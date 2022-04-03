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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Страсбур - Ланс
Страсбур - Ланс: обзор матча 03 апреля 2022
Страсбур
03.04.2022, воскресенье, 14:00
Франция. Лига 1, 30 тур
1 : 0
Завершен
Ланс
67'
Л. Ажорк (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Страсбур - Ланс
Замена
К. Фила
️️️️
Д. Ленар
90'
+3
87'
Замена
П. Берг
️️️️
Ж. Гради
83'
Замена
Д. Машадо
️️️️
П. Франковски
Замена
Х. Диалло
️️️️
К. Гамейро
83'
72'
Замена
Г. Какута
️️️️
Д. Кошта
72'
Замена
У. Саид
️️️️
И. Ганаго
Пенальти не реализован!
К. Гамейро
71'
Замена
Х. Диарра
️️️️
Ж. Аолу
68'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Л. Ажорк
67'
Желтая карточка
Ж. Аолу
37'
30'
Желтая карточка
Ш. Дукур
Желтая карточка
Д. Ленар
27'
Желтая карточка
Ф. Жилберт
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Страсбур
26
Матс Селс
ВР
19
Антони Каси
ЛЗ
5
Жерзино Ньямси
ЦЗ
4
Александер Джику
ЦЗ
24
Фредерик Жилберт
ПЗ
28
Ибраима Сиссоко
ОП
14
Жан-Эде Аолу
ОП
14
Димитри Ленар
ЦП
27
Жан-Рикне Беллегард
ЦП
19
Людовик Ажорк
ЦФ
9
Кевин Гамейро
ЦФ
Главный тренер
Тьерри Лоре
Ланс
16
Жан-Луис Лека
ВР
24
Жонатан Гради
ЦЗ
3
Кристофер Ву
ЦЗ
2
Факундо Медина
ЦЗ
92
Жонатан Клосс
ПЗ
19
Пшемыслав Франковски
ЛВ
28
Шейк Дукур
ОП
42
Секо Фофана
ЦП
10
Давид Кошта
АП
37
Игнатиус Ганаго
ЦФ
15
Арно Калимуэндо
ЦФ
Страсбур
1
Эиджи Кавашима
ВР
4
Марвин Жилбер
ЦЗ
4
Кароль Фила
ПЗ
19
Хабиб Диарра
ОП
20
Маджид Уорис
ЦФ
13
Хабиб Диалло
ЦФ
80
Мойзе Сахи Дьон
ЦФ
Ланс
1
Вуйлькер Фариньес
ВР
21
Массадио Айдара
ЛЗ
20
Дейвер Машадо
ЛЗ
7
Патрик Берг
ОП
18
Янник Каюзак
ОП
5
Гаэль Какута
АП
22
Уэсли Саид
ЦФ
18
Ибраима Бальде
ЦФ
4-2-2-2
26
Селс
19
Каси
5
Ньямси
4
Джику
24
Жилберт
28
Сиссоко
14
Аолу
14
Ленар
27
Беллегард
9
Гамейро
19
Ажорк
4-1-1-2-2
16
Лека
92
Клосс
3
Ву
2
Медина
24
Гради
28
Дукур
42
Фофана
10
Кошта
19
Франковски
15
Калимуэндо
37
Ганаго
14
Ленар
4
Фила
4
Фила
14
Ленар
14
Аолу
19
Диарра
19
Диарра
14
Аолу
9
Гамейро
13
Диалло
13
Диалло
9
Гамейро
19
Франковски
20
Машадо
20
Машадо
19
Франковски
24
Гради
7
Берг
7
Берг
24
Гради
10
Кошта
5
Какута
5
Какута
10
Кошта
37
Ганаго
22
Саид
22
Саид
37
Ганаго
Остались в запасе
Страсбур
Ланс
1
Эиджи Кавашима
ВР
4
Марвин Жилбер
ЦЗ
20
Маджид Уорис
ЦФ
80
Мойзе Сахи Дьон
ЦФ
Главный тренер
Тьерри Лоре
1
Вуйлькер Фариньес
ВР
21
Массадио Айдара
ЛЗ
18
Янник Каюзак
ОП
18
Ибраима Бальде
ЦФ
Остались в запасе
1
Эиджи Кавашима
ВР
4
Марвин Жилбер
ЦЗ
20
Маджид Уорис
ЦФ
80
Мойзе Сахи Дьон
ЦФ
Остались в запасе
1
Вуйлькер Фариньес
ВР
21
Массадио Айдара
ЛЗ
18
Янник Каюзак
ОП
18
Ибраима Бальде
ЦФ
Главный тренер
Тьерри Лоре
Статистика матча Страсбур - Ланс
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Страсбур
Франция. Лига 1, 12 тур
Гавр
- : -
28.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
0 : 1
21.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Страсбур
5 : 1
01.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 7 тур
Страсбур
1 : 3
17.10.2026
ПСЖ
Ланс
Франция. Лига 1, 12 тур
Анжер
- : -
28.11.2026
Ланс
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
3 : 1
24.11.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
1 : 1
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига чемпионов, Общий этап
Ланс
1 : 9
04.11.2026
Комо
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Информация о матче
Стадион:
Стад де ла Мено
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