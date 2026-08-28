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«Страсбур» – «Ланс»: кто победит в матче 2 тура Лиги 1 2026/2027

28 августа 2026 10:58
Страсбур - Ланс
29 авг. 2026, суббота 18:15 | Франция. Лига 1, 2 тур
Перейти в онлайн матча
2.10
Победа «Ланса»
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Матч 2 тура чемпионата Франции между «Страсбуром» и «Лансом» пройдет 29 августа 2026 года в Страсбуре на стадионе «Ля Мено». Хозяева начали сезон с разгромного поражения от «Марселя» (0:4) и пока не имеют очков, занимая 18-е место. Гости, напротив, стартовали с уверенной победы над «Осером» (5:2) и с тремя очками расположились на втором месте. При этом в очных противостояниях «Ланс» не уступает «Страсбуру» в семи из девяти последних матчей. Кто окажется сильнее – хозяева, которые попытаются реабилитироваться перед своими болельщиками, или гости, набравшие отличный ход и стремящиеся продолжить победную серию?

Кто победит в матче

«Страсбур» подходит к игре в кризисном состоянии после разгрома от «Марселя» (0:4). В последних пяти матчах команда пропускает в среднем 3,20 гола за игру – худший показатель среди всех участников Лиги 1. При этом атака хозяев работает неэффективно: всего 1,20 забитых мяча в среднем за тот же период. В товарищеских матчах они также уступали «Фрайбургу» (0:2) и «Эльферсбергу» (2:5), что подтверждает проблемы в обороне. В очных встречах с «Лансом» «Страсбур» в последних четырeх матчах одержал лишь одну победу, и в целом уступает сопернику по статистике. Домашняя поддержка может помочь, но при такой защите рассчитывать на успех против атакующего «Ланса» крайне сложно.

«Ланс» находится в отличной форме. Команда не проигрывает в шести из восьми последних матчей Лиги 1, а в стартовом туре разгромила «Осер» (5:2), подтвердив свою атакующую мощь. В среднем за последние пять игр «Ланс» забивает 2,20 гола, а его оборона пропускает 1,40 мяча – значительно лучше, чем у хозяев. В очных встречах со «Страсбуром» гости также стабильны: они не проигрывают в семи из девяти последних матчей и забивают в семи из них. Победа в Суперкубке Франции над ПСЖ (1:0) добавила уверенности команде, которая сейчас находится на пике формы. Гости умеют забивать и редко ошибаются в матчах с этим соперником, что делает их явными фаворитами.

Итоговый вывод: несмотря на домашнюю поддержку «Страсбура», «Ланс» имеет явное преимущество в форме, атаке и очной статистике. Хозяева слишком много пропускают, чтобы претендовать на очки против столь организованного соперника. Наиболее вероятный исход – победа «Ланса» с разницей как минимум в один мяч.

Форма и история личных встреч

В историческом противостоянии «Ланс» имеет перевес: 15 побед против 12 у «Страсбура», ещe 13 встреч завершились вничью. При этом гости не проигрывают в семи из девяти последних очных матчей и забивают в семи из них. Текущая форма «Страсбура» – разгромное поражение и проблемы в обороне, тогда как «Ланс» уверенно начал сезон и стабильно забивает. Это создаeт серьeзный дисбаланс в пользу гостей, которые должны взять три очка.

Личные встречи
Побед - 6 (40%)
Ничьих - 4 (27%)
Побед - 5 (33%)
19
Забитых мячей
18
1.27
В среднем за матч
1.2
2:1
Крупнейшая победа
3:1
Самый результативный матч
Франция. Лига 1, 21 тур
Ланс
3 : 1
10.02.2024
Страсбур
Самая крупная ничья
Франция. Лига 1, 7 тур
Страсбур
2 : 2
06.10.2024
Ланс
Франция. Лига 1, 2 тур
Страсбур
2 : 1
29.08.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 24 тур
Страсбур
1 : 1
27.02.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 13 тур
Ланс
1 : 0
22.11.2025
Страсбур
Франция. Лига 1, 22 тур
Ланс
0 : 2
16.02.2025
Страсбур
Франция. Лига 1, 7 тур
Страсбур
2 : 2
06.10.2024
Ланс
Франция. Лига 1, 21 тур
Ланс
3 : 1
10.02.2024
Страсбур
Франция. Лига 1, 7 тур
Страсбур
0 : 1
29.09.2023
Ланс
Франция. Лига 1, 30 тур
Ланс
2 : 1
07.04.2023
Страсбур
Франция. Лига 1, 18 тур
Страсбур
2 : 2
11.01.2023
Ланс
Франция. Лига 1, 30 тур
Страсбур
1 : 0
03.04.2022
Ланс
Франция. Лига 1, 7 тур
Ланс
0 : 1
22.09.2021
Страсбур
Франция. Лига 1, 30 тур
Страсбур
1 : 2
21.03.2021
Ланс
Франция. Лига 1, 19 тур
Ланс
0 : 1
09.01.2021
Страсбур
Франция. Лига 1, 23 тур
Ланс
2 : 2
26.01.2008
Страсбур
Франция. Лига 1, 5 тур
Страсбур
2 : 1
25.08.2007
Ланс
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Страсбур
1
Филип Йоргенсен
ВР
12
Эндрю Омобамиделе
(К) ЦЗ
16
Genesis Antwi
ЦЗ
4
Джейланд Митчелл
ЦЗ
24
Лукас Хегсберг
ПЗ
11
Себастьян Нанаси
ЛВ
21
Папе Демба Диоп
ЦП
23
Диогу Соуза
ЦП
10
Джованни Рейна
АП
80
Жессим Яссин
ПВ
30
Хакобо Ортега
ЦФ
Главный тренер
Уго Оливейра
Ланс
40
Робин Риссе
ВР
14
Матье Удоль
ЛЗ
25
Исмаэло Ганиу
ЦЗ
31
Сулейман Саньян
ЦЗ
14
Майк Навроцки
ЦЗ
21
Михал Скурась
ЛВ
8
Яссин Титрауи
ЦП
27
Микаэль Кюизанс
ЦП
19
Абдалла Сима
ПВ
10
Флориан Товен
(К) ПВ
29
Франьо Иванович
ЦФ
Главный тренер
Дино Топпмеллер
Страсбур
12
Miłosz Piekutowski
ВР
31
Карим Кулибали
ЦЗ
7
Самуэль Амо-Амейав
ЛВ
18
Матис Амугу
ЦП
28
Tyrese Noubissie
ЦП
45
Benjamin Brantlind
ЦП
19
F. Balde
ЦФ
14
Секу Мара
ЦФ
15
Mateo Del Blanco
ЦФ
Ланс
16
Матье Горжелен
ВР
4
Нидал Челик
ЦЗ
2
Рубен Агилар
ПЗ
9
Торган Азар
ЛВ
5
Андрия Булатович
ЦП
21
Амаду Айдара
ЦП
38
Mezian Mesloub
ЦП
7
Флориан Сотока
ЦФ
38
Райан Фофана
ЦФ
4-2-3-1
1
Йоргенсен
12
Омобамиделе
16
4
Митчелл
24
Хегсберг
21
Диоп
23
Соуза
11
Нанаси
10
Рейна
80
Яссин
30
Ортега
4-2-3-1
40
Риссе
25
Ганиу
31
Саньян
14
Навроцки
14
Удоль
8
Титрауи
27
Кюизанс
10
Товен
19
Сима
21
Скурась
29
Иванович
24
Хегсберг
31
Кулибали
31
Кулибали
24
Хегсберг
80
Яссин
19
19
80
Яссин
30
Ортега
14
Мара
14
Мара
30
Ортега
10
Рейна
7
Амо-Амейав
7
Амо-Амейав
10
Рейна
11
Нанаси
15
15
11
Нанаси
14
Навроцки
2
Агилар
2
Агилар
14
Навроцки
27
Кюизанс
5
Булатович
5
Булатович
27
Кюизанс
19
Сима
7
Сотока
7
Сотока
19
Сима
29
Иванович
9
Азар
9
Азар
29
Иванович
Остались в запасе
Страсбур
Ланс
18
Матис Амугу
ЦП
28
Tyrese Noubissie
ЦП
12
Miłosz Piekutowski
ВР
45
Benjamin Brantlind
ЦП
Главный тренер
Уго Оливейра
16
Матье Горжелен
ВР
4
Нидал Челик
ЦЗ
21
Амаду Айдара
ЦП
38
Райан Фофана
ЦФ
38
Mezian Mesloub
ЦП
Главный тренер
Дино Топпмеллер
Остались в запасе
18
Матис Амугу
ЦП
28
Tyrese Noubissie
ЦП
12
Miłosz Piekutowski
ВР
45
Benjamin Brantlind
ЦП
Остались в запасе
16
Матье Горжелен
ВР
4
Нидал Челик
ЦЗ
21
Амаду Айдара
ЦП
38
Райан Фофана
ЦФ
38
Mezian Mesloub
ЦП
Главный тренер
Уго Оливейра
Главный тренер
Дино Топпмеллер
Страсбур
Точно не сыграют
Бен Чилвел
ЛЗ
Исмаэль Дукуре
ЦЗ
Самир Эль-Мурабе
ЦП
Мартиаль Годо
ЛВ
Хоакин Паничелли
ЦФ
Макси Ойеделе
ОП
Ланс
Точно не сыграют
Киллиан Антонио
ЦЗ
Самсон Байду
ЦЗ
Джоаннер Чавес
ЛЗ
Жонатан Гради
ЦЗ
Сауд Абдулхамид
ПЗ
Одсонн Эдуард
ЦФ

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Ланса» в основное время. Кризисная форма хозяев, их катастрофическая оборона и уверенная игра гостей, которые не проигрывают в очных встречах, делают «Ланс» фаворитом. «Страсбур» способен забить, но его защита вряд ли выдержит давление соперника. Рекомендуемая ставка – победа «Ланса» с коэффициентом 2,10. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 2 тура чемпионата Франции между «Страсбуром» и «Лансом» состоится 29 августа 2026 года в Страсбуре на стадионе «Ля Мено» и начнется в 18:15 по московскому времени. Прямая трансляция в России будет доступна на платформе Okko.

«Страсбур» – «Ланс»: смотреть онлайн.

2.10
Победа «Ланса»
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Автор: Миронов Николай
Франция. Лига 1 Ланс Страсбур
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