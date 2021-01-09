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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ланс - Страсбур
Ланс - Страсбур: обзор матча 09 января 2021
Ланс
09.01.2021, суббота, 23:00
Франция. Лига 1, 19 тур
0 : 1
Завершен
Страсбур
21'
Х. Диалло
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ланс - Страсбур
90'
+2
Замена
Д. Ленар
️️️️
А. Томассон
Замена
Ж. Клосс
️️️️
Ф. Сотока
81'
Замена
С. Банза
️️️️
Я. Каюзак
80'
Замена
К. Жан
️️️️
К. Мишелен
80'
80'
Замена
М. Уорис
️️️️
Х. Диалло
Замена
И. Ганаго
️️️️
А. Калимуэндо
74'
Замена
Ш. Дукур
️️️️
Л. Баде
73'
72'
Замена
Л. Кароль
️️️️
Ж. Беллегард
51'
Желтая карточка
Ж. Беллегард
Желтая карточка
Я. Каюзак
50'
46'
Замена
С. Митрович
️️️️
М. Симакан
21'
ГОЛ! 0:1!
Х. Диалло
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ланс
16
Жан-Луис Лека
ВР
4
Иссиага Силла
ЛЗ
21
Массадио Айдара
ЛЗ
5
Лоик Баде
ЦЗ
24
Жонатан Гради
ЦЗ
22
Клеман Мишелен
ПЗ
18
Янник Каюзак
ОП
42
Секо Фофана
ЦП
5
Гаэль Какута
АП
15
Арно Калимуэндо
ЦФ
29
Флориан Сотока
ЦФ
Страсбур
1
Эиджи Кавашима
ВР
19
Антони Каси
ЛЗ
3
Мохамед Симакан
ЦЗ
4
Александер Джику
ЦЗ
70
Кенни Лала
ПЗ
28
Ибраима Сиссоко
ОП
14
Жан-Эде Аолу
ОП
27
Жан-Рикне Беллегард
ЦП
28
Адриен Томассон
АП
19
Людовик Ажорк
ЦФ
13
Хабиб Диалло
ЦФ
Главный тренер
Тьерри Лоре
Ланс
1
Вуйлькер Фариньес
ВР
14
Исмаэль Бура
ЛЗ
15
Стивен Фортеш
ЦЗ
92
Жонатан Клосс
ПЗ
28
Шейк Дукур
ОП
10
Давид Кошта
АП
24
Симон Банза
ЦФ
37
Игнатиус Ганаго
ЦФ
10
Корентен Жан
ЦФ
Страсбур
30
Александр Пьер
ВР
23
Лионель Кароль
ЛЗ
23
Стефан Митрович
ЦЗ
11
Мехди Шахири
ЛВ
23
Махаме Сиби
ОП
14
Димитри Ленар
ЦП
14
Санин Прсич
ЦП
20
Маджид Уорис
ЦФ
9
Кевин Зохи
ЦФ
3-3-1-1-2
16
Лека
4
Силла
5
Баде
24
Гради
21
Айдара
18
Каюзак
22
Мишелен
42
Фофана
5
Какута
29
Сотока
15
Калимуэндо
4-2-1-1-2
1
Кавашима
70
Лала
3
Симакан
4
Джику
19
Каси
28
Сиссоко
14
Аолу
27
Беллегард
28
Томассон
13
Диалло
19
Ажорк
5
Баде
28
Дукур
28
Дукур
5
Баде
18
Каюзак
24
Банза
24
Банза
18
Каюзак
29
Сотока
92
Клосс
92
Клосс
29
Сотока
15
Калимуэндо
37
Ганаго
37
Ганаго
15
Калимуэндо
22
Мишелен
10
Жан
10
Жан
22
Мишелен
27
Беллегард
23
Кароль
23
Кароль
27
Беллегард
3
Симакан
23
Митрович
23
Митрович
3
Симакан
28
Томассон
14
Ленар
14
Ленар
28
Томассон
13
Диалло
20
Уорис
20
Уорис
13
Диалло
Остались в запасе
Ланс
Страсбур
14
Исмаэль Бура
ЛЗ
15
Стивен Фортеш
ЦЗ
10
Давид Кошта
АП
1
Вуйлькер Фариньес
ВР
11
Мехди Шахири
ЛВ
23
Махаме Сиби
ОП
30
Александр Пьер
ВР
14
Санин Прсич
ЦП
9
Кевин Зохи
ЦФ
Главный тренер
Тьерри Лоре
Остались в запасе
14
Исмаэль Бура
ЛЗ
15
Стивен Фортеш
ЦЗ
10
Давид Кошта
АП
1
Вуйлькер Фариньес
ВР
Остались в запасе
11
Мехди Шахири
ЛВ
23
Махаме Сиби
ОП
30
Александр Пьер
ВР
14
Санин Прсич
ЦП
9
Кевин Зохи
ЦФ
Главный тренер
Тьерри Лоре
Статистика матча Ланс - Страсбур
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Ланс
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
- : -
24.11.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
1 : 1
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига чемпионов, Общий этап
Ланс
1 : 9
04.11.2026
Комо
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Ланс
2 : 1
24.10.2026
Париж
Страсбур
Франция. Лига 1, 12 тур
Гавр
- : -
28.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
0 : 1
21.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Страсбур
5 : 1
01.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 7 тур
Страсбур
1 : 3
17.10.2026
ПСЖ
Информация о матче
Стадион:
Стад Болла-Делели
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