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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Страсбур - Ланс
Страсбур - Ланс: обзор матча 11 января 2023
Страсбур
11.01.2023, среда, 23:00
Франция. Лига 1, 18 тур
2 : 2
Завершен
Ланс
13'
С. Прсич
16'
К. Гамейро
11'
А. Клод-Морис
33'
Л. Опенда
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Страсбур - Ланс
Замена
Л. Мотиба
️️️️
Л. Ажорк
84'
Замена
Ж. Аолу
️️️️
С. Прсич
84'
80'
Замена
Р. Лабе Ласкари
️️️️
Л. Опенда
79'
Замена
М. Айдара
️️️️
Д. Машадо
Замена
М. Ле Марша
️️️️
А. Джику
78'
Замена
Х. Диалло
️️️️
К. Гамейро
73'
73'
Замена
Л. Пореба
️️️️
Ж. Онана
Замена
И. Сиссоко
️️️️
Х. Диарра
73'
73'
Замена
Д. Кошта
️️️️
А. Клод-Морис
33'
ГОЛ! 2:2!
Л. Опенда
Пас отдал
Ф. Сотока
Желтая карточка
Л. Перрен
27'
ГОЛ! 2:1!
К. Гамейро
16'
ГОЛ! 1:1!
С. Прсич
Пас отдал
А. Джику
13'
11'
ГОЛ! 0:1!
А. Клод-Морис
Пас отдал
Ф. Медина
4'
Желтая карточка
Ж. Онана
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Страсбур
26
Матс Селс
ВР
5
Лука Перрен
ЦЗ
5
Жерзино Ньямси
ЦЗ
4
Александер Джику
ЦЗ
6
Исмаэль Дукуре
ЦЗ
19
Хабиб Диарра
ОП
27
Жан-Рикне Беллегард
ЦП
14
Санин Прсич
ЦП
14
Димитри Ленар
ЦП
9
Кевин Гамейро
ЦФ
19
Людовик Ажорк
ЦФ
Главный тренер
Жульен Стефан
Ланс
30
Брис Самба
ВР
20
Дейвер Машадо
ЛЗ
2
Факундо Медина
ЦЗ
24
Жонатан Гради
ЦЗ
4
Кевин Дансо
ЦЗ
95
Пшемыслав Франковски
ЛВ
20
Алексис Клод-Морис
ЛВ
14
Жан Онана
ОП
42
Секо Фофана
ЦП
7
Флориан Сотока
ЦФ
17
Луа Опенда
ЦФ
Страсбур
40
Робин Риссе
ВР
19
Франки Буэбари
ЦЗ
23
Максим Ле Марша
ЦЗ
18
Ронаэль Пьерр-Габриэль
ПЗ
31
Антуан Нусс
ПЗ
14
Жан-Эде Аолу
ОП
28
Ибраима Сиссоко
ОП
13
Хабиб Диалло
ЦФ
35
Лебо Мотиба
ЦФ
Ланс
16
Жан-Луис Лека
ВР
21
Массадио Айдара
ЛЗ
14
Исмаэль Бура
ЛЗ
15
Стивен Фортеш
ЦЗ
26
Жульен Ле Кардинал
ПЗ
8
Лукаш Пореба
ОП
10
Давид Кошта
АП
22
Уэсли Саид
ЦФ
3
Реми Лабе Ласкари
ЦФ
4-1-3-2
26
Селс
5
Перрен
4
Джику
6
Дукуре
5
Ньямси
19
Диарра
27
Беллегард
14
Прсич
14
Ленар
19
Ажорк
9
Гамейро
4-1-1-2-2
30
Самба
2
Медина
24
Гради
4
Дансо
20
Машадо
14
Онана
42
Фофана
95
Франковски
20
Клод-Морис
17
Опенда
7
Сотока
4
Джику
23
Ле Марша
23
Ле Марша
4
Джику
14
Прсич
14
Аолу
14
Аолу
14
Прсич
19
Диарра
28
Сиссоко
28
Сиссоко
19
Диарра
9
Гамейро
13
Диалло
13
Диалло
9
Гамейро
19
Ажорк
35
Мотиба
35
Мотиба
19
Ажорк
20
Машадо
21
Айдара
21
Айдара
20
Машадо
14
Онана
8
Пореба
8
Пореба
14
Онана
20
Клод-Морис
10
Кошта
10
Кошта
20
Клод-Морис
17
Опенда
3
Лабе Ласкари
3
Лабе Ласкари
17
Опенда
Остались в запасе
Страсбур
Ланс
40
Робин Риссе
ВР
19
Франки Буэбари
ЦЗ
18
Ронаэль Пьерр-Габриэль
ПЗ
31
Антуан Нусс
ПЗ
Главный тренер
Жульен Стефан
16
Жан-Луис Лека
ВР
14
Исмаэль Бура
ЛЗ
15
Стивен Фортеш
ЦЗ
26
Жульен Ле Кардинал
ПЗ
22
Уэсли Саид
ЦФ
Остались в запасе
40
Робин Риссе
ВР
19
Франки Буэбари
ЦЗ
18
Ронаэль Пьерр-Габриэль
ПЗ
31
Антуан Нусс
ПЗ
Остались в запасе
16
Жан-Луис Лека
ВР
14
Исмаэль Бура
ЛЗ
15
Стивен Фортеш
ЦЗ
26
Жульен Ле Кардинал
ПЗ
22
Уэсли Саид
ЦФ
Главный тренер
Жульен Стефан
Статистика матча Страсбур - Ланс
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Страсбур
Франция. Лига 1, 12 тур
Гавр
- : -
28.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
0 : 1
21.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Страсбур
5 : 1
01.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 7 тур
Страсбур
1 : 3
17.10.2026
ПСЖ
Ланс
Франция. Лига 1, 12 тур
Анжер
- : -
28.11.2026
Ланс
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
3 : 1
24.11.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
1 : 1
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига чемпионов, Общий этап
Ланс
1 : 9
04.11.2026
Комо
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Информация о матче
Стадион:
Стад де ла Мено
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