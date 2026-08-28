Матч 2 тура чемпионата Франции между «Страсбуром» и «Лансом» пройдет 29 августа 2026 года в Страсбуре на стадионе «Ля Мено». Хозяева начали сезон с разгромного поражения от «Марселя» (0:4) и пока не имеют очков, занимая 18-е место. Гости, напротив, стартовали с уверенной победы над «Осером» (5:2) и с тремя очками расположились на втором месте. При этом в очных противостояниях «Ланс» не уступает «Страсбуру» в семи из девяти последних матчей. Кто окажется сильнее – хозяева, которые попытаются реабилитироваться перед своими болельщиками, или гости, набравшие отличный ход и стремящиеся продолжить победную серию?

Кто победит в матче

«Страсбур» подходит к игре в кризисном состоянии после разгрома от «Марселя» (0:4). В последних пяти матчах команда пропускает в среднем 3,20 гола за игру – худший показатель среди всех участников Лиги 1. При этом атака хозяев работает неэффективно: всего 1,20 забитых мяча в среднем за тот же период. В товарищеских матчах они также уступали «Фрайбургу» (0:2) и «Эльферсбергу» (2:5), что подтверждает проблемы в обороне. В очных встречах с «Лансом» «Страсбур» в последних четырeх матчах одержал лишь одну победу, и в целом уступает сопернику по статистике. Домашняя поддержка может помочь, но при такой защите рассчитывать на успех против атакующего «Ланса» крайне сложно.

«Ланс» находится в отличной форме. Команда не проигрывает в шести из восьми последних матчей Лиги 1, а в стартовом туре разгромила «Осер» (5:2), подтвердив свою атакующую мощь. В среднем за последние пять игр «Ланс» забивает 2,20 гола, а его оборона пропускает 1,40 мяча – значительно лучше, чем у хозяев. В очных встречах со «Страсбуром» гости также стабильны: они не проигрывают в семи из девяти последних матчей и забивают в семи из них. Победа в Суперкубке Франции над ПСЖ (1:0) добавила уверенности команде, которая сейчас находится на пике формы. Гости умеют забивать и редко ошибаются в матчах с этим соперником, что делает их явными фаворитами.

Итоговый вывод: несмотря на домашнюю поддержку «Страсбура», «Ланс» имеет явное преимущество в форме, атаке и очной статистике. Хозяева слишком много пропускают, чтобы претендовать на очки против столь организованного соперника. Наиболее вероятный исход – победа «Ланса» с разницей как минимум в один мяч.

Форма и история личных встреч

В историческом противостоянии «Ланс» имеет перевес: 15 побед против 12 у «Страсбура», ещe 13 встреч завершились вничью. При этом гости не проигрывают в семи из девяти последних очных матчей и забивают в семи из них. Текущая форма «Страсбура» – разгромное поражение и проблемы в обороне, тогда как «Ланс» уверенно начал сезон и стабильно забивает. Это создаeт серьeзный дисбаланс в пользу гостей, которые должны взять три очка.

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Ланса» в основное время. Кризисная форма хозяев, их катастрофическая оборона и уверенная игра гостей, которые не проигрывают в очных встречах, делают «Ланс» фаворитом. «Страсбур» способен забить, но его защита вряд ли выдержит давление соперника. Рекомендуемая ставка – победа «Ланса» с коэффициентом 2,10. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 2 тура чемпионата Франции между «Страсбуром» и «Лансом» состоится 29 августа 2026 года в Страсбуре на стадионе «Ля Мено» и начнется в 18:15 по московскому времени. Прямая трансляция в России будет доступна на платформе Okko.