос
20
Баллиу
20
Баллиу
19
де Фрутос
8
Лопес
6
Гумбау
6
Гумбау
8
Лопес
7
Палазон
4
Диас
4
Диас
7
Палазон
18
Эспино
18
Гарсия
18
Гарсия
18
Эспино
18
Алемао
10
Камельо
10
Камельо
18
Алемао
Остались в запасе
Страсбур
Райо Вальекано
60
Gabriel Kerckaert
ВР
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
43
Yoann Becker
ЦЗ
24
Лукас Хегсберг
ПЗ
83
Рафаэль Луиш
ОП
8
Макси Ойеделе
ОП
18
Матис Амугу
ЦП
80
Жессим Яссин
ПВ
37
Ghianny Kodia
ЦФ
33
Жан-Баптист Боси
ЦФ
Главный тренер
Гэри О'Нил
25
Дани Карденас
ВР
30
Adrián Molina
ВР
32
Нобель Менди
ЦЗ
8
Оскар Трехо
АП
Остались в запасе
60
Gabriel Kerckaert
ВР
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
43
Yoann Becker
ЦЗ
24
Лукас Хегсберг
ПЗ
83
Рафаэль Луиш
ОП
8
Макси Ойеделе
ОП
18
Матис Амугу
ЦП
80
Жессим Яссин
ПВ
37
Ghianny Kodia
ЦФ
33
Жан-Баптист Боси
ЦФ
Остались в запасе
25
Дани Карденас
ВР
30
Adrián Molina
ВР
32
Нобель Менди
ЦЗ
8
Оскар Трехо
АП
Главный тренер
Гэри О'Нил
Статистика матча Страсбур - Райо Вальекано
2
3
Всего ударов по воротам
11
22
Удары в створ
3
8
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
5
6
Нарушения
7
19
Офсайды
2
0
Количество передач
432
447
Сейвы
7
3
Точность передач %
84
83
Удары мимо ворот
4
10
Блокированные удары
4
4
Удары из пределов штрафной
8
14
Удары из-за пределов штрафной
3
8
xG (ожидаемые голы)
1.6
1.73
xGP (предотвращенные голы)
1.17
1.17
Смотреть прямую трансляцию ответного матча «Страсбур» против «Райо Вальекано», 1/2 Лиги конференций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 7 мая в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Страсбур» – «Райо Вальекано»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»