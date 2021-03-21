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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Страсбур - Ланс
Страсбур - Ланс: обзор матча 21 марта 2021
Страсбур
21.03.2021, воскресенье, 15:00
Франция. Лига 1, 30 тур
1 : 2
Завершен
Ланс
20'
Ж. Беллегард
5'
М. Айдара
40'
С. Фофана
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Страсбур - Ланс
90'
+4
Желтая карточка
Ж. Лека
90'
Желтая карточка
К. Жан
90'
Замена
К. Жан
️️️️
Г. Какута
86'
Желтая карточка
Ш. Дукур
80'
Замена
К. Мишелен
️️️️
Ж. Клосс
Замена
К. Зохи
️️️️
Л. Коне
80'
72'
Замена
Ф. Сотока
️️️️
С. Банза
Замена
Х. Диалло
️️️️
Ж. Беллегард
69'
Замена
Д. Ленар
️️️️
Ж. Аолу
56'
44'
Желтая карточка
Ф. Медина
Желтая карточка
И. Сиссоко
44'
Желтая карточка
А. Томассон
42'
40'
ГОЛ! 1:2!
С. Фофана
Пас отдал
Ж. Клосс
ГОЛ! 1:1!
Ж. Беллегард
Пас отдал
А. Томассон
20'
19'
Желтая карточка
Л. Баде
5'
ГОЛ! 0:1!
М. Айдара
Пас отдал
Ж. Клосс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Страсбур
1
Эиджи Кавашима
ВР
23
Лионель Кароль
ЛЗ
19
Антони Каси
ЛЗ
5
Ламин Коне
ЦЗ
23
Стефан Митрович
ЦЗ
24
Фредерик Жилберт
ПЗ
14
Жан-Эде Аолу
ОП
28
Ибраима Сиссоко
ОП
27
Жан-Рикне Беллегард
ЦП
28
Адриен Томассон
АП
19
Людовик Ажорк
ЦФ
Главный тренер
Тьерри Лоре
Ланс
16
Жан-Луис Лека
ВР
21
Массадио Айдара
ЛЗ
2
Факундо Медина
ЦЗ
24
Жонатан Гради
ЦЗ
5
Лоик Баде
ЦЗ
92
Жонатан Клосс
ПЗ
28
Шейк Дукур
ОП
18
Янник Каюзак
ОП
42
Секо Фофана
ЦП
5
Гаэль Какута
АП
24
Симон Банза
ЦФ
Страсбур
26
Матс Селс
ВР
44
Исмаэль Аанеба
ПЗ
23
Махаме Сиби
ОП
14
Санин Прсич
ЦП
14
Димитри Ленар
ЦП
10
Адриен Лебе
АП
20
Маджид Уорис
ЦФ
9
Кевин Зохи
ЦФ
13
Хабиб Диалло
ЦФ
Ланс
1
Вуйлькер Фариньес
ВР
14
Исмаэль Бура
ЛЗ
15
Стивен Фортеш
ЦЗ
22
Клеман Мишелен
ПЗ
7
Тони Маурисио
АП
10
Давид Кошта
АП
10
Корентен Жан
ЦФ
37
Игнатиус Ганаго
ЦФ
29
Флориан Сотока
ЦФ
3-4-1-1-1
1
Кавашима
23
Кароль
5
Коне
23
Митрович
19
Каси
14
Аолу
28
Сиссоко
24
Жилберт
27
Беллегард
28
Томассон
19
Ажорк
3-4-1-1-1
16
Лека
2
Медина
24
Гради
5
Баде
92
Клосс
28
Дукур
18
Каюзак
21
Айдара
42
Фофана
5
Какута
24
Банза
14
Аолу
14
Ленар
14
Ленар
14
Аолу
5
Коне
9
Зохи
9
Зохи
5
Коне
27
Беллегард
13
Диалло
13
Диалло
27
Беллегард
92
Клосс
22
Мишелен
22
Мишелен
92
Клосс
5
Какута
10
Жан
10
Жан
5
Какута
24
Банза
29
Сотока
29
Сотока
24
Банза
Остались в запасе
Страсбур
Ланс
10
Адриен Лебе
АП
26
Матс Селс
ВР
44
Исмаэль Аанеба
ПЗ
23
Махаме Сиби
ОП
14
Санин Прсич
ЦП
20
Маджид Уорис
ЦФ
Главный тренер
Тьерри Лоре
1
Вуйлькер Фариньес
ВР
14
Исмаэль Бура
ЛЗ
15
Стивен Фортеш
ЦЗ
7
Тони Маурисио
АП
10
Давид Кошта
АП
37
Игнатиус Ганаго
ЦФ
Остались в запасе
10
Адриен Лебе
АП
26
Матс Селс
ВР
44
Исмаэль Аанеба
ПЗ
23
Махаме Сиби
ОП
14
Санин Прсич
ЦП
20
Маджид Уорис
ЦФ
Остались в запасе
1
Вуйлькер Фариньес
ВР
14
Исмаэль Бура
ЛЗ
15
Стивен Фортеш
ЦЗ
7
Тони Маурисио
АП
10
Давид Кошта
АП
37
Игнатиус Ганаго
ЦФ
Главный тренер
Тьерри Лоре
Статистика матча Страсбур - Ланс
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Страсбур
Франция. Лига 1, 12 тур
Гавр
- : -
28.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
0 : 1
21.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Страсбур
5 : 1
01.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 7 тур
Страсбур
1 : 3
17.10.2026
ПСЖ
Ланс
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
- : -
24.11.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
1 : 1
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига чемпионов, Общий этап
Ланс
1 : 9
04.11.2026
Комо
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Ланс
2 : 1
24.10.2026
Париж
Информация о матче
Стадион:
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